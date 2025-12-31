Bánh kẹo "ba không" bủa vây dịp cận Tết Bính Ngọ

"Ma trận" bánh kẹo cân ký và hàng nhái tinh vi

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại các chợ đầu mối và khu vực kinh doanh bánh kẹo sầm uất, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, xen lẫn những gian hàng uy tín là sự đổ bộ của vô số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

Hơn 200kg hạt hướng dương không có xuất xứ bị tiêu hủy (Ảnh: Cục Quản lý thị trường TPHCM).

Các loại bánh kẹo bán theo kg được bày bán công khai với giá rẻ từ vài chục nghìn đồng một ký. Đặc điểm chung của các loại này là bao bì sặc sỡ nhưng thông tin sản phẩm mập mờ, thường chỉ ghi chung chung là "kẹo trái cây", "bánh quy bơ" mà không có tên nhà sản xuất hay hạn sử dụng cụ thể.

Nhiều cơ sở gia công nhỏ lẻ đã nhái lại bao bì của các thương hiệu lớn với độ giống lên tới 90%, chỉ thay đổi một vài ký tự nhỏ trong tên gọi khiến người mua nếu không quan sát kỹ rất dễ bị nhầm lẫn. Thậm chí, trên "chợ mạng" và các sàn thương mại điện tử, tình trạng sử dụng hình ảnh hàng thật nhưng giao hàng giả, hàng kém chất lượng cũng đang khiến người tiêu dùng đau đầu.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm liên tục cảnh báo, những sản phẩm trôi nổi này tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe khôn lường do sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học vượt mức cho phép và quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Tâm lý chung của người Việt là mong muốn một cái Tết đủ đầy, nhưng đứng trước "ma trận" thực phẩm bẩn, niềm vui sắm Tết bỗng chốc trở thành nỗi lo âu.

Chị Mỹ Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay kinh tế khó khăn, mình muốn tiết kiệm chi phí nhưng lại rất sợ mua phải hàng kém chất lượng. Mua về nhà ăn thì sợ hại sức khỏe con cái, mua đi biếu mà dính hàng nhái thì coi như mất hết uy tín với họ hàng, đối tác".

Xu hướng tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026 đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì ham rẻ hay chuộng hình thức hào nhoáng bên ngoài, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn. Họ ưu tiên tìm về những "giá trị thật": Sản phẩm phải có thương hiệu lâu đời, nguồn gốc minh bạch và chất lượng được kiểm chứng. Sự an toàn trở thành tiêu chí hàng đầu trong giỏ hàng ngày Tết.

Hữu Nghị Food: Thương hiệu uy tín gần 3 thập kỷ

Giữa bối cảnh thị trường vàng thau lẫn lộn, những thương hiệu có bề dày lịch sử và uy tín như Hữu Nghị Food trở thành "bến đỗ" an tâm cho người tiêu dùng.

Bộ sưu tập sản phẩm Tết Bính Ngọ 2026 của Hữu Nghị Food (Ảnh: Hữu Nghị Food).

Gần 30 năm đồng hành cùng người Việt, Hữu Nghị không chỉ được biết đến qua hương vị thân quen mà còn là bảo chứng cho chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Để chuẩn bị cho mùa Tết Bính Ngọ, Hữu Nghị đã kích hoạt tối đa công suất tại các nhà máy hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế về An toàn thực phẩm như FSSC 22000:2018, ISO 22000:2018 & Halal Jakim, Hala GCC, Hala MUI và SA8000:2014.

Đại diện Hữu Nghị Food khẳng định: "Từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến đóng gói thành phẩm đều được chúng tôi kiểm soát gắt gao. Hữu Nghị cam kết nói không với phẩm màu độc hại, đảm bảo mỗi hộp bánh đến tay người tiêu dùng đều là sản phẩm sạch, an toàn và trọn vẹn dinh dưỡng".

Giải pháp quà Tết Bính Ngọ 2026 từ Hữu Nghị Food: Đa dạng, tinh tế và uy tín

Để người dân không phải đánh cược sức khỏe vào những sản phẩm trôi nổi, những năm gần đây, Hữu Nghị Food những năm gần đây ra mắt bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn 4 nhu cầu thiết yếu của người Việt: biếu - lễ - khách - nhà.

Các bộ quà Tết Lộc Xuân tinh tế và đủ đầy của Hữu Nghị Food (Ảnh: Hữu Nghị Food).

Người tiêu dùng có thể tìm thấy giải pháp an toàn cho mọi nhu cầu mua bánh mứt kẹo Tết từ truyền thống đến hiện đại làm quà biếu với các bộ quà Tết Lộc Xuân hay các mẫu hộp bánh thiếc cao cấp, đi kèm túi xách quà tặng được thiết kế sang trọng, thể hiện niềm trân quý và chu đáo của người tặng.

Đa dạng các loại mứt tết truyền thống, bánh trứng Tipo, bánh cookies Tipo, kẹo dẻo hương trái cây đảm bảo hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị và an toàn cho sức khỏe của cả người già và trẻ nhỏ.

Chọn Hữu Nghị là chọn vị quen tinh tế, an tâm cho mùa Tết (Ảnh: Hữu Nghị Food).

Thay vì loay hoay giữa những quầy hàng không tên tuổi, người tiêu dùng từ bây giờ đã có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm Hữu Nghị tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.

Chọn Hữu Nghị không chỉ là chọn một hộp bánh ngon, mà là chọn vị quen an tâm cho một mùa Tết thêm trọn vẹn và an tâm. Sự cẩn trọng và ưu tiên các thương hiệu uy tín chính là chìa khóa giúp người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu, qua đó góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa quà tặng đầy ý nghĩa trong dịp xuân Bính Ngọ sắp tới.

Người tiêu dùng có thể tham khảo và mua sắm sản phẩm Tết của Hữu Nghị Food tại website chính thức hoặc liên hệ hotline để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái trong dịp cao điểm Tết.

Thông tin chi tiết:

Website: https://huunghi.com.vn/banh-keo-mut-tet

Hotline: 024 3664 9451