Chuyên gia gợi ý sử dụng điều hòa tiết kiệm điện khi trời nắng nóng 40 độ C

Thời tiết ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc những ngày qua nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều lúc lên tới 40 độ C khiến nhiều gia đình phải bật điều hòa liên tục.

Chị Nguyễn Thu Thảo (nhà ở xã Sơn Đồng, Hà Nội) cho hay, gia đình chị có 3 chiếc điều hòa (2 chiếc ở 2 phòng ngủ, 1 chiếc ở phòng khách). Vì thời tiết nắng nóng nên 3 chiếc thay phiên nhau hoạt động hết công suất.

“Tôi ở nhà chăm con nhỏ nên phải bật điều hòa cả ngày. Thông thường, sáng tôi thường đưa con xuống sân chung cư đi dạo, chiều cũng xuống công viên hóng gió, nhưng mấy ngày nay, 6h trời đã hầm hập, đến tối muộn mặt đường cũng chưa hết hơi nóng nên hai mẹ con chỉ còn cách ở trong nhà”, chị Thảo chia sẻ.

Lo lắng tiền điện cuối tháng sẽ tăng vọt, chị Thảo nghĩ ra cách bật điều hòa khoảng 2-3 tiếng lại tắt đến khi nào phòng nóng trở lại thì tiếp tục bật. Tuy nhiên, người phụ nữ băn khoăn, không biết cách này có hiệu quả.

Chị Vũ Thúy Nga (phường Cầu Giấy) lại có thói quen đặt chậu nước trong phòng điều hòa vì cho rằng, cách này sẽ làm phòng mát nhanh hơn. “Tôi nghĩ cách này cũng sẽ giúp tiết kiệm điện”, người phụ nữ phỏng đoán.

Các chuyên gia điện lạnh cho rằng, nếu không biết cách sử dụng điều hòa, các gia đình có thể đẩy tiền điện nâng cao gấp 2-3 lần trong những ngày nắng nóng.

Nhiệt độ cài đặt trong nhà hợp lý là từ 26-27 đến 28 độ C ngay cả khi thời tiết 40 độ C (Ảnh: Hồng Anh).

Sau đây là một số gợi ý giúp tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa:

Không cài đặt điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam cho rằng, các gia đình không nên cài đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp ở mức 18-20 độ C.

Cài đặt nhiệt độ thấp không chỉ hao tổn điện năng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiệt độ thấp sẽ khiến độ ẩm trong nhà thấp, dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.

Nhiệt độ cài đặt trong nhà hợp lý là từ 26-27 đến 28 độ C ngay cả khi thời tiết 40 độ C, ban đêm nên dùng chế độ Sleep hoặc đặt ở mức 29 độ C. Khi dùng điều hòa không nên nằm đệm, không đắp chăn.

Làm lạnh phòng trước rồi tăng dần nhiệt độ

Khi mới khởi động có thể bật lạnh sâu một chút, sau 20 phút nên bật lại đúng nhiệt độ cần đặt. Trong 20 phút này, máy chạy hết công suất, hoặc tới 130% công suất tùy theo loại máy. Điện năng có thể sẽ tốn hơn một chút nhưng đảm bảo làm mát nhanh. Ngoài ra, có thể bấm chế độ Powerful để phòng mát nhanh hơn.

Kết hợp dùng quạt khi bật điều hòa

Có thể mở cửa phòng bật quạt trước khoảng 10-15 phút để xua bớt hơi nóng. Duy trì bật quạt số nhỏ trong thời gian đầu bật điều hòa để hơi lạnh được tỏa đều, căn phòng được làm mát cân bằng.

Hạn chế tối đa các nguồn nhiệt khi bật điều hòa

Khi vận hành điều hòa cần hạn chế tối đa các nguồn nhiệt không mong muốn tỏa vào trong phòng.

Cô lập nguồn nhiệt từ ánh nắng mặt trời: Cửa sổ bằng kính là nơi hấp thụ nhiệt lượng rất lớn từ bên ngoài. Người dân nên chủ động sử dụng các loại rèm cửa dày, rèm dán cách nhiệt hoặc mành tre để che chắn, không cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Việc giữ cho không gian phòng luôn mát mẻ trước khi bật điều hòa sẽ giúp máy không phải hoạt động quá tải để kéo nhiệt độ xuống.

Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết: Các nguồn chiếu sáng nhân tạo như đèn sợi đốt, đèn chùm, hay thậm chí là hệ thống đèn LED cũng phát ra một lượng nhiệt đáng kể trong quá trình hoạt gian dài hoạt động. Hãy tắt bớt các thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng không thực sự cần thiết khi đang bật điều hòa.

Tận dụng nguồn sáng tự nhiên: Thay vì phụ thuộc vào ánh đèn điện, nên tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày thông qua các ô thoáng hoặc rèm mỏng…

Không nên đặt chậu nước trong phòng

Một số người cho rằng, việc đặt chậu nước trong phòng giúp tiết kiệm điện năng vì không khí nhanh được làm mát hơn.

Tuy nhiên, theo GS. TS Nguyễn Đức Lợi, điều này hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí còn làm tăng điện tiêu thụ. Nguyên nhân là bởi điều hòa mất một lượng lạnh làm bốc hơi nước ở chậu rồi lại cho ngưng lại ở dàn lạnh.

Việc đặt chậu nước trong phòng chỉ cần khi bật điều hòa sưởi ấm mùa đông vì trong mùa đông, nhiều khi độ ẩm nhỏ hơn giới hạn cho phép.

Cho máy nghỉ sau 4-5 tiếng hoạt động

Theo anh La Thăng, nhân viên kỹ thuật của một công ty điện lạnh ở Hà Nội, các gia đình cần chú ý lấy gió tươi khi mở điều hòa. Nên để một khe vừa đủ lấy gió tươi, hoặc mở điều hòa trong khoảng 4-5 tiếng sau đó để máy nghỉ, cho thông gió phòng rồi cho máy chạy tiếp là tốt nhất.

Cách vận hành này giúp máy được nghỉ ngơi và cũng giúp người sử dụng thoải mái, không cảm thấy bí bách vì ngồi điều hòa quá lâu.

Chủ động vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa

Không nên chỉ vệ sinh điều hòa 1-2 lần vào mùa hè. Trung bình khoảng 2-3 tuần, các gia đình cần vệ sinh phin lọc không khí trong nhà một lần, 1 năm vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh tổng thể 1 lần. Nếu sinh sống ở khu vực có nhiều bụi, gần công trường xây dựng, đường lớn, các gia đình phải vệ sinh 2 hoặc nhiều lần dàn nóng, dàn lạnh.

Lắp đặt chuẩn, sử dụng vật tư chính hãng

Ngoài các yếu tố trên, theo GS Nguyễn Đức Lợi, để tiết kiệm điện năng, ngay từ đầu chủ nhà còn cần đặc biệt chú ý đến việc tính toán thiết kế chuẩn, đủ tải lạnh khi lắp đặt.

Cần chọn máy chuẩn, nên mua máy chính hãng, có thương hiệu nguồn gốc rõ ràng, máy có biến tần. Lắp đặt chuẩn, đường ống gas dùng là ngắn nhất, chênh lệch độ cao là nhỏ nhất, sử dụng vật tư chính hãng, đúng chủng loại, được thực hiện bởi thợ có tay nghề.