Bất chấp chỉ trích yêu bạn trai hơn 20 tuổi, cô gái Mỹ hạnh phúc viên mãn

Michael Justin (SN 1976) và Emily Stomatuk (SN 1996) tình cờ quen nhau khi tham gia một lớp học yoga ở bang Arizona, Mỹ. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, người đàn ông có mái tóc bạc đã phải lòng người phụ nữ trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuối giờ học yoga, hai người thường trò chuyện cùng nhau. Dần dần họ trao đổi số điện thoại, kết bạn trên mạng xã hội. Vốn thích những người đàn ông lớn tuổi, song khoảng cách 20 tuổi khiến Emily cảm thấy ngại ngùng.

Emily và Michael kết hôn hồi năm 2023 sau thời gian hẹn hò (Ảnh: People).

Sau một thời gian, anh Michael quyết định nói lời tỏ tình nhưng đối phương từ chối. Không nản lòng, anh kiên trì theo đuổi, âm thầm thể hiện sự chân thành qua từng hành động nhỏ.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người đàn ông U50, Emily quyết định mở lòng.

Một buổi tối cách đây 5 năm, cô nhận lời cùng Michael dắt chú cún cưng đi dạo. Sau 3 tiếng trò chuyện thoải mái, trái tim của cô gái thực sự rung động.

Thời điểm đó, anh Michael dự định chuyển đến Los Angeles để theo đuổi công việc người mẫu, còn Emily học điều dưỡng ở bang Arizona. Tình yêu chớm nở khiến hai người quyết định về sống chung một nhà, bắt đầu trang mới của cuộc đời.

Biết mối quan hệ lệch tuổi giữa hai người, gia đình Michael đồng ý nhưng bố mẹ của Emily không hài lòng.

Theo Emily, khi cô công khai chuyện tình cảm, bố của cô thất vọng, không chấp nhận mối quan hệ này. Thế nhưng, sau lần gặp gỡ con rể tương lai, thái độ của ông thay đổi. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, trò chuyện cởi mở.

Vượt qua rào cản từ gia đình, cặp đôi hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, sau khi chia sẻ chuyện tình cảm lên trang cá nhân. Bên cạnh những lời đàm tiếu, không ít người bênh vực Emily và Michael, chúc cho họ sẽ có cái kết hạnh phúc.

Chuyện tình cảm lệch tuổi của hai người từng bị cộng đồng mạng chỉ trích là không phù hợp (Ảnh: People).

Không bận tâm đến những lời dè bỉu của cộng đồng mạng, Emily cho rằng: "Càng sống lâu với nhau, chúng tôi càng nhận ra tuổi tác chỉ là con số".

Trong khi đó, Michael bày tỏ, nhờ chuyện tình cảm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hai người dần quen với những bình luận tiêu cực.

"Trong cuộc sống, không có công thức nào cho chuyện tình yêu của các cặp đôi. Điều quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa hai người. Chúng tôi đang hòa hợp cùng nhau", Michael Justin trải lòng.

Năm 2023, cặp đôi chính thức kết hôn trong một buổi tiệc ấm áp, hạnh phúc. Hiện, cặp đôi có hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Bên cạnh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, họ thường sản xuất video để chia sẻ cuộc sống với mọi người.

Tháng 9 vừa qua, Emily tiết lộ mang thai đứa con đầu lòng. Tin tức được giữ kín một thời gian dài do cô trải qua giai đoạn ốm nghén trong 3 tháng đầu của thai kỳ.