Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm quy mô lớn tại TPHCM

Kho trung tâm đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Amway Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng logistics hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong 5 năm tới.

Lễ khánh thành kho trung tâm tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn Amway tại Việt Nam, một trong 10 thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu. Sự đầu tư này được đặt trong tổng thể chiến lược kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Amway, giữ vai trò trụ cột giúp Amway xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, hiệu quả và cạnh tranh hơn trong khu vực.

Amway chính thức khánh thành kho trung tâm tại TPHCM (Ảnh: Amway Việt Nam).

Ông Brian Kraus, Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Amway, cho biết, Việt Nam là thị trường tiềm năng nhờ dân số trẻ, nhu cầu về việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng cao; được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo, các nhà phân phối nhiệt huyết và tinh thần đổi mới bền bỉ. Vì vậy, kho trung tâm Amway Việt Nam được xem là bước đi then chốt để Amway duy trì tốc độ phát triển và phục vụ hệ sinh thái sản phẩm toàn diện của mình với chất lượng ngày càng cao.

Kho trung tâm tại Việt Nam là công trình được thiết kế và thi công tỉ mỉ theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tự động hóa và phát triển bền vững. Đây không chỉ là dự án logistics hiện đại, mà còn là biểu tượng cho niềm tin lâu dài với Việt Nam và cam kết dài hạn của thương hiệu trong việc hỗ trợ tăng trưởng bền vững và vận hành vượt trội tại khu vực Đông Nam Á.

Năng lực vận hành vượt trội: Gia tăng tốc độ, tăng cường trải nghiệm

Kho trung tâm rộng hơn 5.000m², khả năng lưu trữ đạt khoảng 3.500 pallet tiêu chuẩn, tăng 50% công suất so với kho hiện tại. Khu vực kho mát được đầu tư theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt (18-24°C, độ ẩm 40-70%) nhằm đảm bảo chất lượng bảo quản tối ưu cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Amway đã triển khai nâng cấp hệ thống quản lý vận hành kho hàng (WMS) tiên tiến, đồng thời tích hợp công nghệ đột phá Pick-to-Light (lấy hàng theo tín hiệu đèn). Công nghệ này là chìa khóa giúp nâng cao tốc độ, độ chính xác và năng lực xử lý đơn hàng, đặc biệt trong các mùa cao điểm. Hướng đến mục tiêu tự động hóa (Automation), khu vực dán nhãn phụ có công suất xử lý lên đến 8 triệu đơn vị sản phẩm/năm, trong khi khu vực xử lý đơn hàng Home delivery có thể đáp ứng khoảng 6 triệu đơn vị sản phẩm/năm.

Kho trung tâm rộng hơn 5.000m², khả năng lưu trữ đạt khoảng 3.500 pallet tiêu chuẩn, tăng 50% công suất so với kho hiện tại (Ảnh: Amway Việt Nam).

Khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông minh này tạo ra tác động kép cho hoạt động kinh doanh, vừa nâng tầm hiệu quả vận hành với tốc độ giao hàng nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và chất lượng đồng nhất trên toàn quốc, vừa gia tăng đáng kể sự hài lòng của nhà phân phối và khách hàng.

Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Amway Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết trách nhiệm xã hội và nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc đầu tư vào các giải pháp vận hành xanh và bền vững tại kho trung tâm. Công trình được thiết kế với các hệ thống tiết kiệm năng lượng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu về điện, phòng cháy chữa cháy và chiếu sáng.

Đồng thời, Amway đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang vật liệu thân thiện hơn trong chuỗi cung ứng, bao gồm việc sử dụng túi tái chế và túi hơi vật liệu sinh học nhằm giảm thiểu rác thải nhựa.

Song song đó, Amway còn chú trọng phúc lợi người lao động bằng cách đầu tư trang thiết bị hỗ trợ môi trường làm việc an toàn và thoải mái, từ hệ thống quạt trần đến máy lạnh công nghiệp tại kho xưởng. Những nỗ lực này thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững và cam kết dài hạn của Amway trong việc bảo vệ hành tinh cũng như tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hướng đến người lao động.

Cùng ngày, Amway Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai tổ chức lễ khánh thành và tặng 2 công trình vui chơi trẻ em, tặng dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời, trao 10 suất học bổng cho học sinh trường tiểu học Phú Mỹ, phường Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của Amway trong việc đồng hành cùng cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Amway Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành và tặng 2 công trình vui chơi trẻ em tại phường Bình Dương (Ảnh: Amway Việt Nam).

Bà Trần Mộng Kiều, Giám đốc Tài chính, Chuỗi cung ứng và Trải nghiệm khách hàng Amway Việt Nam chia sẻ: "Công trình này giúp chúng tôi giao hàng nhanh hơn, chính xác hơn và đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn quốc. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Amway Việt Nam, nơi mỗi nhà phân phối được trao quyền để thành công thông qua sự thuận tiện và tin cậy cao hơn. Đằng sau thành công này là nỗ lực không ngừng của các phòng ban, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực và toàn cầu. Tôi tự hào về tinh thần đồng đội và sự tận tâm của mọi người”.

Thông qua khoản đầu tư chiến lược này, Amway Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng địa phương, hướng đến một tương lai thịnh vượng và khỏe mạnh hơn cho người Việt.