Cơn sốt xây biệt thự có tầng hầm dưới lòng đất của giới siêu giàu thế giới

Chi hàng chục triệu USD xây “pháo đài ở lòng đất” như khách sạn 5 sao

Với giới siêu giàu, dường như không gì có thể xoa dịu nỗi bất an về sự an toàn bằng một boong-ke (hầm trú ẩn) đủ sức chịu đựng mọi thứ. Ngày nay, một căn phòng an toàn dưới tầng hầm thôi là chưa đủ.

Đó là những boong-ke hiện đại trở thành biệt thự xa hoa ngầm dưới lòng đất - nơi chủ nhân vừa tránh nguy hiểm vừa hưởng thụ tiện nghi như ở khách sạn 5 sao.

Những tầng hầm thiết kế như pháo đài (Ảnh: CNN).

“Hiện khách hàng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố giải trí. Nếu phải sống dưới lòng đất, chúng tôi muốn họ vẫn cảm thấy vui vẻ, được tận hưởng”, ông Al Corbi, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) tại bang Virginia (Mỹ) chia sẻ.

Ông Corbi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế nhà siêu an toàn suốt 50 năm qua. Ông từng tham gia bảo mật tòa nhà 27 tầng của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani ở Mumbai.

Hiện Corbi thực hiện một dự án quy mô lớn tại Mỹ. Đó là xây biệt thự trên khu đất rừng rộng hơn 80ha.

Căn nhà được trang bị cửa chống nổ, kính không thể phá vỡ, hệ thống nhận diện sinh trắc học, có hào nước sâu 9m với cầu treo, pháo nước có thể bắn hạ trực thăng hoặc máy bay không người lái hay vòng lửa tự động tạo ra từ lớp chất lỏng dễ cháy trên hồ nhân tạo.

Douglass Rushkoff, tác giả đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với các tỷ phú, là người viết cuốn sách Survival of the Richest (tạm dịch: Sinh tồn của người giàu nhất). Ông cho hay, người giàu ngày xưa có thể mua xe nhanh nhất, còn ngày nay lại là ai xây được ngôi nhà nghỉ dưỡng có tầng hầm độc đáo, ấn tượng tốt nhất.

“Đó là thành quả của một cuộc đời thành công, là chiến thắng trong cuộc chơi”, Douglass Rushkoff nói.

Một góc không gian của tầng hầm (Ảnh: Vivos).

Một hầm riêng tư có thể khác nhau về kích thước, độ xa hoa và các tiện nghi. Ở phân khúc cao cấp, hầm có thể có gara để xe cỡ lớn, phòng gym, phòng xông hơi và khu vực giải trí, phòng tranh, phòng trưng bày nghệ thuật, bể cá hay các tiện ích đồ chơi cần thiết để tận hưởng.

“Nhiều người khi tiếp xúc, họ không gọi đó là hầm trú ẩn mà đó là khu nghỉ dưỡng. Chỉ có điều chúng được thiết kế bên dưới lòng đất, là một mê cung được bảo vệ siêu chắc chắn cùng đầy đủ tiện nghi", Rushkoff cho biết.

Đồng quan điểm, ông Al Corbi - Chủ tịch và nhà sáng lập công ty SAFE (Mỹ), chia sẻ: “Khách hàng giờ không chỉ muốn được an toàn, họ muốn được giải trí, tận hưởng trong chính ngôi nhà của mình”.

Một tầng hầm của giới siêu giàu (Ảnh: SAFE).

Corbi cho biết, các tầng hầm ngày nay không còn mang dáng dấp hầm trú ẩn khô khan mà trông chẳng khác gì khách sạn hạng sang. Nhiều chuyên gia nhận định “hiệu ứng Zuckerberg” cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Đó là việc xuất hiện thông tin nhà sáng lập Facebook đang xây một khu phức hợp khổng lồ ở Hawaii, gồm cả hầm cá nhân ngầm rộng 465m2. Tỷ phú Bill Gates cũng được cho là có hệ thống tương tự tại các dinh thự của mình.

Xu hướng tận hưởng ngày càng đa dạng

Nếu vài thập kỷ trước, sự phô trương thường được trưng bày bằng các họa tiết bắt mắt, thậm chí dát vàng cầu kỳ để thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của công chúng.

Trong một thập kỷ trở lại đây, giới giàu có kín tiếng lại khẳng định một phong cách sống có gu hơn.

Đó là khái niệm “Private Expericence Floor" (tạm dịch: Tầng trải nghiệm riêng tư trong căn nhà). Không phô trương, họ theo đuổi vẻ đẹp ẩn giấu dành cho riêng bản thân.

Tầng trải nghiệm thường được thiết kế theo tiêu chí tiên quyết là riêng tư, biệt lập, tránh mọi sự tò mò của công chúng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với giới minh tinh, chính khách hay các lãnh đạo cấp cao, nơi mà đời sống riêng tư luôn được quan tâm có chủ đích.

Họ chọn không gian lý tưởng cho tầng trải nghiệm riêng tư thường được đặt ở tầng hầm. Tuy nhiên đó không phải những gian hầm kín, mà thiết kế tinh ý để có được sự sang trọng tùy theo công năng lựa chọn của gia chủ.

Đơn cử, một hầm rượu sẽ được thiết kế khác với nhu cầu đưa bể bơi, khu sauna (tắm hơi), ngâm khoáng xuống hầm. Thậm chí, một số gia chủ đưa yêu cầu đặc biệt về việc thiết kế hầm. Đó là dù riêng tư vẫn phải đón nắng và thông gió tự nhiên.

Không gian sống có tính trải nghiệm cao (Ảnh: CNN).

“Tầng hầm có thể mang đến chiều không gian thứ ba cho ngôi nhà. Đó thường là nơi thể hiện tinh thần đương đại, hướng đến các hoạt động thư giãn, giải trí và kết nối có chọn lọc”, Graham Harris, Giám đốc điều hành SHH, công ty kiến trúc và thiết kế nội thất tại London, nhận định.

Nhiều gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu ngày nay cũng mong muốn tìm đến một chỗ ở tiện nghi với hầm là tầng trải nghiệm riêng tư chỉ dành riêng cho gia chủ.

Ở đó thường được bố trí các không gian thực sự yêu thích như hầm rượu, phòng gia đình, phòng triển lãm cá nhân, tầng tiện ích. Ngoài ra, trong giới kinh doanh, người có tầm ảnh hưởng thường có nhu cầu thiết kế không gian riêng tại nhà theo phong cách "speakeasy" (dạng quán bar bí mật).

Đây là nơi diễn ra những cuộc bàn bạc kín đáo tại nhà riêng, khi phòng khách không đủ phù hợp cho một cuộc gặp trọng đại có tính bảo mật.

Những chiếc hầm này đang trở thành biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp, trong đó các tính năng an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một. Ở đó gia chủ được sống là chính bản thân mình, không phải là phiên bản ngoài xã hội.