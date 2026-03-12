Ba anh em sinh ba ở Trung Quốc cưới vợ cùng ngày vì "làm gì cũng có nhau"

Theo Jimu News, lễ cưới đặc biệt này diễn ra vào đầu tháng 3 tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), nhanh chóng trở thành câu chuyện được nhiều người bàn tán. Ba chú rể mang họ Vạn, sinh sau năm 2000, nhưng tuổi cụ thể không được tiết lộ.

Người em thứ hai trong ba anh em cho biết từ nhỏ họ hầu như chưa từng tách rời nhau. “Chúng tôi làm gì cũng cùng nhau: Mặc quần áo giống nhau, ngủ chung giường, học cùng trường. Đến bây giờ, cả ba vẫn đang làm chung một công ty”, anh Vạn kể.

Trong ngày cưới, ba cặp đôi cùng sánh bước vào lễ đường. Phần lớn nghi thức được tổ chức với trang phục đỏ truyền thống, tạo nên không khí rộn ràng và ấm áp. Ở một số phần khác của buổi lễ, ba cô dâu cũng thay sang váy cưới trắng.

Ba anh em sinh ba cùng ba người vợ trong lễ cưới (Ảnh: South China Morning Post).

Anh Vạn cho biết vợ mình quê ở tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc) và hai người đã hẹn hò khoảng 4 năm trước khi quyết định kết hôn. Anh cả quen vợ quê ở tỉnh Vân Nam được 3 năm. Còn vợ của người em út lại cùng quê với ba anh em và họ đã yêu nhau được 2 năm.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy đã đến lúc lập gia đình. Có hai anh em bên cạnh trong lễ cưới nên tôi không hề thấy căng thẳng, ngược lại còn rất thoải mái”, anh Vạn nói.

Ý tưởng tổ chức đám cưới chung thực ra do cha mẹ ba anh em đề xuất. Vì họ sinh cùng ngày nên gia đình muốn lễ cưới cũng diễn ra cùng ngày để không khí thêm đông vui, náo nhiệt.

Sau khi bàn bạc, cả ba cô dâu và gia đình hai bên đều đồng ý với kế hoạch này. Hiện chưa rõ sau khi kết hôn, ba cặp vợ chồng có tiếp tục sống chung dưới một mái nhà hay không.

Ba cặp cô dâu - chú rể xuất hiện cùng nhau gây chú ý (Ảnh: South China Morning Post).

Tại Trung Quốc, những đám cưới chung của anh chị em sinh đôi hoặc sinh ba thường thu hút sự chú ý lớn. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, ở tỉnh Hà Nam cũng từng có một cặp chị em sinh đôi kết hôn với một cặp anh em sinh đôi trong cùng một ngày.

Năm 2019, ba anh em sinh ba ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) cũng tổ chức đám cưới cùng ngày. Đáng chú ý, 10 năm trước, cả ba từng cùng đỗ vào một trường đại học sau khi đạt số điểm gần như giống nhau trong kỳ thi đại học quốc gia của Trung Quốc.

Không chỉ tại Trung Quốc, những đám cưới “song hỷ lâm môn” của anh chị em sinh đôi, sinh ba ở nhiều nơi trên thế giới cũng thường khiến cộng đồng mạng thích thú.

Hồi tháng 2, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại huyện Kamareddy, bang Telangana (Ấn Độ) cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong buổi lễ này, hai anh em sinh đôi Vijay và Vinay lần lượt kết hôn với hai chị em sinh đôi Keerthana và Keerthi, khiến đám cưới càng trở nên hiếm có và thú vị.

Các nghi thức cưới được tiến hành đồng thời cho cả hai cặp. Đông đảo người dân từ khắp khu vực Kamareddy đã đến chứng kiến sự kiện hiếm có này. Nhiều người dân địa phương cho biết họ cảm thấy may mắn khi được chứng kiến một đám cưới đặc biệt như vậy.

Tại Việt Nam cũng từng có những đám cưới chung của anh chị em ruột thu hút sự quan tâm của mọi người. Năm 2023, hình ảnh đám cưới tại Nghệ An của hai cặp đôi Nguyễn Hùng - Nguyễn Huyền và Nguyễn Cường - Linh Ly lan truyền và nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Cặp chú rể song sinh Nguyễn Hùng, Nguyễn Cường cùng cô dâu của mình trong ngày cưới (Ảnh: FBNV).

Hai cặp cô dâu, chú rể được nhiều người nhận xét là “trai xinh gái đẹp”, rất xứng đôi. Gia đình cho biết họ chọn tổ chức đám cưới chung vào dịp Tết, khi người thân trong gia đình tề tựu đông đủ.

“Đám cưới tổ chức vào dịp Tết nên vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho gia đình, vừa thuận tiện cho bà con, quan khách đến dự”, người thân của cô dâu và chú rể chia sẻ.

Trước đó, tại Nghệ An cũng từng có một đám cưới chung gây sốt. Ngày 16/1/2023, hai anh em ruột Nguyễn Đăng Thuyên (SN 1992) - Trần Thị Hồng (SN 1993) và Nguyễn Đăng Vân (SN 1997) - Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998), cùng ở huyện Quỳnh Lưu cũ, đã tổ chức lễ cưới trong cùng một ngày.

Hình ảnh hai cặp cô dâu chú rể cùng xuất hiện trong lễ cưới khiến nhiều người thích thú, đồng thời gửi lời chúc phúc đến các cặp đôi.