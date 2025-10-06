American Tourister tung ưu đãi cho nhiều bộ sưu tập vali mới

American Tourister - Thương hiệu vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch từ Mỹ, ra đời năm 1933 và gia nhập Samsonite năm 1993, thừa hưởng trọn vẹn những tinh hoa, những công nghệ tiên tiến.

Tháng 10 này, American Tourister tung loạt combo vali du lịch mới. Mỗi bộ được thiết kế để thể hiện phong cách độc đáo khác nhau, kết hợp với các tính năng thiết thực, mang đến nhiều màu sắc và cảm hứng cho mọi chuyến đi xa của bạn.

Chương trình “Getaway with American Tourister” với loạt combo vali ưu đãi (Ảnh: American Tourister).

Du lịch là trải nghiệm mang tính cá nhân, phản chiếu tâm trạng, câu chuyện và hành trình của riêng bạn. Tôn vinh vẻ đẹp của những chuyến đi và những cuộc phiêu lưu độc đáo, bộ sưu tập vali kéo Curio và Instagon trong chiến dịch “Getaway with American Tourister” - được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu của du khách hiện đại - biến mọi chuyến đi trở nên thú vị và đáng nhớ.

Combo 2 Vali Curio với bảng màu xanh pastel mới (Ảnh: American Tourister).

Bộ sưu tập Curio Book Opening (Curio BO L) đa dạng với hơn 10 gam màu, phù hợp với mọi phong cách du lịch, cho người đam mê khám phá và sưu tầm trải nghiệm trong mọi chuyến đi xa. Tiện lợi mọi nơi với thiết kế nắp mở phía trước như một chiếc rương di động và khả năng mở rộng sức chứa ở cả 3 kích thước.

Vali Curio BO L là một trong những bộ sưu tập được trang bị khóa TSA 008 mới nhất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ đã được chứng nhận, cùng với dây kéo chống rạch giúp nhân đôi tính bảo mật cho vali. Lớp lót bên trong được xử lý kháng khuẩn, ngăn chặn triệt để vi khuẩn và ẩm mốc.

Combo 2 Vali Curio với thiết kế nắp mở phía trước (Ảnh: American Tourister).

Không những là bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi chuyến đi, vali Curio BO L còn là phụ kiện nổi bật tại sân bay, đường phố, buổi cắm trại…. cùng tạo nên những bức ảnh du lịch ấn tượng.

Sắm combo 2 vali Curio BO L cho chuyến du lịch, khách hàng đã tiết kiệm đến 7 triệu đồng cho một sản phẩm hàng hiệu chất lượng và chế độ bảo hành toàn cầu.

Combo 2 Vali Instagon GT với bảng màu ngọt ngào (Ảnh: American Tourister).

Thêm một ý tưởng tặng quà cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp đến là combo 2 vali Instagon GT với bảng màu pastel, gọn nhẹ và sang trọng với các điểm nhấn màu đồng tinh tế - ngầm gợi ý cho một chuyến du lịch “đổi gió” cho người thương.

Vali Instagon GT được trang bị cổng sạc USB trên kích thước cabin, khả năng mở rộng khoang chứa và hệ thống bánh xe đôi 360° lướt êm ái với công nghệ giảm xóc Optimov™.

Bảo mật an toàn cho hành lý với khóa kéo đôi Duosaf™ chống rạch trộm, khóa TSA tiêu chuẩn và công nghệ kháng khuẩn của lớp lót bên trong, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và chống ẩm mốc 24/7.

Nhiều combo vali du lịch hấp dẫn khác đang đợi khách hàng khám phá với chế độ bảo hành toàn cầu. Thương hiệu miễn phí giao hàng tận nơi cho tất cả bộ sưu tập vali khi đặt hàng online qua website americantourister.vn hoặc hol.com.vn.

Khách hàng hiện dễ dàng trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng American Tourister chính hãng trải dài từ Bắc đến Nam, tọa lạc tại các trung tâm thương mại lớn và uy tín.

Liên hệ hotline 1800 6360 để được tư vấn chi tiết.