Không gian phòng tắm ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi giúp nhiều gia đình thư giãn sau một ngày dài. Khi xu hướng nâng cấp tiện nghi trở nên phổ biến, các thiết bị tự vận hành và hỗ trợ người dùng ngày càng được chú ý. Trong số đó, bồn cầu thông minh DeMuhler Nexa có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế này.

Diễn viên Mạnh Trường đã lựa chọn bồn cầu DeMuhler Nexa cho tổ ấm (Ảnh: shome.vn).

DeMuhler là thương hiệu thiết bị vệ sinh phát triển theo tiêu chuẩn thẩm mỹ và chất lượng châu Âu nhưng được điều chỉnh để phù hợp thói quen người Việt. Thương hiệu ưu tiên độ bền và sự ổn định trong vận hành thay vì tập trung vào các chi tiết mang tính phô diễn. Chính cách tiếp cận này giúp các sản phẩm của DeMuhler thu hút những gia đình muốn nâng cấp phòng tắm với mức chi phí hợp lý hơn so với nhiều thương hiệu ngoại nhập.

Bồn cầu thông minh DeMuhler Nexa với thiết kế liền khối, phù hợp nhiều không gian phòng tắm hiện đại (Ảnh: demuhler.vn).

DeMuhler Nexa được định vị ở nhóm trung - cận cao cấp, cân bằng giữa thiết kế tối giản, các tính năng thiết yếu và mức giá dễ tiếp cận. Dù có giá niêm yết gần 30 triệu đồng, mức bán thực tế thường mềm hơn giúp sản phẩm trở thành đối thủ của nhiều mẫu trong cùng phân khúc. Mức giá này giúp người dùng dễ tiếp cận nếu muốn chuyển từ bồn cầu truyền thống sang bồn cầu thông minh mà không cần đầu tư quá cao.

DeMuhler Nexa sở hữu đầy đủ tính năng cơ bản: rửa tự động với nhiều chế độ, nhiệt độ nước ổn định, chế độ sấy mang lại cảm giác dễ chịu và cảm biến mở nắp hạn chế tiếp xúc tay. Những chức năng này được xem là nền tảng của dòng sản phẩm thông minh và có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Chức năng cảm biến tự động hỗ trợ nhận diện hành vi người dùng, tối ưu chế độ xả và trải nghiệm vận hành (Ảnh: demuhler.vn).

Điểm nổi bật nhất của DeMuhler Nexa nằm ở các công nghệ tăng cường vệ sinh và vận hành thông minh. Tia UV được kích hoạt sau mỗi lần dùng để khử khuẩn bề mặt. Lớp bọt tạo trong lòng bồn giúp ngăn mùi và chống bắn nước, hỗ trợ giữ không gian sạch hơn.

Công nghệ nhận diện hành vi là khác biệt: hệ thống tự điều chỉnh lượng nước xả theo cách người dùng sử dụng, thay vì áp một mức xả cố định. Bệ ngồi tự điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết cũng giúp tăng sự thoải mái, đặc biệt vào ban đêm hoặc mùa lạnh.

Thiết kế bệ ngồi tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ ngoài trời (Ảnh: demuhler.vn).

Nexa có kiểu dáng liền khối, gọn gàng, phù hợp nhiều diện tích phòng tắm, từ nhà phố đến căn hộ nhỏ. Bề mặt gốm phủ men hạn chế bám bẩn, giảm đáng kể thời gian vệ sinh - yếu tố được nhiều gia đình quan tâm vì phòng tắm là khu vực dễ phát sinh mùi và cặn bẩn. Thiết kế tối giản cũng tạo cảm giác thoáng và hiện đại cho không gian.

Cảm biến hoạt động ổn định, tốc độ làm nóng nước nhanh và lực rửa dịu nhẹ phù hợp sinh hoạt hàng ngày. Khả năng nhận diện hành vi xả nước vận hành khá tự nhiên và không gây tiếng ồn lớn, góp phần tạo nên cảm giác vận hành êm ái, mượt mà.

Trong lĩnh vực thiết kế nội thất, DeMuhler Nexa cũng được đánh giá cao nhờ sự gọn gàng và phù hợp các công trình cần tối ưu diện tích. Kiểu dáng liền khối giúp phòng tắm trông sạch sẽ hơn và thuận tiện cho bố cục tối giản, phù hợp xu hướng hiện nay.

Bồn cầu DeMuhler Nexa sở hữu nhiều tính năng vượt trội (Ảnh: demuhler.vn).

DeMuhler Nexa được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn trải nghiệm bồn cầu thông minh ở mức tính năng đầy đủ, ổn định và giá thành dễ cân nhắc. Những khách hàng đòi hỏi tính năng cao hơn như tự làm sạch toàn phần, điều khiển đa chế độ hoặc kết nối ứng dụng có thể cân nhắc phân khúc cao hơn.

Sự xuất hiện của các thương hiệu trong nước phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế như DeMuhler giúp mở rộng lựa chọn cho người dùng Việt, đặc biệt trong phân khúc trung cấp. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, tập trung vào công năng thực tế và các công nghệ nổi bật như UV khử khuẩn, tạo bọt chống bắn và xả theo hành vi, DeMuhler Nexa trở thành lựa chọn đáng xem xét của nhiều gia đình đang muốn nâng cấp phòng tắm theo hướng tiện nghi và hiện đại.

Tham khảo sản phẩm bồn cầu thông minh Demuhler Nexa tại https://shome.vn/bon-cau-thong-minh-demuhler-ml368007