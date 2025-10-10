Bimunica, ETU, Eurostore.vn đồng hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong chương trình “Trung thu yêu thương”

Eurostore.vn trao quà Trung thu cho các sản phụ và em bé tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Euro Asia).

Dịp Tết Trung Thu, ba thương hiệu Bimunica, ETU và Eurostore.vn - trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Âu Á (Euro Asia Trade JSC) phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương”, mang đến hơn 2.100 phần quà ý nghĩa gửi tặng các mẹ, em bé của khoa Sản và các y bác sĩ, cán bộ y tế đang công tác tại bệnh viện.

Bimunica, ETU và Eurostore.vn gửi tặng những món quà yêu thương đến các mẹ và thiên thần nhỏ (Ảnh: Euro Asia).

Bimunica, ETU và Eurostore.vn đồng hành cùng các y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương một mùa Trung thu ấm áp (Ảnh: Euro Asia).

Chương trình Trung thu yêu thương do Bimunica, ETU, Eurostore.vn phối hợp tổ chức nhằm gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản (Ảnh: Euro Asia).

Những phần quà Trung thu yêu thương từ Công ty CPTM Âu Á gửi đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Euro Asia).

Không chỉ là hoạt động chia sẻ trong mùa trăng, chương trình “Trung thu yêu thương” còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hợp tác lâu dài của Công ty Cổ phần Thương mại Âu Á và Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tương lai.

Với tinh thần “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, ba thương hiệu mang trong mình những sứ mệnh riêng nhưng cùng hướng đến giá trị chung: bảo vệ, chăm sóc và nâng niu sức khỏe của các gia đình Việt:

Bimunica - thương hiệu chăm sóc da cho bé, được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia và bác sĩ từ CGMD Eco LLC (Hoa Kỳ), mang đến các sản phẩm an toàn, lành tính, hỗ trợ tăng cường miễn dịch tự nhiên cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh.

ETU - viên giặt công nghệ Nhật Bản, mang lại giải pháp giặt giũ an toàn, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho các gia đình hiện đại.

Eurostore.vn - nền tảng phân phối hàng nhập khẩu, cung cấp sản phẩm chất lượng quốc tế với giá cả hợp lý, giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận các sản phẩm toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng mỗi dự án nhỏ đều có thể tạo nên giá trị lớn cho cộng đồng. Trung thu yêu thương chỉ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động cộng đồng sắp tới, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện cho sức khỏe, tinh thần và tương lai của các gia đình Việt”, đại diện Công ty CPTM Âu Á chia sẻ.

Chương trình "Trung thu yêu thương" là khởi đầu cho chuỗi dự án cộng đồng sắp tới giữa Công ty CPTM Âu Á và Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Euro Asia).

Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thương mại Âu Á cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương thể hiện trách nhiệm xã hội, xuất phát từ tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên hành trình lan tỏa yêu thương, theo tinh thần Công ty Cổ phần Thương mại Âu Á theo đuổi: “Vì cộng đồng - Vì mầm non tương lai”.