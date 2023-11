Cô gái liều mạng trèo lên tháp cao 50m, hét to tỏ tình với bạn trai

Hôm 23/11, một cô gái 20 tuổi (sống ở Ấn Độ) đã tự ý trèo lên một tháp phát sóng di động cao 50m để bày tỏ tình yêu và công khai muốn cưới bạn trai 24 tuổi.

Sự việc khiến cho cư dân sống xung quanh tháp phát sóng không khỏi giật mình. Nhiều người lắc đầu ngao ngán, vì cô gái lựa chọn cách bày tỏ tình yêu liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Cảnh tượng hiếm thấy do cô gái tạo ra khiến cho dòng người đổ đến hiện trường theo dõi. Cảnh sát địa phương phải vào cuộc khuyên cô gái trèo xuống nhằm đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông tránh ùn tắc kéo dài do nhiều người hiếu kỳ tạo nên.

Cô gái trèo lên tháp phát sóng di động để công khai tình yêu (Nguồn: Indiatoday).

Sau khi thuyết phục cô gái trèo xuống bất thành, một cảnh sát địa phương đã leo lên tháp để đưa cô gái xuống.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết, cô gái 20 tuổi có mối quan hệ tình cảm với anh chàng 24 tuổi, làm nghề tài xế. Chuyện tình yêu của họ đã kéo dài vài năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Vì sốt ruột chuyện cưới xin nên cô gái trèo lên tháp phát sóng di động để anh chàng tính chuyện trăm năm và gia đình đồng ý cho kết hôn.

Hiện, cảnh sát đang củng cố hồ sơ, điều tra thêm các tình tiết liên quan để xử lý cô gái gây hành động nguy hiểm này trước pháp luật.

Một số người cho rằng, việc thể hiện tình yêu một cách thái quá và liều lĩnh của cô gái có thể gây nên hậu quả đáng tiếc như ngã xuống dẫn tới chấn thương sọ não hoặc tử vong. Đồng thời, hành động của cô ta có thể khiến cho giới trẻ học và làm theo sẽ tiềm tàng thảm họa cho xã hội.

Trước đó, hồi năm 2022, một cô gái 23 tuổi ở Ấn Độ cũng trèo lên tháp phát sóng di động. Sau khi leo lên cao, cô gái nói trong nước mắt do tranh cãi giữa hai vợ chồng nên quyết định trèo lên tháp.

Trong khi mọi người lo lắng và hết lời khuyên bình tĩnh, cô gái đe dọa sẽ nhảy xuống do không hài lòng về chồng.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát vất vả khuyên cô gái trèo xuống để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Thế nhưng, cô gái không nghe. Khi tình huống đang gay cấn, bỗng nhiên một đàn ong bay đến tấn công. Cô gái không chịu đựng cơn đau của vết đốt nên vội vàng leo xuống.

Sau khi xuống mặt đất, cô gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu để chữa trị vết ong đốt. May mắn các vết đốt không gây nguy hiểm tính mạng của nạn nhân.