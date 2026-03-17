Cận cảnh ngôi nhà "siêu mỏng" ở Cần Thơ khiến dân mạng xôn xao

Những ngày qua, ngôi nhà "siêu mỏng" toạ lạc trên đường Lý Thánh Tông (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) khiến dân mạng xôn xao. Trong đó, một clip người đi đường quay lại sau đó đăng lên TikTok bày tỏ sự hiếu kỳ về ngôi nhà này đã thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ.

Sự thật về ngôi nhà "siêu mỏng" ở Cần Thơ (Clip: Bảo Kỳ).

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà này có hình dáng tam giác, do góc quay nên tạo cảm giác nhỏ hẹp khiến nhiều người tò mò, bàn tán. Thực tế, ngôi nhà nói trên là của bà Trương Thị Sương (71 tuổi), hiện 5 thành viên trong nhà bà cùng sinh sống tại đây.

Bà Sương cho biết, bà đã sinh sống ở khu đất này từ hồi còn nhỏ. Nhiều năm trước, đây là con hẻm nhỏ. Sau khi có chủ trương làm mới đường Lý Thánh Tông, bắc cầu qua sông Máspero nối vào đường Nguyễn Văn Linh, gia đình bà thuộc trong số hộ phải giải toả để làm đường. Khi đường làm xong, diện tích đất còn bao nhiêu thì bà cất nhà mới để ở.

Ngôi nhà của bà Sương có một trệt, một lầu, trong đó có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh.

Gian phòng khách ở tầng trệt khá rộng rãi (Ảnh: CTV).

Hành lang tầng trên của ngôi nhà được gia chủ tận dụng để trồng cây xanh (Ảnh: CTV).

Cũng theo bà Sương, lúc cất nhà, gia đình có thuê người lập bản vẽ đồng thời xin phép chính quyền địa phương. Trên thực tế, chỗ rộng nhất của nhà có kích thước gần 5,9m, còn mặt tiền ngang trên 18m.

"Ngôi nhà hình tam giác, nhìn ở góc khác thì thấy nó nhỏ, nhiều người đi ngang họ nhìn rồi bàn tán, có người còn quay phim đăng lên mạng, gia đình tôi cũng phiền lắm", bà Sương than thở.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết, ngôi nhà "siêu mỏng" nói trên đang thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Ngôi nhà này được xây dựng khoảng tháng 4/2025, thời điểm khu vực đang giải tỏa để xây mới tuyến đường Lý Thánh Tông. Hiện cơ quan chức năng có cho rà soát lại diện tích và giấy tờ của ngôi nhà này.