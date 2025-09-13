Care & Share by Coolmate: Khi sức mạnh cộng đồng tạo nên những điều kỳ diệu

Coolmate không phải là "gã khổng lồ", bất kỳ doanh nghiệp nào có một trái tim đủ lớn đều có thể tạo ra những thay đổi phi thường. Câu chuyện về Care & Share là minh chứng cho niềm tin đó.

Care & Share tại chương trình Trạm phóng tương lai mùa 1 (Ảnh: Coolmate).

Khi "Cho đi là còn mãi" trở thành kim chỉ nam

Ra đời vào năm 2021, dự án Care & Share không phải là chiến dịch marketing thời vụ, mà là một phần cốt lõi trong DNA của Coolmate. Xuất phát từ khát vọng được san sẻ thành công và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, Coolmate cho rằng mỗi sản phẩm bán ra không chỉ mang lại sự hài lòng cho khách hàng mà còn có thể trở thành một “hạt mầm tử tế”, góp phần vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho những mảnh đời còn khó khăn.

Không khí vui vẻ cùng các em nhỏ điểm trường Du Già, Hà Giang - Dự án Kỷ yếu trên bản (Ảnh: Coolmate).

Mô hình sẻ chia đơn giản nhưng bền vững

Đại diện thương hiệu cho hay, sức mạnh của Care & Share nằm ở sự đơn giản và minh bạch. Cơ chế hoạt động của dự án rõ ràng: 10% doanh thu từ các sản phẩm có logo “Care & Share” đóng góp vào quỹ để tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt với các chiến dịch gây quỹ kết hợp với các tổ chức, các bộ sưu tập được trích 100% doanh thu để thực hiện các dự án và mang lại thêm nhiều nụ cười hơn cho các bạn nhỏ.

“Care & Share mở tài khoản Thiện nguyện tại Ngân hàng MBank. Care & Share sử dụng khoản tiền này cho các hoạt động Thiện nguyện trong năm và công khai, minh bạch tới tất cả khách hàng tại các kênh truyền thông chính của Care & Share như fanpage, website”, đại diện Coolmate nói.

Sau hơn 3 năm bền bỉ, những đóng góp nhỏ bé đã tạo nên một sức ảnh hưởng lớn lao không ngờ. Hơn 2 tỷ đồng là số tiền quỹ đã huy động được để thực hiện sứ mệnh của mình; hơn 61.000 khách hàng đã tham gia và đồng hành cùng dự án; hơn 110.000 sản phẩm trong chương trình đã gửi đến tay khách hàng; hơn 15 dự án đã được triển khai đem đến tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ.

Mở rộng hành trình, kết nối thêm những trái tim

“Không dừng lại ở đó, Care & Share đặt mục tiêu trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tập trung sâu hơn vào các dự án mang tính bền vững về giáo dục và phát triển cho trẻ em. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn kết nối và truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác cùng tham gia. Chúng tôi tin rằng, mỗi doanh nghiệp, dù ở quy mô nào, cũng đều có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình tử tế này”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Dự án Áo ấm cho em 2024 đến với xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Coolmate).

“Coolmate tri ân các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, bởi chính các bạn là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình Care & Share. Cảm ơn các đối tác đã không ngần ngại chung vai sát cánh cùng chúng tôi. Hành trình phía trước vẫn còn dài với nhiều dự định ấp ủ. Hãy cùng Care & Share by Coolmate chứng minh rằng, lòng tốt và trách nhiệm xã hội không phải là đặc quyền của những "ông lớn". Bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể góp phần tạo nên thay đổi”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.