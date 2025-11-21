Chứng nhận “xanh”: Yếu tố giúp người tiêu dùng lựa chọn dòng sơn an toàn

Không phải nhãn “xanh” nào cũng đủ để đảm bảo an toàn

Nhu cầu “sống xanh - ở lành” ngày càng trở nên phổ biến, thúc đẩy gia chủ hiện đại quan tâm hơn đến việc lựa chọn sơn an toàn, bởi sơn chiếm tới 70-90% diện tích bề mặt của một ngôi nhà.

Để đáp ứng nhu cầu đó, trên thị trường hiện nay có những sản phẩm sơn được nhắc đến với tên gọi “sơn xanh”, là dòng sơn với đặc tính thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe hoặc gắn nhãn xanh.

Tuy nhiên, để biết thế nào là “sơn xanh” cần phải dựa vào các chứng nhận uy tín, được cấp bởi các tổ chức độc lập, có quy trình đánh giá nghiêm ngặt với các chỉ số đo lường cụ thể, thể hiện mức tác động đến môi trường hay sức khỏe cực thấp, thậm chí là 0%.

Sơn nội thất Dulux Ambiance AirFresh của AkzoNobel với khả năng phân giải formaldehyde độc hại, đồng thời cũng là dòng sơn đạt chứng nhận từ Hội đồng công trình xanh Singapore (SGBC) (Ảnh: Dulux).

Chứng nhận uy tín - yếu tố quan trọng để chọn được sơn an toàn

Đối với sơn, có hai yếu tố chính quyết định xem sơn có “xanh” không đó chính là tỷ lệ của Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và Formaldehyde có trong sơn.

Hợp chất hữu cơ bay hơi dễ phát tán vào không khí và có thể gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu, mệt mỏi nếu tiếp xúc lâu dài, thậm chí gây ung thư.

Formaldehyde cũng là một chất dễ bay hơi, có thể gây kích ứng mắt, mũi, cổ họng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị nồng độ formaldehyde trong nhà không nên vượt quá 0,1mg/m³ trong ngắn hạn 30 phút.

Dulux Ambiance AirFresh sở hữu công nghệ Pure Air vượt trội giúp phân giải formaldehyde thành các phân tử vô hại (Ảnh: Dulux).

Theo Kiến trúc sư Vũ Linh Quang, Thành viên Ban Giám đốc Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, trên thị trường quốc tế hiện nay có ba chứng nhận được công nhận rộng rãi bao gồm: GREENGUARD Gold và GREENGUARD từ UL Environment - Mỹ; Singapore Green Building Product (SGBP) của Hội đồng Công trình xanh Singapore (SGBC).

KTS Vũ Linh Quang, Thành viên Ban giám đốc Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (Ảnh: Dulux).

Tại Việt Nam, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cũng có danh sách vật liệu sơn phát thải thấp với mức độ phát thải TVOC cụ thể cho các chủng loại sơn để ưu tiên sử dụng trong các công trình xanh.

Các chứng nhận này chú trọng đo lường và đánh giá phát thải các chất hữu cơ bay hơi và formaldehyde trong không khí sau khi sơn, đồng thời có tần suất tái kiểm định liên tục, giúp người tiêu dùng an tâm rằng sản phẩm không chỉ đạt chuẩn ở thời điểm được chứng nhận.

Ngoài ra, còn có chứng nhận Singapore Green Label (SGLS) từ Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) công nhận mức độ thân thiện đối với môi trường của sản phẩm.

Người tiêu dùng: Thông minh trong lựa chọn

Khi thị trường có quá nhiều loại sơn được gán mác xanh, an toàn, người tiêu dùng cần kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn.

Cụ thể, cần tìm hiểu hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) cũng như nồng độ Formaldehyde trong sơn. Sơn có hàm lượng VOC thấp hoặc không chứa VOC, nồng độ nồng độ formaldehyde trong nhà không vượt quá 0,1mg/m³ là lựa chọn thích hợp.

Một cách dễ dàng khác để lựa chọn sơn an toàn đó là ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận "xanh" từ các tổ chức đã được đề cập ở trên.

Trong số các chứng nhận, GREENGUARD Gold có giới hạn nghiêm ngặt về tất cả các tiêu chí, với yêu cầu TVOC phải dưới 0,22mg/m³ và phát thải formaldehyde tối đa 0,009mg/m³- thấp hơn so với ngưỡng được khuyến nghị.

Trong khi đó, GREENGUARD tiêu chuẩn yêu cầu ngưỡng 0,5mg/m³ đối với TVOC và 0,0613mg/m³ đối với formaldehyde.

SGBP giới hạn nồng độ TVOC ở mức 0,5mg/m³ và formaldehyde nới lỏng hơn ở mức 0,1mg/m³.

Về quy trình kiểm tra định kỳ, GREENGUARD Gold và GREENGUARD được tái kiểm định mỗi năm, SGPB thực hiện 2 năm/lần.

Đối với SGLS, chứng nhận này thể hiện sản phẩm thân thiện với môi trường mà không tập trung vào chất lượng không khí trong nhà.

Hiện nay, một số thương hiệu sơn lớn đã đạt được các chứng nhận xanh, trong đó các dòng sơn nội thất của Dulux (AkzoNobel) sở hữu đủ ba chứng nhận quốc tế được công nhận rộng rãi cho công trình xanh gồm GREENGUARD Gold, GREENGUARD và Singapore Green Building Product (SGBP).

Các dòng sơn của Dulux sở hữu đủ ba chứng nhận quốc tế được công nhận rộng rãi cho công trình xanh (Ảnh: Dulux).

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, những chứng nhận xanh đang trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định mua sơn. Việc lựa chọn sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế không chỉ giúp bảo vệ gia đình mà còn góp phần xây dựng không gian sống an toàn và bền vững.