Chọn quà 8/3 an lành đến phái đẹp

Dịp 8/3 năm nay, Cỏ Mềm với kinh nghiệm 10 năm cung ứng quà tặng doanh nghiệp đã mang đến nhiều giải pháp tối ưu.

Tri ân không chỉ là quà tặng, mà còn là thông điệp an lành

Những năm gần đây, trong vô số lựa chọn quà tặng, mỹ phẩm thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp ưu tiên. Với thành phần an lành, không chứa hóa chất độc hại, mỹ phẩm thiên nhiên không chỉ nâng niu vẻ đẹp bên ngoài mà còn truyền tải thông điệp về sự trân trọng sức khỏe bên trong và vẻ đẹp bền vững.

Quà tặng Cỏ Mềm mang thông điệp an lành.

Chia sẻ về lý do lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên làm quà tặng cho nhân viên, anh Đỗ Tiến Đạt (nhân viên hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế King Farm) chia sẻ: "Mỹ phẩm thiên nhiên có đặc điểm là lành tính, an toàn, phù hợp với đại đa số làn da, mái tóc của các chị em. Hơn nữa, các sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu thiên nhiên made in Việt Nam có sự kết nối về cảm xúc sâu sắc hơn cả với phái đẹp Việt - những người sinh ra và lớn lên với hạt gạo, lá trầu, tơ tằm, bông bưởi,...

Bên cạnh đó, tôi cho rằng, quà tặng phụ nữ không chỉ cần đẹp, không chỉ cần thiết thực mà còn phải mang theo những thông điệp ý nghĩa bên trong và mỹ phẩm thiên nhiên làm rất tốt điều này".

Cỏ Mềm cung cấp giải pháp quà tặng 8/3 cho mọi doanh nghiệp.

Thấu hiểu điều đó, thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm trong suốt những năm qua đã không ngừng lan tỏa thông điệp "Mỹ phẩm an lành, dành tặng phái đẹp", để góp phần tôn vinh và tri ân phụ nữ. Cỏ Mềm hiểu rằng, đằng sau mỗi nữ nhân viên đều có những câu chuyện riêng - họ có thể là người vợ, người mẹ, người con đang nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Vì vậy, Cỏ Mềm mang đến giải pháp quà tặng doanh nghiệp, không chỉ đơn thuần là tặng phẩm mà còn là lời tri ân sâu sắc, thể hiện sự thấu hiểu và trân trọng dành cho những đóng góp thầm lặng ấy của phụ nữ.

Mỹ phẩm thiên nhiên - Lời tri ân tinh tế và bền vững

Cỏ Mềm là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được thành lập từ năm 2015. Đến nay, doanh nghiệp cho hay đã có 10 năm kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp tri ân phụ nữ nhân dịp 8/3, trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Phần Mềm FPT Fsoft - tập đoàn FPT, công ty cổ phần thời trang Yody, tập đoàn Dược phẩm Thái Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, các ngân hàng thương mại lớn như Nam A Bank, HDBank, MB Bank, Vietinbank,...

Các doanh nghiệp lựa chọn Cỏ Mềm làm đối tác quà tặng.

Trong suốt 10 năm qua, Cỏ Mềm đã không ngừng nâng cao và cải thiện chính sách quà tặng, để đồng hành với các doanh nghiệp trong dịp quà tặng cao điểm.

Chia sẻ về các chính sách này, bà Vũ Thị Hạnh - Trưởng phòng Marketing của Cỏ Mềm nói: "Bên cạnh việc ra mắt các bộ quà tặng phong phú về mẫu mã công dụng, Cỏ Mềm còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi lớn và triển khai hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, để mỗi mùa quà tặng, doanh nghiệp không chỉ yên tâm về sản phẩm an lành, mà còn ấn tượng về dịch vụ của Cỏ Mềm".

Chương trình quà tặng ưu đãi 8/3.

Cụ thể, thương hiệu Cỏ Mềm sở hữu hàng chục dòng sản phẩm, từ chăm sóc da, son môi, trang điểm, chăm sóc tóc đến chăm sóc cơ thể, làm đẹp đường uống... nên mỗi mùa quà tặng, nhãn hàng này không chỉ cho ra mắt trên dưới 50 bộ quà khác nhau, có giá trị từ 200.000 đồng đến 800.000 đồng, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp kết hợp các sản phẩm trong hộp quà theo khả năng tài chính và nhu cầu của mình.

Ngoài ra, đối với khách hàng doanh nghiệp, Cỏ Mềm còn đưa ra mức giá chiết khấu hấp dẫn lên tới 28%, tặng kèm hộp quà, thiệp và túi giấy trang trọng cho mỗi bộ, giúp các doanh nghiệp cũng như bộ phận nhân sự dễ dàng hơn khi lựa chọn quà tặng cho nhân viên của mình.

Một trong những bộ quà tặng được yêu thích của Cỏ Mềm dịp 8/3.

Những năm gần đây, Cỏ Mềm cũng đồng thời xây dựng riêng cho mình một đội ngũ nhân viên logistic chuyên nghiệp, giúp xử lý nhanh các đơn hàng quà tặng lớn, hỗ trợ giao hàng tận nơi và miễn phí, xuất đầy đủ hóa đơn VAT cho các doanh nghiệp có yêu cầu.

Vì thế, đứng trước tình hình thị trường nhu cầu quà tặng tăng cao gấp đôi, gấp ba ngày thường, nhưng Cỏ Mềm vẫn đáp ứng tốt, thỏa mãn các tiêu chí quà tặng của doanh nghiệp: kinh tế - tinh tế mà vẫn giúp doanh nghiệp để lại dấu ấn riêng biệt trong dịp đầy ý nghĩa này.

Khách hàng cần tư vấn về quà tặng doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm.

