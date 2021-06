Cô vợ chia sẻ quá trình chăm chồng sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Dân trí Trước khi chồng đi tiêm phòng Covid-19, chị Minh Châu (Hà Nội) đã lên mạng tìm hiểu một vài triệu chứng sau khi tiêm. Mới đây cô vợ trẻ đã chia sẻ quá trình chăm chồng để mọi người tham khảo.

Vợ chồng chị Minh Châu và anh Quang Trung hiện đang sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội. Anh Quang Trung hiện đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Khi biết tin anh Trung được tiêm vắc xin phòng covid-19, hai vợ chồng rất mừng xong cũng không khỏi có chút lo lắng khi đọc chia sẻ về triệu chứng của những người đã từng tiêm vắc xin trước đó kể lại.

Mới đây, chị Minh Châu đã chia sẻ trên Facebook bài viết: "Cảm nhận về lần đầu chồng đi tiêm vắc xin". Bài viết đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Vợ chồng chị Minh Châu và anh Quang Trung chia sẻ về quá trình phục hồi sức khỏe sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh: NVCC).

Cụ thể, chị Minh Châu viết: "Bài viết này là những chia sẻ từ một cô vợ có chồng đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 và quá trình chăm sóc người sau khi tiêm về của mình.

Tiêm xong về chồng mình "tươi như hoa" vì chưa thấy phản ứng gì, anh còn khen anh bác sĩ tiêm nhẹ lắm, tiêm mà không thấy đau chỉ thấy mát mát thôi. Rồi anh còn bảo ở chỗ tiêm người ta kể rất nhiều anh công an tập võ khỏe lắm mà lúc tiêm xong về sốt mấy hôm liền, vừa kể anh còn vừa cười khoái chí, lúc đó mình đã nghĩ thầm, khéo đêm nay sốt cho hết cả cười.

Và y như rằng đêm hôm đó đang ngủ tự nhiên thấy chồng mình bật dậy kêu lên: "Ối em ơi anh lạnh quá em ơi!". Mình đang lơ mơ ngủ mà bật dậy sờ trán thấy nóng ran lên rồi. Vội vàng đi lấy kẹp nhiệt độ đã thấy chồng sốt 38 độ".

Chị Minh Châu chia sẻ, anh Trung chồng chị sốt cao suốt 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới hạ nhiệt độ. Chị cũng cho biết thêm, chồng chị có những biểu hiện sốt cao đi kèm mệt mỏi rã rời, vết tiêm nhức, đau đầu như búa bổ. Đã vậy anh nhà lại buồn đi vệ sinh liên tục.

Anh Trung có biểu hiện sốt cao, đau cơ, đau đầu sau khi tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 (Ảnh Minh họa).

"Với cương vị là một "người vợ mẫu mực", mình chăm sóc chồng ngày 3 bữa cơm đầy đủ, một cốc sữa ngũ cốc, một cốc nước cam giúp tăng cường vitamin C cho nhanh hồi phục. Dù chồng mình yếu xìu mệt mỏi nhưng niềm "an ủi" là trong nhóm trò chuyện online ở cơ quan anh ấy, ai cũng than bị tương tự như thế chứ không riêng gì chồng mình", chị Châu viết.

Hiện giờ đã hơn một tuần sau khi tiêm mũi thứ 1 vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe của anh Trung đã ổn định bình thường. Sắp tới anh sẽ được tiêm tiếp mũi thứ 2, dù anh chị khá lo lắng xong với lần chăm chồng đầu tiên, chị Châu cũng đã có nhiều kinh nghiệm nên luôn động viên chồng tiêm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Chị Châu tự nhận mình là "người vợ mẫu mực" khi chăm sóc chồng rất chu đáo sau khi anh Trung tiêm phòng Covid-19.

Chị Châu cho biết: "Tiêm vắc xin không chỉ là bảo vệ bản thân đâu mà còn vì xã hội nữa. Một chút sốt, một chút đau mỏi sẽ đổi lại được sự yên tâm về sức khỏe và sự an toàn cho đất nước. Hơn thế cũng rất nhiều người có mong muốn tiêm vắc xin mà chưa được, chồng mình may mắn có cơ hội được tiêm phòng mình rất mừng.

Chăm người sau tiêm vắc xin cũng như chăm người ốm bình thường thôi. Mọi người không nên quá lo lắng. Nếu có cơ hội được tiêm phòng thì nên tiêm ngay vì đây là quyền lợi nhưng có lẽ cũng là cả nghĩa vụ để đất nước mình chiến thắng trước đại dịch", chị Châu thẳng thắn nói.

Ngọc Linh

Ảnh: NVCC