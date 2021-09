Chiến sĩ công an tỉ mẩn làm lồng đèn, mang Trung thu đến với trẻ em nghèo

Dân trí Dù bận rộn công việc tại chốt trực nhưng các chiến sĩ công an phường Long Hòa (quận Bình Thủy, Cần Thơ) vẫn muốn cho trẻ em nghèo ở phường có một Trung thu ấm áp, vui vẻ.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉ mẩn làm lồng đèn, mang Trung thu đến với trẻ em

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa phương ở Cần Thơ không thể tổ chức vui Trung thu cho các em thiếu nhi như những năm trước. Để giúp các em hoàn cảnh khó khăn có Tết Trung thu vui vẻ, lan tỏa tình yêu thương, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long Hòa tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc xuống ca trực cùng nhau xếp lồng đèn giấy và chuẩn bị quà trung thu.

Trung úy Nguyễn Duy Anh (27 tuổi) - Cán bộ Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Long Hòa, cho biết chương trình này được anh cùng đồng đội tại cơ quan góp sức để thực hiện với tổng cộng 200 phần quà, gồm lồng đèn giấy, bánh kẹo, bánh trung thu…

Cán bộ công an phường Long Hòa (quận Bình Thủy, Cần Thơ) tranh thủ lúc rảnh rỗi xếp lồng đèn giấy chuẩn bị quà tặng cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu.

"200 phần quà này do anh em trong cơ quan đóng góp tiền để mua sắm quà cáp, số còn lại chúng tôi được mạnh thường quân hỗ trợ thêm. Mỗi phần giá trị không nhiều nhưng tôi hy vọng số quà này sẽ giúp các em nhỏ ở nhà đón trung thu được vui vẻ", Trung úy Nguyễn Duy Anh chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các chiến sĩ chia làm hai đợt phát quà, mỗi đợt 100 phần vào ngày 19 và 20/9 (nhằm 13 và 14 âm lịch). Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, kẹo, sữa, lồng đèn… giá trị 150.000 đồng/phần.

Thượng úy Nguyễn Quốc Hùng - Cán bộ Công an phường Long Hòa trao quà cho em nhỏ ở phường.

Thượng úy Nguyễn Quốc Hùng - Cán bộ Công an phường Long Hòa vui vẻ nói: "Trung thu năm nay khá buồn tẻ vì các em nhỏ không thể phá cỗ trăng rằm, ca múa hát như mọi năm. Hơn nữa việc tìm mua các món đồ để làm mâm cỗ khá khó khăn do dịch bệnh. Tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng sửa soạn quà cáp cho các em tươm tất nhất, có đủ hương vị trung thu".

Các "chú cuội" áo xanh tới tận nhà phát quà tới các bé.

Hoạt động trao quà trung thu cho các em chủ yếu được trao tận nhà, nhận phần quà thay cháu, ông Nguyễn Hữu Vĩnh (59 tuổi, khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa) xúc động bày tỏ, từ lúc dịch bệnh đến nay đã hơn 2 tháng, công an phường nhiều lần hỗ trợ gia đình ông nhu yếu phẩm đôi lúc còn cho vài trăm ngàn đồng để chi tiêu.

"Hôm nay đã hơn 19h tối nhưng thấy các chú công an ướt đẫm mồ hôi mang gạo và quà trung thu đến cho gia đình tôi, tôi mừng và biết ơn lắm", ông Vĩnh nghẹn ngào nói.

Trung úy Nguyễn Duy Anh "tay xách, nách mang" đi tận nhà trao quà cho các em.

Em Lê Thanh Tiến Đạt (12 tuổi, ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa) mừng rỡ nói: "Em cảm ơn các chú công an đã mang quà đến tặng cho chúng em. Năm nay không được đi chơi trung thu cùng các bạn trong xóm em cũng hơi buồn nhưng có lồng đèn và bánh kẹo mà các chú tặng, em và em gái có thể vui trung thu tại nhà rồi".

Một em nhỏ hào hứng "phá cỗ trăng rằm" sau khi nhận được quà của các chú Công an.

Thiếu tá Trần Quốc Truyền, Trưởng công an phường Long Hòa, cho biết: "Ngoài nhiệm vụ an ninh, kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ thị, lực lượng công an phường vẫn cố gắng chăm lo đời sống bà con gặp khó khăn trong mùa dịch như hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm…

Trung thu năm nay, bà con và các em nhỏ còn nhiều khó khăn nên việc hỗ trợ những phần quà này là hành động thiết thực nhất. Nhân đây chúng tôi muốn đem đến niềm vui cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… động viên các em tiếp tục vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống".

Bảo Kỳ