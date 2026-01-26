Bắt chước trào lưu mời người lạ ăn tiệc, cô gái Trung Quốc "ế" 100 mâm cỗ

Cách đây không lâu, một cô gái tên Daidai ở thôn Khánh Phúc, quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), đăng bài lên mạng xã hội với mong muốn tìm người tới hỗ trợ gia đình mổ lợn vào ngày 11/1.

Không ngờ chỉ sau hai ngày, bài viết đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 10.000 người đổ về ngôi làng nhỏ. Có thời điểm, hơn 4.000 người cùng xuất hiện, dựng tới 300 mâm cỗ, biến một buổi mổ lợn truyền thống thành sự kiện đông đúc hiếm thấy.

Nhiều người lạ xuất hiện ở nhà Daidai để hỗ trợ mổ lợn (Ảnh: WJ).

Theo truyền thông địa phương, sự việc của Daidai nhanh chóng trở thành hiện tượng, khiến nhiều người ở các nơi khác học theo. Tại tỉnh Giang Tô, một cô gái làm nhà sáng tạo nội dung cũng đã chi số tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc mổ lợn hàng trăm mâm.

Trước đó, trong một buổi livestream, cô gái này đã mời dân mạng đến dự tiệc. Câu nói tưởng như đùa ấy lập tức khiến lượt xem của cô tăng vọt. Chỉ trong vài ngày, cô trở nên nổi tiếng, tiền thưởng từ livestream đổ về dồn dập.

Cũng chính vì vậy, ngày 24/1, bữa tiệc mổ lợn được cô dựng lên tại một bãi đất trống ở vùng nông thôn Giang Tô. Bàn ghế xếp ngay ngắn, món ăn bày kín mâm, máy quay đặt khắp nơi.

Qua video, khung cảnh chẳng khác nào một lễ hội lớn, hoành tráng và rộn ràng. Thế nhưng, khi đến giờ diễn ra buổi tiệc, không có cư dân mạng nào xuất hiện. Trong làng cũng có người tò mò tới xem, nhưng tất cả chỉ đứng bên ngoài, không ai dám ngồi xuống.

Những mâm cỗ để trống, thức ăn nguội dần, không gian im ắng. Trên livestream, phần bình luận thưa thớt. Sau đó, sự thật mới dần lộ rõ: Cô gái này thực ra không phải người địa phương. Thấy trào lưu tiệc mổ lợn gây sốt, cô quyết định dựng lại mô hình đó, hy vọng lặp lại thành công của người khác.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều cô không lường trước là ở làng quê, chuyện ăn uống không đơn thuần chỉ là bữa ăn. Đó là lời mời, là mối quan hệ, là tình nghĩa xóm giềng. Không ai tự nhiên ngồi vào mâm khi chưa được gọi tên và cũng ít ai muốn trở thành “diễn viên quần chúng” cho một video, dù mâm cỗ có thịnh soạn đến đâu.

Cô gái ở tỉnh Giang Tô đứng cạnh 100 mâm cỗ đã chuẩn bị nhưng không ai đến ăn (Ảnh: 163.com).

Có người còn nhận định, những người từng thành công với kiểu nội dung này không phải vì họ bày được mâm cao cỗ đầy, mà vì họ thực sự sống trong cộng đồng. Họ ăn cùng người quen, trò chuyện với hàng xóm, chia sẻ những điều rất đời thường.

Sự việc đang gây xôn xao tại nước này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học đối với những người làm nội dung số: Khi chạy theo trào lưu một cách rập khuôn, sao chép hình thức bên ngoài mà không hiểu và tôn trọng bối cảnh văn hóa, đời sống thực tế, kết quả rất dễ phản tác dụng, thậm chí trở thành câu chuyện dở khóc dở cười.