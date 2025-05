Căn hộ bốc mùi nhiều năm, hàng xóm sững sờ phát hiện gần 50 con chó bị nhốt

Mới đây, lực lượng cứu trợ từ Trung tâm Chăm sóc Động vật New York (ACC) phối hợp cùng Hiệp hội Phòng chống Tàn ác với Động vật (ASPCA) đã giải cứu 48 con chó tại một căn hộ ở quận Queens, thành phố New York (Mỹ), sau khi chủ nhân bị cưỡng chế rời khỏi nơi ở và buộc phải giao nộp toàn bộ số chó, theo tờ New York Post.

Khi tới nơi, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 48 con chó và chó con, trong đó nhiều con bị nhét trong tủ quần áo, tủ bếp hoặc sau đồ nội thất, hoàn toàn thiếu không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên. Ba con trong số đó buộc phải tiêm thuốc an tử vì tình trạng sức khỏe quá yếu.

Gần 50 con chó bị nhồi nhét trong một căn hộ (Ảnh: ACC).

"Những con chó này dường như đã sống trong sự giam hãm suốt đời. Chúng tôi thậm chí còn phát hiện các con chó giống Malinois trưởng thành bị giấu trong tủ, chen sau đồ nội thất. Chúng chưa bao giờ được dắt đi bộ, chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường", bà Tara Mercado - Giám đốc hành vi và vận hành trạm cứu hộ của ACC - chia sẻ.

Danh tính chủ căn hộ chưa được công bố, nhưng một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra.

Căn hộ nằm trên tầng 7 của một tòa nhà tại khu Forest Hills. Nhiều hàng xóm cho biết họ từng thắc mắc vì sao cả tầng luôn bốc mùi hôi thối suốt nhiều năm.

"Ông ta làm ở bộ phận an ninh sân bay, chúng tôi nghĩ ông ấy chỉ nuôi một hoặc hai con chó nghiệp vụ, không ngờ lại có đến gần 50 con", một cư dân cho biết.

Một số người dân kể rằng chủ nhà thường xuyên ném phân chó từ ban công xuống và từng bị bắt gặp có hành vi đá vào con chó của mình.

"Tôi thấy ông ta ngược đãi chó. Tôi mừng vì lũ chó đã được cứu ra ngoài. Có quá nhiều con bị nhốt trong một căn hộ chật hẹp như vậy, thật tàn nhẫn", bà Sharon (hàng xóm) kể lại.

Đàn chó đang được đội ngũ thú y chăm sóc. Theo ACC, phần lớn trong số đó đều trong tình trạng hoảng loạn và cần thời gian dài để phục hồi.

Các con chó đều sợ sệt sau khi được giải cứu (Ảnh: ACC).

"Mỗi âm thanh mới, mỗi cái chạm đều khiến chúng choáng ngợp. Nhưng thật kỳ diệu là một số con đã bắt đầu tỏ ra tò mò và điều đó mang đến cho chúng tôi hy vọng", bác sĩ Biana Tamimi - Giám đốc Y tế thú y tại ACC - cho biết.

Việc đưa đàn chó ra khỏi căn hộ kéo dài trong 2 ngày. "Giờ đây chúng mới lần đầu tiên được đi dạo, lần đầu tiên được ngủ yên giấc mà không phải chen chúc giữa hàng chục con khác", Katy Hanson - người phát ngôn của ACC - nói.

ACC hiện miễn phí toàn bộ chi phí nhận nuôi đối với những con chó nặng trên 18kg. "Chúng tôi đã quá tải. Chỉ riêng trung tâm ở Queens đã gần gấp ba công suất thiết kế. Còn hơn 170 con chó đang chờ chỗ ở tại đây, chưa kể hơn 160 con khác ở các trung tâm tại Manhattan và Staten Island", bà Jessica Vacarro - Giám đốc phân phối của ACC - cho biết.

Các chú chó được giải cứu chưa thể sẵn sàng để nhận nuôi ngay, nhưng đội ngũ cứu hộ hy vọng thời gian tới, chúng sẽ học được cách tin tưởng con người và có thể bắt đầu một cuộc sống mới trong những ngôi nhà đầy yêu thương.