Bữa sáng ngày Tết thảnh thơi, bổ dưỡng cùng Thọ Phát

"Tết đến nơi rồi" là câu cửa miệng vừa mang niềm vui nhưng cũng chứa đựng bao nỗi lo toan của các bà nội trợ. Tết là mùa của yêu thương, nhưng cũng là mùa bận rộn, khi các mẹ khi phải dọn dẹp nhà cửa, tiếp khách, và áp lực nhất là lo bữa ăn cho đại gia đình.

Khi bếp núc đỏ lửa suốt ngày với mâm cao cỗ đầy, thì một bữa sáng nhanh gọn hay bữa xế lót dạ cho trẻ nhỏ trong nhà tưởng chừng quen thuộc lại trở thành bài toán nan giải.

Xu hướng "Ready to eat": Khi tủ lạnh là kho báu

Năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của xu hướng thực phẩm chế biến sẵn (Ready to eat) nhưng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn: Phải ngon và an toàn như nhà làm. Nắm bắt tâm lý này, bánh giò khay Thọ Phát đang trở thành món hàng "must-have" (phải có) trong giỏ hàng đi chợ Tết của các mẹ thông thái.

Các sản phẩm Thọ Phát trở thành lựa chọn hàng đầu của các chị em mùa Tết vì tính tiện dụng lại có thể lưu trữ dài ngày (Ảnh: Thọ Phát).

Tại sao lại là bánh giò khay? Đầu tiên phải kể đến sự tối ưu không gian. Nếu như bánh gói lá hình chóp tam giác chiếm diện tích và khó sắp xếp, thì thiết kế khay nhựa vuông vức, chắc chắn của Thọ Phát giúp các mẹ dễ dàng xếp chồng lên nhau, tận dụng tối đa không gian trong tủ lạnh những ngày Tết chật chội bạt ngàn đồ ăn cần lưu trữ trong tủ lạnh.

Thời gian bảo quản lên tới 30 ngày cũng là điểm cộng, giúp mẹ mua một lần dùng cho cả giai đoạn trước và sau Tết mà không lo bánh hỏng hay mốc.

Bánh giò khay có trọng lượng nhiều hơn 10g (từ 150g thành 160g) và tăng thời gian bảo quản từ 20 lên 30 ngày so với bánh giò lá chuối nhờ công nghệ đóng gói hiện đại, khép kín (Ảnh: Thọ Phát).

Giải phóng sức lao động với quy trình nhanh chóng, tiện lợi

Những ngày cận Tết bận rộn, thay vì dậy sớm nấu nướng lỉnh kỉnh, mẹ chỉ cần nhẹ nhàng lấy vài khay bánh từ tủ mát, cho vào lò vi sóng quay hoặc hấp cách thủy trong 10-20 phút (kể từ khi nước sôi), bữa sáng nóng hổi, thơm lừng mùi thịt heo, trứng cút đã sẵn sàng.

Qua đó, Thọ Phát cũng góp phần giải quyết nỗi ám ảnh dọn dẹp của các mẹ. Với bánh giò gói lá, trẻ con ăn thường làm rơi vãi nhân, dính mỡ ra tay và quần áo. Nhưng với bánh giò khay, nhờ thiết kế khay sâu lòng và muỗng đi kèm, các bé có thể tự xúc ăn gọn gàng, sạch sẽ. Khay nhựa BPA Free an toàn khi tiếp xúc nhiệt, giúp mẹ trút bỏ nỗi lo về hóa chất độc hại. Tết này, công nghệ có thể giúp mẹ giải phóng sức lao động, dành thời gian quý báu để du xuân và tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

Khay nhựa BPA Free an toàn khi tiếp xúc nhiệt (Ảnh: Thọ Phát).

Những đổi mới và thấu hiểu người tiêu dùng của tập đoàn KIDO, bánh giò khay Thọ Phát đã trở thành trợ lực giúp các mẹ “chiến đấu” trong những ngày cận Tết bận rộn.

Gần 50 năm gắn bó với công tác nghiên cứu về công nghệ thực phẩm, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, khay bánh giò được làm từ 100% nhựa Polypropylene (PP), hay còn gọi là nhựa số 5, sử dụng màng bọc nhựa PA/PE, trong đó lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm là nhựa PE (polyetylen), không phản ứng với thực phẩm ngay cả khi hâm nóng theo hướng dẫn. Đây là những loại nhựa nằm trong nhóm an toàn để đóng gói thực phẩm.