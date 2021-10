Công an chạy xe mô tô chở một phụ nữ về nhà gặp mặt người thân lần cuối

Dân trí Chị Xuân từ Bình Dương một mình chạy xe máy về quê để gặp chị gái lần cuối. Khi đến TP Long Xuyên, chị kiệt sức và được lực lượng công an điều khiển xe, chở chị Xuân về nhà an toàn.

Đêm ngày 13/10, tại điểm tiếp nhận, phân loại, sàng lọc các trường hợp công dân An Giang từ các tỉnh tự phát về địa phương (ngay Trường Đại học An Giang) Tổ công tác của Công an huyện Châu Phú phát hiện chị Huỳnh Ngọc Xuân (39 tuổi) về quê để gặp mặt chị ruột lần cuối.

Chị Xuân một mình điều khiển xe mô tô từ Bình Dương về quê gặp mặt người chị lần cuối ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Ảnh: Thành Phát).

Tuy nhiên, trong đêm tối, thời tiết diễn biến xấu và nhận thấy chị Xuân mệt mỏi, tâm lý bất ổn, Ban Lãnh đạo Công an huyện Châu Phú đã cử lực lượng đang làm nhiệm vụ đưa chị Xuân về nhà để kịp gặp mặt chị ruột lần cuối.

Khi chị Xuân về đến An Giang, được Công an TP Long Xuyên, Công an huyện Châu Phú hỗ trợ, điều khiển xe đưa chị Xuân về nhà, kịp thời gặp mặt người chị như ý nguyện (Ảnh: Thành Phát).

Được biết, chị Xuân đang lao động tại một công ty ở Bình Dương. Khi hay tin chị gái sắp qua đời, một mình chị điều khiển xe mô tô chạy từ Bình Dương về An Giang. Do những ngày qua, miền Tây mưa nhiều nên khi chị Xuân chạy xe về đến TP Long Xuyên, chị Xuân gần như kiệt sức.

Thành Phát