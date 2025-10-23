Biến áp lực thành sức bật: 3 bước khởi đầu đại học vững vàng

Để cân bằng cảm xúc giữa những ngày mệt mỏi, chỉ cần dừng một chút, mở ca khúc yêu thích và nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, mỗi bạn trẻ sẽ thấy giảm căng thẳng, thêm sảng khoái, sẵn sàng cho những năm tháng sinh viên vui vẻ, rực rỡ và đáng nhớ.

Thích nghi: Từ chông chênh đến bản lĩnh

Ngày đầu tiên đặt chân đến TPHCM, Hà My kéo vali về phòng trọ giữa cái nắng gắt, lòng ngổn ngang trăm mối: thành phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, nhà cửa san sát đến lịch học dày đặc. “Tôi từng căng thẳng đến mất ngủ. Cảm giác mọi thứ như thách thức tôi vậy," My kể.

Từ việc loay hoay bắt xe buýt, tính toán chi tiêu, đến tự tay sửa lavabo hỏng hay trang trí lại căn phòng nhỏ, My dần học được cách tự lập. Có những hôm mệt mỏi vì bài tập, nhớ nhà, My chọn cách tạm dừng lại một chút, ngồi ban công, bật nhạc và nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ.

Trà Xanh Không Độ là một trong những lựa chọn yêu thích của người trẻ để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống trước những mệt mỏi, áp lực hàng ngày (Ảnh: Tùng Văn).

“Chỉ cần một ngụm Trà Xanh Không Độ là tâm trí tôi sảng khoái hơn. Âm nhạc hòa cùng hương vị thơm ngon của trà xanh thiên nhiên với EGCG giúp tôi giảm căng thẳng, làm dịu tâm trí, kiểu như làm mới lại cảm xúc”, My chia sẻ.

My nói rằng chính những ngày chông chênh ấy là khóa học trưởng thành đầu đời. Đại học, hóa ra không chỉ là học kiến thức, mà là học cách sống, đứng vững và tìm niềm vui giữa bộn bề.

Với My, thích nghi chính là bước đầu tiên của trưởng thành, và Trà Xanh Không Độ được làm từ trà xanh thiên nhiên là một trong những lựa chọn giúp nữ sinh giảm căng thẳng, giữ năng lượng tích cực ngay cả trong những ngày chông chênh nhất.

Kết nối để cùng nhau lớn lên

Ở ký túc xá Đại học Quốc gia, Hoàng Nam và nhóm bạn thường học nhóm đến khuya, vừa thưởng thức Trà Xanh Không Độ.

“Có hôm chúng tôi làm bài tới khuya, ai cũng mệt. Nhưng chỉ cần một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, hương vị thơm ngon là chúng tôi thấy sảng khoái, vừa giúp giải khát vừa giảm căng thẳng mệt mỏi", Nam cho hay.

Khoảnh khắc đó nam sinh nhận ra bạn bè cũng đều đang nỗ lực như mình, đều cùng nhau cố gắng hơn mỗi ngày.

Một chai Trà Xanh Không Độ cùng vài người bạn, niềm vui trở nên trọn vẹn hơn (Ảnh: Tùng Văn).

Những người bạn không chỉ giúp Nam hoàn thành bài tập, mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp: cùng nhau tham gia câu lạc bộ, cùng nhau lạc đường, hay đơn giản là tâm sự sau giờ học.

“Điều tuyệt nhất không phải là mình giỏi đến đâu, mà là có những người bạn khiến đời sinh viên ý nghĩa hơn. Khi cùng nhau chia sẻ, mệt mỏi, áp lực nào cũng hóa nhẹ tênh”, Nam bày tỏ.

Trong hành trình đó, Trà Xanh Không Độ được làm từ trà xanh thiên nhiên với EGCG trở thành "chất xúc tác" cho những khoảnh khắc gắn kết, giúp mọi người giữ được sự tươi mới, sảng khoái để cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất.

Giữ năng lượng tích cực

20h, nhóm của Huyền Trân, sinh viên năm nhất ngành marketing vẫn đang gấp rút hoàn thành slide thuyết trình cho buổi bảo vệ sáng hôm sau. Ai cũng mệt, đầu óc căng như dây đàn.

“Hạn chót đã đến, bài sửa liên tục, chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng”, Trân kể. Những lúc cảm thấy quá tải, cả nhóm kéo nhau ra ghế đá, bật nhạc nhẹ nhàng, mở vài chai Trà Xanh Không Độ.

Hương vị thơm ngon từ trà xanh thiên nhiên với EGCG giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư giãn. “Tôi cảm thấy như được nạp pin vậy. Tinh thần sảng khoái, chúng tôi nói chuyện rôm rả và nghĩ thêm nhiều ý tưởng mới”, Trân nhớ lại.

Được làm từ trà xanh thiên nhiên, Trà Xanh Không Độ được người trẻ yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, giúp giảm căng thẳng, xua tan mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày (Ảnh: Tùng Văn).

Sáng hôm sau, nhóm Trân thuyết trình suôn sẻ, nhận được lời khen đề tài có năng lượng tích cực. “Có lẽ chúng tôi biết cách giảm căng thẳng, không để sự mệt mỏi cuốn đi. Đôi khi chúng tôi uống một chai Trà Xanh Không Độ để làm mới lại tinh thần, để cảm giác mọi chuyện sẽ tốt hơn”, Trân cười.

Theo Trân, giữ năng lượng tích cực không có nghĩa là không gặp áp lực, mà là biết làm dịu cảm xúc theo cách riêng bằng tinh thần lạc quan, bằng cách chia sẻ với những người bạn thân thiết hoặc thử một thức uống như Trà Xanh Không Độ, với nguyên liệu từ trà xanh thiên nhiên giúp xua tan mệt mỏi, giảm căng thẳng, sảng khoái để tập trung trở lại.

Đại học là hành trình mới vào đời, nơi mỗi người học cách thích nghi, kết nối và giữ tinh thần tươi mới giữa nhịp sống bận rộn. Từ lớp học, bài vở đến những buổi tụ họp cùng bạn bè, mọi khoảnh khắc đều là một bài học để trưởng thành và yêu cuộc sống hơn.

Trong hành trình đáng nhớ ấy, Trà Xanh Không Độ như người bạn đồng hành, một thức uống giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống để tiếp năng lượng tích cực mỗi ngày.