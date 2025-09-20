Công thức D3K2 có DHA từ vi tảo: Bước tiến mới trong bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ

Vitamin D3 cần chất béo để hấp thu

Vitamin D3 là chìa khóa hấp thu canxi, nhưng để mở đúng cánh cửa ấy, cơ thể cần chất béo. Đây là cơ chế sinh học đã được khẳng định, nhưng lại thường bị bỏ quên trong các sản phẩm bổ sung hiện nay. Trên thị trường có hàng trăm loại D3K2 dành cho trẻ nhỏ, nhưng phần lớn trong số đó đều thiếu hoặc chỉ có một lượng chất béo tối thiểu khiến khả năng hấp thu không đạt mức tối ưu. Vitatree D3K2 Plus DHA ra đời như một giải pháp để giải quyết triệt để “lỗ hổng” này.

Vitamin D3 chỉ được hấp thu tốt khi đi kèm môi trường chất béo. Khi đưa D3 đơn lẻ vào cơ thể mà không có chất béo đồng hành, một phần lớn dưỡng chất có thể bị đào thải qua đường tiêu hóa mà chưa kịp chuyển hóa thành dạng hoạt động.

DHA - một acid béo thuộc nhóm omega-3 không chỉ giúp D3 hấp thu hiệu quả hơn, mà còn mang lại lợi ích kép cho trẻ: hỗ trợ phát triển trí não, thị lực, khả năng tập trung và tốc độ phản xạ. Chính vì vậy, việc kết hợp DHA plus vào công thức D3K2 không chỉ là bổ sung mà là chiến lược tăng hiệu quả sử dụng và giá trị sinh học cho sản phẩm.

DHA là chất béo cần có để hấp thu D3K2 hiệu quả.

Vitatree D3K2 Plus DHA công thức chuẩn hóa kết hợp D3, K2 và DHA từ vi tảo

Không nhiều sản phẩm D3K2 trên thị trường sở hữu thành phần DHA đi kèm. Một phần vì chi phí nguyên liệu, phần khác vì thiếu nghiên cứu kết hợp tối ưu giữa các hoạt chất. Vitatree D3K2 Plus DHA là một trong những số ít sản phẩm đã chuẩn hóa tỷ lệ vitamin D3, K2 và DHA sao cho vừa đảm bảo hiệu suất hấp thu canxi vừa bổ sung đúng nhu cầu phát triển não bộ ở trẻ.

Công thức của Vitatree D3K2 Plus DHA sử dụng là vitamin D3 được sử dụng là loại 1.0 MIU/g dạng dầu tinh khiết, ổn định bằng vitamin E, giúp tối ưu sinh khả dụng và hiệu suất hấp thu cho trẻ nhỏ. Nguồn nguyên liệu này đã trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo chất lượng đồng nhất.

Vitamin K2 của sản phẩm đến từ MenaQ7® dòng K2 cao cấp nhất được tinh chế với độ tinh khiết cao dạng all-trans, dạng bioactive có hoạt tính sinh học hàng đầu hiện nay, MenaQ7® chính là yếu tố quyết định giúp canxi được dẫn truyền đúng vào xương, hạn chế tích tụ ở mạch máu, đồng thời hỗ trợ tăng chiều cao và có lợi cho sức khỏe tim mạch cho trẻ em.

Cuối cùng là DHA, công thức nâng cấp tích hợp DHA tinh khiết từ vi tảo. DHA từ vi tảo là nguồn DHA thực vật an toàn, tinh khiết. Đây cũng là loại DHA được khuyến nghị trong sản phẩm bổ sung cho trẻ dưới 3 tuổi tại nhiều nước phát triển.

Vitatree D3K2 Plus DHA được công bố và phân phối tại Việt Nam độc quyền bởi VitaCare. Các thông tin về thành phần, tiêu chuẩn sản xuất và nguồn nguyên liệu được công khai trên tem truy xuất, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Sự kết hợp giữa vitamin D3, K2 và DHA không chỉ mang tính cộng gộp mà là một sự kết nối thông minh dựa trên nguyên lý sinh học từ hấp thu canxi đến phát triển trí não. Vitatree D3K2 Plus DHA là một bước nâng cấp đúng hướng trong chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai.

Sản phẩm Vitatree D3K2 Plus DHA không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.