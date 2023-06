Ăn gì khi tập yoga để có dáng đẹp, eo thon?

Không ăn quá no trước mỗi buổi tập

Tốt nhất bạn nên ăn khoảng 1-2 tiếng trước hoặc sau khi tập. Bạn cũng chỉ nên nạp một lượng thức ăn vừa đủ và đồ ăn dễ tiêu hóa trước mỗi buổi tập.

Không nên ăn no. Mỗi lần chỉ nên ăn nửa dạ dày, còn để 1/4 dạ dày chứa nước và 1/4 dạ dày chứa khí và hơi, ăn như vậy sẽ kích thích tiêu hóa. Nếu cần có thể ăn nhiều bữa và bố trí các bữa ăn phải cách xa nhau.

Một chế độ dinh dưỡng cân đối sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời trong quá trình tập yoga (Ảnh: Times of India).

Bạn có thể ăn nhẹ một ít khoai lang, trái cây hoặc một ly nhỏ mật ong pha nước ấm trước mỗi buổi tập 30 phút để cơ thể kịp tiêu hóa mà vẫn đảm bảo không bị hạ đường huyết.

Không ăn các thức ăn có hàm lượng axit cao vì dễ gây ợ nóng và tránh uống nước cam, cà phê trước mỗi buổi tập.

Tuyệt đối không nhịn ăn và bỏ bữa

Nhiều người cho rằng, để giảm cân cần ăn ít và duy trì năng lượng nạp vào ở mức tối thiểu. Nhiều người bỏ bữa sáng, bỏ bữa trưa hoặc bữa tối, hay thậm chí nhịn ăn hoàn toàn để mau chóng tống đi cân thừa.

Song, chế độ ăn giảm cân này khiến cơ thể có biểu hiện mất nước, suy nhược, mệt mỏi, mất đề kháng. Nếu duy trì lâu dài, người tập có thể kiệt quệ và gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Ưu tiên uống nước lọc và chia thành ngụm nhỏ

Trong quá trình tập luyện, bạn cũng không nên uống quá nhiều nước vì một bụng đầy nước sẽ khiến bạn khó cử động, thay đổi tư thế. Nếu quá khát, bạn có thể uống một ngụm nhỏ và tuyệt đối không nên uống nước quá lạnh trong quá trình tập.

Nếu bạn có một buổi tập yoga vào sáng hôm sau, đêm hôm trước đừng dại dội uống nhiều bia rượu vì chất cồn khử nước. Điều này khiến cơ thể bạn mệt mỏi, thiếu tập trung trong buổi tập.

Nên ăn gì khi tập yoga?

Theo Times of India, người tập yoga tốt nhất nên áp dụng chế độ ăn chay. Nếu chưa ăn chay được cố gắng giảm thịt, cá và trứng.

Chú ý ăn nhiều sữa, bơ, sữa chua, rau, củ, hoa quả tươi và các loại đậu, vừng, lạc. Các loại đồ ăn như chuối, dưa chuột, sữa chua chỉ nên ăn vào lúc sáng và trưa, tuyệt đối không ăn vào buổi tối.

Chuối là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng kali lớn, phù hợp làm bữa ăn nhẹ cho người tập. Trong chuối còn chứa magiê có tác dụng hỗ trợ trong việc ngăn chặn đầy hơi và chuột rút cơ bắp. Bạn có thể ăn kèm chuối với salad hoặc làm một ly sinh tố để uống.

Bạn có thể làm sinh tố để làm bữa ăn nhẹ trước và sau mỗi buổi tập luyện. Bạn có thể sử dụng các loại trái cây như dứa, táo, cam, dưa và kiwi là có một ly sinh tố đầy đủ vitamin và ngon miệng.

Sử dụng sữa chua không chất béo và không đường kết hợp với hoa quả cũng là một gợi ý tuyệt vời. Bạn cũng có thể ăn trái sấy trước đi đến lớp học yoga hay tập yoga tại nhà để cung cấp năng lượng và giảm cân.

Quả mọng chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và nhiều chất xơ. Do vậy, bạn có thể ăn các loại quả mọng như dâu tây và việt quất. Hàm lượng đường tự nhiên có trong quả sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng để tập luyện mà không lo ngại về cân nặng.

Hạnh nhân cũng là một loại hạt mà người tập yoga hay sử dụng để bổ sung năng lượng khi tập luyện. Hạnh nhân có chứa vitamin E, magiê và chất béo lành mạnh rất tốt cho tim mạch và làn da.

Trà xanh có rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Do vậy, bạn nên uống trà xanh sau và trước khi tập yoga. Nó giúp tăng tuần hoàn máu và chất chống oxy hóa có trong trà xanh được lưu thông khắp cơ thể.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối...

Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn/

Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID: https://id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn