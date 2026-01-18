Cặp vợ chồng ở Hà Nội gặp lại những trẻ xa lạ trong ảnh cưới 12 năm trước

Những ngày gần đây, câu chuyện anh Trần Đăng Nghĩa (42 tuổi) cùng vợ là chị Phan Liên (39 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) liên hệ gặp lại và chụp ảnh với những đứa trẻ từng xuất hiện trong bức ảnh cưới chụp tại Nha Trang cách đây 12 năm khiến nhiều người cảm thấy vui lây.

Anh Nghĩa cho biết, sau khi 2 con trai hoàn thành kỳ thi học kỳ I, anh đưa cả gia đình vào Nha Trang nghỉ ngơi, vừa để giải tỏa áp lực học tập, vừa nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Vợ chồng chị Liên, anh Nghĩa và nhóm hơn 10 đứa trẻ chụp hình ở cầu Trần Phú vào 12 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để lưu giữ kỷ niệm, vợ chồng anh dự định ghé thăm một số địa điểm từng chụp ảnh cưới và chụp thêm vài bức hình làm dấu mốc.

Một ngày trước khi bay vào Nha Trang, anh Nghĩa lật lại cuốn album ảnh cưới, vô tình phát hiện bức ảnh vợ chồng anh chụp cùng nhóm hơn 10 bạn trẻ tại cầu Trần Phú (Nha Trang). Từ đó, trong đầu anh lóe lên ý định tìm cách liên hệ để xin chụp lại bức ảnh với những người từng xuất hiện trong khung hình cách đây 12 năm.

Nghĩ là làm, anh chụp lại bức ảnh cũ và đăng lên TikTok, song sau nhiều giờ, lượng người tiếp cận thông tin vẫn không đáng kể.

Không bỏ cuộc, sáng 14/1, anh Nghĩa tiếp tục liên hệ các trang Facebook có lượng người theo dõi lớn tại Nha Trang để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, từ sáng đến chiều vẫn chưa có phản hồi, khiến anh nghĩ việc này khó khả thi.

Không ngờ đến tối cùng ngày, thông tin “tìm lại những đứa trẻ trong bức ảnh cưới 12 năm trước” lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

“Người này thấy rồi chỉ người kia, mọi người kết nối với nhau, có bạn đang học tại TPHCM cũng trở về để chung vui, khiến vợ chồng tôi rất xúc động”, anh Nghĩa chia sẻ.

Chiều 15/1, các nhân vật trong câu chuyện hẹn gặp nhau tại cầu Trần Phú để chụp lại bức ảnh kỷ niệm. Sau đó, mọi người cùng ăn tối, trò chuyện khá lâu rồi mới chia tay ra về.

“Tôi không nghĩ có thể kết nối và gặp lại các bạn sau 12 năm. Đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên đối với vợ chồng tôi”, anh Nghĩa xúc động nói.

Vợ chồng anh Nghĩa, chị Liên chụp hình cùng những bạn trẻ từng xuất hiện trong bức ảnh cưới sau 12 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Ngọc Phương (22 tuổi), sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn Lang, một trong những đứa trẻ xuất hiện trong bức ảnh cưới năm ấy, cho biết thời điểm đó Phương mới 10 tuổi.

Khi ấy, sau giờ học, Ngọc Phương cùng nhóm bạn rủ nhau ra cầu Trần Phú vui chơi.

“Thấy anh chị chụp ảnh cưới, tụi mình tò mò đứng xem. Anh chị thân thiện mời chụp ảnh chung nên cả nhóm vui vẻ tham gia. Không ngờ những khoảnh khắc ấy đến nay vẫn còn được lưu giữ”, Phương kể.

Ngọc Phương cho biết rất vui khi được gặp lại anh Nghĩa, chị Liên cùng bạn bè sau nhiều năm xa cách.