Aristino giới thiệu biểu tượng Trống Đồng mang đậm cảm hứng di sản văn hóa Việt

Sau màn giới thiệu đầy ấn tượng với biểu tượng chữ (wordmark) đầu năm 2023, Aristino tiếp tục khiến giới mộ điệu bất ngờ với biểu tượng mới, góp phần hoàn thiện bộ nhận diện của thương hiệu trong tương lai.

Sẵn sàng cho hành trình thay đổi nhận diện từ đầu năm 2022, Aristino từng bước giới thiệu bộ nhận diện mới với biểu tượng chữ (wordmark), sau đó là biểu tượng được thay đổi hoàn toàn so với hai lần thay đổi trước đây.

Chia sẻ về bộ nhận diện mới, đại diện Aristino khẳng định: "Biểu tượng mới là một phần của câu chuyện thương hiệu trong tương lai: Tối giản - Hiện đại - Không giới hạn, đồng thời cũng khẳng định hơi hướng sang trọng, thượng lưu mà thương hiệu luôn theo đuổi".

Aristino ra mắt biểu tượng mới mang cảm hứng di sản văn hóa Việt

Biểu tượng mới của Aristino (Ảnh: Aristino).

Biểu tượng Trống Đồng được lựa chọn bởi những yếu tố đặc trưng phù hợp với định vị thương hiệu Aristino. Trống Đồng vốn được coi là vật lễ khí, đại diện cho sức mạnh và quyền lực trong văn hóa Việt, đồng thời cũng thể hiện sự đoàn kết, dựng xây, là tính thẩm mỹ nghệ thuật sinh động. Bên cạnh đó, Trống Đồng cũng phản ánh tín ngưỡng văn hóa và nhận thức về lịch sử, thời gian của người Việt.

Biểu tượng Trống Đồng được lựa chọn bởi những yếu tố phù hợp với thương hiệu (Ảnh: Aristino).

Không chỉ vậy, biểu tượng mới của Aristino còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Biểu tượng ngôi sao 12 cánh ở trung tâm đại diện cho mặt trời 12 tia sáng, tượng trưng cho 12 canh giờ trong ngày, 12 tháng trong năm và 12 linh vật trong Thập Nhị Chi, đồng thời cũng là nguồn năng lượng vĩnh cửu trong văn hóa phương Đông.

Biểu tượng mặt trời được bao quanh bởi 3 hình tròn - đại diện cho sự hoàn hảo trường tồn. Vòng tròn cũng đại diện cho vũ trụ bao la, với chu kỳ lặn - mọc nối tiếp của mặt trời. Sự vận động theo vòng tròn không có sự khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, không có sự biến dạng, tượng trưng cho sự bất biến của thời gian, sự kiên định của Aristino trong hành trình lưu giữ, tôn vinh và phát triển văn hóa Việt thông qua những sản phẩm thời trang ấn tượng.

Phần trung tâm của biểu tượng mới với hình ngôi sao 12 cánh lồng trong vòng tròn màu đen lấy cảm hứng từ biểu tượng con mắt - đại diện cho tầm nhìn vô hạn của người doanh nhân. Con mắt cũng đại diện cho sự bí ẩn, tự tin, ý chí và sự thu hút mạnh mẽ của những người đàn ông thành đạt.

Biểu tượng Trống Đồng mang nhiều tầng ý nghĩa (Ảnh: Aristino).

Theo đại diện nhãn hàng, biểu tượng mới mở ra một chặng đường mới của Aristino trong tiến trình phát triển của thương hiệu. Luôn cập nhật tinh hoa của ngành thời trang quốc tế, nhưng điều làm nên "mã gen" riêng biệt của Aristino là nguồn cảm hứng dân tộc đậm nét.

Aristino khát vọng mang "chất" Việt Nam kết hợp trọn vẹn vào các thiết kế thời trang. Từ điêu khắc đến kiến trúc, từ âm nhạc đến mỹ thuật, từ văn hóa dân gian đến nghệ thuật đương đại, từ vẻ đẹp thuần Việt đến sự giao thoa Đông Tây, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận để Aristino sáng tạo nên những tác phẩm thời trang mang đậm hơi thở văn hóa Việt.

Trong suốt hành trình thập kỷ đồng hành cùng nam giới Việt, Aristino cho biết luôn theo đuổi phong cách lịch lãm, sang trọng với nguồn cảm hứng dân tộc sâu sắc. Nhiều bộ sưu tập ra mắt và để lại tiếng vang là minh chứng cho hành trình theo đuổi vẻ đẹp di sản của Aristino như: BST The Taybac, BST The Halong, BST The Hanoi, BST Amazing Vietnam, BST Áo dài Rực rỡ Phương Đông, BST Nhất Thi Nhất Họa… Và biểu tượng Trống Đồng mới tiếp tục khẳng định hành trình di sản mà Aristino luôn kiên định.

Ứng dụng biểu tượng mới trên sản phẩm Aristino (Ảnh: Aristino).

Bên cạnh phông chữ Aristino tinh tế, đường nét rõ ràng, hoàn chỉnh, điểm nhấn của bộ nhận diện mới là biểu tượng trống đồng được cách điệu hóa đầy ấn tượng, mang đậm dấu ấn của những di sản văn hóa Việt Nam.

Theo đại diện nhãn hàng, cùng với logo mới, biểu tượng mới là bước thay đổi tất yếu mà Aristino phải tiến hành để chinh phục thị trường. Không chỉ có một logo mới "hợp nhãn, hợp thời, hợp định vị", biểu tượng Trống Đồng còn thể hiện tầm nhìn của thương hiệu trong thời đại mới, cùng những giá trị mới, nhưng vẫn trung thành với văn hóa và di sản dân tộc.

Biểu tượng mới sẽ được Aristino triển khai đồng bộ trên tất cả các ấn phẩm truyền thông, hệ thống nội ngoại thất showroom (phòng trưng bày), đồng phục, tem nhãn mác sản phẩm và các ấn phẩm liên quan khác, hứa hẹn những bước tiến nhảy vọt của thương hiệu trong thập kỷ mới.