Công nghệ tiên phong và sản phẩm đa dạng tại LIXIL Experience Center

Tại đây, khách được chiêm ngưỡng các giải pháp công nghệ tiên tiến, chạm - nghe - cảm nhận qua những tương tác trực quan. Sự kết hợp giữa tinh hoa Nhật Bản trong các sản phẩm INAX và phong cách Đức sang trọng của GROHE tạo nên một hành trình khám phá độc đáo và khác biệt.

Hành trình khám phá dẫn lối khách hàng đến khu trải nghiệm các sản phẩm mang đậm tinh hoa Nhật Bản của INAX, một trong hai phân khu trưng bày chính tại LEC.

Bộ sưu tập S600 LINE của INAX thể hiện sự giao hòa hoàn mỹ giữa nét truyền thống thanh lịch và phong cách hiện đại chuẩn Nhật Bản. Mỗi chi tiết trong bộ sưu tập được thiết kế tinh xảo, tối ưu công năng và bố trí hài hòa.

Các không gian thiết kế tại LEC khơi mở cảm hứng và định hình phong cách sống hiện đại dành cho những ai đề cao tính thẩm mỹ và sự tinh tế trong từng không gian riêng.

Tại không gian trưng bày của thương hiệu INAX, LIXIL tái hiện không gian trà đạo - nét văn hóa đặc trưng của xứ mặt trời mọc - khơi gợi sự tĩnh lặng an hòa và đưa tâm trí trở về với vẻ đẹp tinh tế của những giá trị truyền thống.

Bàn cầu thông minh INAX - sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, mang đến trải nghiệm phòng tắm đẳng cấp cho không gian sống hiện đại.

Không gian còn lại thuộc về GROHE - thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Đức, mời gọi khách hàng bước vào không gian trải nghiệm sang trọng mang hơi hướng châu Âu.

Một trong những khám phá độc đáo mà khách hàng sẽ thích thú là không gian GROHE SPA, nơi mang đến trải nghiệm cá nhân hóa với bộ sưu tập Private Collection và công nghệ ICON 3D, cho phép tùy chỉnh màu sắc và thiết kế theo phong cách riêng.

Các nhà thiết kế, khách hàng được truyền cảm hứng và tương tác với sản phẩm một cách gần gũi.

Dòng Essence mạ màu của GROHE mở ra thế giới thiết kế đầy cảm hứng với bảng màu phong phú và chất liệu tinh xảo.

GROHE mong muốn mang tới các giải pháp toàn diện, thể hiện rõ triết lý "Pure Freude an Wasser - Niềm vui thuần khiết từ nước”.

LEC Hà Nội không chỉ là nơi mô phỏng không gian sống mà còn là nơi tổ chức sự kiện, hợp tác, đào tạo và hỗ trợ cộng đồng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới kiến trúc - thiết kế.