Chính trị gia Italy trượt chân lao đầu làm vỡ kiệt tác kính màu 93 năm tuổi

Sự cố xảy ra vào chiều 12/11, khi ông Emanuele Cani, Ủy viên hội đồng vùng Sardinia và là Ủy viên phụ trách ngành công nghiệp, đang di chuyển trong Cung điện Piacentini Vaccaro, tòa nhà chính phủ mang tính biểu tượng ở Rome.

Theo The Sun, camera an ninh cho thấy ông vấp ngã ở “cầu thang danh dự” rồi đập mạnh vào ô cửa kính, vốn là một trong những tác phẩm kính màu tiêu biểu của Italy thế kỷ 20.

Khoảnh khắc chính trị gia Italy lao đầu làm vỡ kiệt tác kính màu 93 tuổi (Video: Tahir Ibn Manzoor/The Sun).

Nhân chứng cho biết nhân viên lập tức chạy đến hỗ trợ ông Cani. Lực lượng cứu nạn có mặt ngay sau đó và điều trị cho ông tại chỗ. May mắn, vị chính trị gia chỉ bị xây xát nhẹ. Ông bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc vì làm hư hại di sản nghệ thuật và trấn an công chúng rằng sức khỏe của mình vẫn ổn.

Ô cửa kính trước và sau khi bị vỡ (Ảnh: Open).

La Carta del Lavoro được nghệ sĩ Mario Sironi sáng tạo năm 1932 nhằm tôn vinh cải cách lao động năm 1927. Tác phẩm khoảng 7m2, chiếm trọn bức tường cầu thang chính và được đánh giá là biểu tượng của nghệ thuật Italy thế kỷ trước.

Năm 2014, La Carta del Lavoro được trùng tu quy mô lớn bằng nguồn tài trợ của Acea, với nhiều kỹ thuật tiên tiến như thẩm thấu nhựa, phủ silicat và làm sạch bề mặt để khôi phục màu sắc nguyên bản, gia cố cấu trúc.

Tác phẩm kính màu La Carta del Lavoro sau khi được trùng tu năm 2014 (Ảnh: Repubblica).

Romana Sironi, cháu gái của nghệ sĩ Mario Sironi và là người quản lý kho lưu trữ của ông, cho biết, bà rất buồn trước thiệt hại nhưng vẫn gửi lời chúc ông Cani mau bình phục. Bà cũng kêu gọi triển khai trùng tu khẩn cấp để bảo vệ di sản của gia đình.

Cung điện Piacentini Vaccaro, nơi xảy ra sự cố, do hai kiến trúc sư Marcello Piacentini và Giuseppe Vaccaro xây dựng trong giai đoạn 1928-1932.