Các trung tâm thương mại lớn nhộn nhịp dịp ACFC Black Friday

Tại nhiều trung tâm thương mại hiện nay, không khí mua sắm nhộn nhịp như một lễ hội, người người nhà nhà xếp hàng “săn” đồ dùng của những thương hiệu yêu thích từ Calvin Klein, Levi's, GAP, Mango, Old Navy, Cotton On, Armani - Exchange, Karl, Polo Ralph Lauren, Sisley, Guess, Parfois, Dockers, Sunnies Studio, Typo, Mothercare, OVS…

Năm nay, nhóm thương hiệu cao cấp như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS giảm sâu. Đây sẽ là cơ hội để nhiều người nâng tầm phong cách, chuẩn bị trang phục cho mùa lễ hội cuối năm mà không lo “cháy” ví.

Các thương hiệu thời trang thường có trong tủ đồ của nhiều người như Levi’s, GAP, Mango, OVS, Old Navy, Cotton On, Dockers, Sisley, Mothercare cũng giảm sâu. Áo khoác, đầm, quần jean, sweater… theo xu hướng được nhiều người mua và “cháy kệ”.

Black Friday là một trong những dịp sale (giảm giá) lớn được mong chờ nhất năm, sự kiện sale này luôn thu hút lượng khách hàng khổng lồ nhờ sự “chịu chơi” từ các thương hiệu quốc tế được ACFC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam với ưu đãi lên đến 80%, chưa bao gồm các chương trình giảm sâu thêm tùy theo mỗi thương hiệu.

Không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại (TTTM) lớn tại Hà Nội và TPHCM dường như vỡ trận vào các ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều khách hàng cho biết đây là khoảng thời gian hợp lý nhất để tranh thủ chốt đơn, tiết kiệm chi phí.

Black Friday của ACFC chỉ diễn ra một lần trong năm. Hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đang nhộn nhịp. Nếu đang muốn làm mới tủ đồ hay tìm quà tặng lễ hội, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để săn sale ngay tại các trung tâm thương mại gần nhất.

ACFC Black Friday 2025 diễn ra vào ngày 20-30/11, giảm đến 80% tại toàn bộ cửa hàng ACFC và ACFC Online. Chi tiết xem tại http://blackfriday.acfc.com.vn/.