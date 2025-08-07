Cùng Dai-ichi Life Việt Nam cân bằng cuộc sống gia đình từ những điều nhỏ bé

Khi yêu thương chuyển hóa thành hành động

Giữa nhịp sống hiện đại, dù bận rộn đến đâu, tình yêu gia đình vẫn hiện diện qua những điều nhỏ bé: lời nhắc ăn sáng, ánh mắt dõi theo, hay sự chuẩn bị âm thầm cho những điều chưa xảy đến. Gia đình anh Tuấn (37 tuổi, TPHCM) gồm ba thế hệ chung sống trong một căn nhà nhỏ ở quận 11.

Nhịp sống cứ đều đặn trôi qua cho đến một ngày bố anh Tuấn có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Từ hôm đó, mọi người đều thay đổi: mẹ anh thôi thúc giục bố, vợ anh để ý đến bữa ăn nhiều hơn, và cô con gái nhỏ dường như gắn bó hơn với ông nội. Còn anh Tuấn bắt đầu dành thời gian lên kế hoạch tài chính cho gia đình - điều trước kia anh luôn nghĩ là “sau này tính”.

“Trước kia tôi nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền để gia đình sống thoải mái là được. Nhưng giờ đây, khi cha mẹ đã lớn tuổi, tôi nhận ra yêu thương cũng cần được lên kế hoạch để không chỉ an tâm cho hiện tại, mà còn lo được cho tương lai của cả nhà”, anh Tuấn chia sẻ.

Tình yêu gia đình là sợi chỉ đỏ gắn kết các thế hệ (Ảnh: Shutterstock).

Chị Hằng (32 tuổi, Hà Nội) từng tự tin rằng mình đã đủ vững vàng với một công việc ổn định và vài khoản tiết kiệm. Nhưng khi chị sinh con, một nỗi lo mới âm thầm xuất hiện: “Nếu có điều gì không may xảy ra, ai sẽ thay mình đi cùng con qua những chặng đường phía trước?”.

Nỗi lo đó khiến chị bắt đầu thay đổi: cắt giảm chi tiêu không cần thiết, tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ và các giải pháp tài chính dài hạn. Chị hiểu rằng, yêu thương con không chỉ là chăm sóc mỗi ngày, mà còn là chuẩn bị một nền tảng vững vàng để con tiếp tục trưởng thành, kể cả khi đối mặt với bất trắc khó lường.

Giải pháp cho người biết yêu thương bằng hành động

Rất nhiều gia đình trẻ hôm nay đang chọn cách yêu thương chủ động. Không cần lời hoa mỹ, với họ, yêu thương là những việc rất nhỏ được thực hiện mỗi ngày, là bữa cơm đủ chất, viên thuốc đúng giờ, bận rộn vẫn sắp xếp đưa bố mẹ đi khám định kỳ, dù đồng lương vừa đủ chi tiêu vẫn vun vén để dành một khoản dự phòng cho những điều chưa xảy đến…

Hiểu rõ nhu cầu của các gia đình hiện đại, Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu giải pháp Bảo hiểm Liên kết chung An tâm song hành thịnh vượng - một lựa chọn toàn diện giúp các gia đình chủ động bảo vệ an toàn tài chính và tích lũy bền vững cho tương lai.

Lấy cảm hứng từ bốn phép tính đơn giản, sản phẩm gửi gắm thông điệp nhân văn: “Cộng chở che - Trừ rủi ro - Nhân tích lũy - Chia âu lo”. Khách hàng không chỉ được bảo vệ lên đến 150% số tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro nghiêm trọng, mà còn có thể gia tăng giá trị tích lũy thông qua hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung, được hưởng lợi nhuận từ kết quả đầu tư thực tế, không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết.

Với cùng một mức phí, khách hàng có thể lựa chọn giữa quyền lợi cơ bản (ưu tiên tích lũy) và quyền lợi nâng cao (ưu tiên bảo vệ), giúp tối ưu hóa kế hoạch tài chính. Sản phẩm còn mang đến đặc quyền “Song hành bảo vệ” cho phép bảo vệ thêm một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không cần đóng thêm phí hay thẩm định sức khỏe.

Dai-ichi Life Việt Nam đồng hành cùng thế hệ sống cân bằng (Ảnh: Shutterstock).

Sản phẩm không yêu cầu kê khai tình trạng sức khỏe khi khách hàng có nhu cầu tăng số tiền bảo hiểm (tối đa 500 triệu đồng) tại một trong những cột mốc ý nghĩa trong đời như kết hôn, sinh con hoặc con chuyển cấp học.

Khách hàng tham gia An tâm song hành thịnh vượng còn có thể kết hợp cùng các giải pháp bảo hiểm bán kèm của Dai-ichi Life Việt Nam để gia tăng bảo vệ cho gia đình, như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí, điều trị bệnh hiểm nghèo, tai nạn…

Giữ yêu thương trọn vẹn, sống cân bằng mỗi ngày

Cuộc sống gia đình luôn được vun đắp từ những điều nhỏ bé. Một món ăn quen vị, một cái ôm động viên, hay một giải pháp tài chính như lá chắn vững chắc đứng sau, tất cả cùng tạo nên sự cân bằng, giúp mỗi người an tâm sống trọn vẹn với yêu thương của mình.

Để hỗ trợ khách hàng trong hành trình sống an tâm và hạnh phúc hơn, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triển Điểm tựa cân bằng, đây là công cụ đánh giá mức độ cân bằng cuộc sống dựa trên 6 khía cạnh quan trọng: sức khỏe, sự nghiệp, tài chính, mối quan hệ, sở thích và trải nghiệm, phát triển bản thân.

Với Điểm tựa cân bằng, người sử dụng có thể đánh giá mức độ cân bằng cuộc sống dựa trên 6 khía cạnh quan trọng (Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam).

Chỉ mất vài phút trải nghiệm, người sử dụng sẽ nhận được những phân tích thấu đáo cho từng khía cạnh, kèm các gợi ý cá nhân hóa phù hợp với ưu tiên của mình. Công cụ này đưa ra cái nhìn toàn diện giúp mỗi người không chỉ hiểu “mình đang sống thế nào” mà còn biết “nên điều chỉnh điều gì” để đạt sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ.

Tìm hiểu Bảo hiểm An tâm song hành thịnh vượng tại: https://tinyurl.com/ul6new

Trải nghiệm công cụ Điểm tựa cân bằng tại: https://diemtuacanbang.dai-ichi-life.com.vn