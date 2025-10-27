Bản sắc phong của Vua Khải Định có các họa tiết trang trí bằng nhũ vàng

Một bản sắc phong cổ, được Vua Khải Định ban hành năm 1924, đang được dòng họ Nguyễn Văn tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, trân trọng gìn giữ như báu vật gia truyền suốt hơn một thế kỷ qua.

Bản sắc phong này suy tôn Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu, người có công khai hoang, lập làng và có nhiều đóng góp cho vùng đất Bắc Trạch xưa.

Bản sắc phong được dòng họ Nguyễn Văn ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị lưu giữ hơn 1 thế kỷ (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Văn Chiến (71 tuổi), hậu duệ đời thứ 6 của dòng họ và nguyên giảng viên Trường Đại học Quảng Bình, cho biết sắc phong này được ban đúng dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định.

"Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn. Dù trải qua biến thiên lịch sử, chiến tranh, mưa lũ, sắc phong có phần hư hỏng nhưng nội dung vẫn nguyên vẹn", ông Chiến chia sẻ.

Để bảo tồn giá trị lịch sử, con cháu dòng họ Nguyễn Văn đã đưa bản sắc phong đến Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) để phục chế theo đúng quy chuẩn chuyên môn.

Bản sắc được viết trên giấy dó, dài 1,4m, rộng 0,5m, trang trí nhũ vàng với họa tiết tinh xảo. Phần chữ và dấu triện của Vua Khải Định vẫn còn tương đối rõ ràng.

Nội dung trên bản sắc phong còn nguyên vẹn (Ảnh: Tiến Thành).

Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, hậu duệ đời thứ 7, đã gửi sắc phong đến Viện Nghiên cứu Hán Nôm để dịch nghĩa và chứng nhận. Bản dịch cho thấy sắc phong thần Nguyễn Văn Mưu được Vua Khải Định ban ngày 25/7/1924, cho phép làng Đặng Đề (nay là xã Bắc Trạch) thờ phụng vị Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu.

"Ngài Nguyễn Văn Mưu được ghi nhận là linh ứng, có công lớn với quê hương, được phong Linh phù tôn thần, tức là vị thần có công giúp đất nước hưng thịnh. Nhà vua sắc phong và cho phép nhân dân thờ phụng, cầu mong vị thần Nguyễn Văn Mưu tiếp tục phù hộ, che chở cho dân làng", chị Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Chiến (áo trắng) giải thích về nội dung sắc phong (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh trên địa bàn tỉnh còn nhiều sắc phong được lưu giữ tại các nhà thờ họ hoặc bảo tàng, tạo thành di sản văn hóa đặc biệt.

Ngành văn hóa tỉnh Quảng Trị thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân bảo quản, phục chế, tránh thất lạc hoặc mua bán di vật.

"Những bản sắc phong này có giá trị rất lớn, không chỉ về mặt văn bản hành chính cổ mà còn là nguồn tư liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa làng xã, công lao của các bậc tiền nhân đã góp phần hình thành, mở mang vùng đất Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị", ông Thành khẳng định.