Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ về tác dụng phụ của phương pháp nâng cơ Ultherapy

Bác sĩ Tô Lan Phương cho biết, Ultherapy là phương pháp nâng cơ không xâm lấn có hiệu quả cao dựa vào cơ chế nhiệt, tập trung tăng sinh collagen ở lớp bì và cân cơ nông trong da.

Hệ thống cân cơ nông (SMAS: Superficial MusculoAponeurotic System) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp làn da săn chắc và chống chảy xệ. Khi collagen và các sợi đàn hồi trong lớp SMAS bị giảm đi và trở nên yếu hơn, da bắt đầu lão hóa.

Cơ chế trẻ hóa của Ultherapy là hỗ trợ kích thích tăng sinh collagen. Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao sẽ được da hấp thụ và chuyển thành nhiệt. Khi đến 60-70 độ C, collagen sẽ bị biến tính và quá trình tân sinh collagen mới sẽ diễn ra.

"Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, kỹ thuật viên cần hiểu rõ về cấu trúc giải phẫu của da, tránh việc làm sai kỹ thuật hay lạm dụng năng lượng, chồng tia. Điều này có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn do lớp thượng bì bị nóng quá mức cho phép, làm tổn thương các mô da, thần kinh, mạch máu dưới da", bác sĩ Tô Lan Phương nói.

Bác sĩ Tô Lan Phương thực hiện Ultherapy tại Lux Beauty Center (Ảnh: NVCC).

Tác động đúng lớp bì và SMAS sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ

Theo bác sĩ Tô Lan Phương, trong da có rất nhiều dây chằng đóng vai trò neo, cố định và kéo căng bề mặt da. Tuy nhiên, sẽ có bốn loại dây chằng thật được đề cập nhiều nhất, đó là dây chằng ổ mắt (Orbital ligs), dây chằng gò má (Zygomatic ligs), dây chằng má hàm trên (Buccal Maxillary ligs), dây chằng hàm dưới (Mandibular Retaining ligs).

Vì bốn dây chằng này sẽ kết hợp với nhau tạo ra hiệu ứng bạt lò xo. Từ đó, các cấu trúc nâng đỡ của da mặt được đính vào xương và căng ra. Theo thời gian, hệ thống elastin và collagen bị chùng nhão nên da mặt chảy xệ và hình thành những nếp gấp như rãnh mũi má, đường viền hàm không còn rõ nét. Do đó, việc sử dụng công nghệ MFU-V (Microfucused Ultrasound with Visualization) để chống lão hóa cần tác động vào đúng lớp biểu bì, mới tối ưu được hiệu quả, bác sĩ Tô Lan Phương cho biết.

Bác sĩ Tô Lan Phương báo cáo tại hội nghị khoa học Ultherapy (Ảnh: NVCC).

Gần đây bác sĩ Tô Lan Phương đã có bài báo cáo về "Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Ultherapy đơn lẻ và kết hợp trong trẻ hóa da" tại hội thảo khoa học Ultherapy "See my skin, lift my way" ở khách sạn Sheraton Saigon với sự tham dự gần 200 khách mời gồm những bác sĩ da liễu thẩm mỹ trong và ngoài nước.

Bác sĩ Phương nhấn mạnh, bên cạnh những ưu điểm vượt trội của Ultherapy thì các tác dụng phụ không mong muốn như: liệt nhẹ, viêm dây thần kinh, tê bì, lằn đỏ, bỏng, nốt và bầm tím, nề lan tỏa… cần được lưu ý, cẩn thận tránh.

Kích thích dây thần kinh và cảm giác tê, nhức, nhờn không phải là những tác dụng phụ phổ biến của phương pháp Ultherapy (dưới 0,4% trong một đánh giá của 22 nghiên cứu lâm sàng với 769 người tham gia và dưới 0,07% tác dụng phụ được báo cáo cho Ulthera trong hơn 350.000 lần điều trị trên toàn thế giới vào năm 2014).

Việc tuân thủ bản đồ khuôn mặt và tôn trọng các khu vực nhạy cảm vẫn là lựa chọn tốt nhất để ngăn ngừa tác dụng phụ này.

Đây là những vùng nhạy cảm cần tránh khi thực hiện Ultherapy (Ảnh: NVCC).

"Tác dụng phụ của Ultherapy là ít gặp và gần như là thoáng qua, sẽ tự hồi phục theo thời gian. Tuy nhiên khi đi làm đẹp và chống lão hóa thì không khách hàng nào lại muốn bị khó chịu suốt vài tuần đến vài tháng", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ.

Bác sĩ Tô Lan Phương tư vấn và chăm sóc da cùng siêu mẫu Thanh Hằng (Ảnh: NVCC).

Chống chỉ định của Ultherapy

Theo bác sĩ Tô Lan Phương, chống chỉ định của phương pháp Ultherapy là vết thương hở hoặc tổn thương trong khu vực điều trị; mụn trứng cá nặng hoặc nang trong khu vực điều trị; cấy ghép kim loại, máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim trong cơ thể.

Để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, người thực hiện Ultherapy cần tuân thủ phát đồ điều trị chuẩn trên gương mặt của từng khách hàng. Ví dụ như: đảm bảo bộ chuyển đổi được di chuyển đều trên da chứ không xoay quanh một chỗ. Bởi di chuyển không đủ trên da có thể dẫn tới chồng chéo điểm truyền năng lượng và gây bỏng.

"Ultherapy là phương pháp được FDA công nhận về nâng cơ, tuy nhiên mỗi người cần nắm rõ phát đồ điều trị để tránh những tác dụng phụ không mong muốn", bác sĩ Tô Lan Phương nhấn mạnh.