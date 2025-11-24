AIA Việt Nam ra mắt chiến dịch “Đồng cam cộng khỏe”

Đây là bước tiếp theo thể hiện cam kết của AIA Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái sống khỏe toàn diện, nơi mỗi người được quan tâm, kết nối và đồng hành một cách chân thành. Chiến dịch như một lời nhắn gửi về giá trị của sự hiện diện, sẻ chia và cùng nhau vững vàng trên hành trình sống khỏe, sống vui, sống ý nghĩa.

“Đồng cam cộng khỏe” được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ quen thuộc “đồng cam cộng khổ”, được chuyển hóa theo hướng tích cực: Khi con người đồng hành cùng nhau, sức mạnh nội lực được nuôi dưỡng và những hành trình khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Không chỉ dừng lại ở một thông điệp truyền thông, chiến dịch còn khẳng định giá trị của sự kết nối chân thật và lòng sẻ chia trong cuộc sống hiện đại.

Chuyến xe “Đồng cam cộng khỏe”: Hành trình gặp gỡ những câu chuyện kiên cường

Một điểm nhấn giàu cảm xúc của chiến dịch là loạt chương trình phát thanh “Chuyến xe Đồng cam cộng khỏe”, nơi thính giả được gặp gỡ những nhân vật đang thật sự sống trong hành trình chiến đấu với bệnh tật và thử thách cuộc đời.

Đó là câu chuyện về những người đang kiên cường vượt qua bệnh hiểm nghèo, về những người thân đang đồng hành từng ngày hay về đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng âm thầm chăm sóc người bệnh bằng chuyên môn và lòng tận tâm.

Chương trình phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số 90 MHz tại Hà Nội và tần số 95.6 MHz tại TPHCM. Với 19 số, mỗi tập mang theo một câu chuyện chân thật, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn sức mạnh của kết nối, nguồn năng lượng vô hình nhưng bền bỉ, đồng hành, góp sức cùng ta vượt qua những biến cố lớn nhất của cuộc đời.

AIA Voices: Khi sức khỏe trở thành hành trình sẻ chia

Song song với các chương trình phát thanh, chiến dịch “Đồng cam cộng khỏe” còn được lan tỏa qua những câu chuyện đẹp và đầy nghị lực trong AIA Voices, nơi sức mạnh của kết nối được kể bằng chất liệu của đời sống thực.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Ngọc Bảo và chị Lệ Thu kiên nhẫn bồi đắp yêu thương để biến những điều chưa trọn vẹn trở nên đủ đầy. Trong căn phòng trọ nhỏ, họ vẽ nên bức tranh ấm áp của một gia đình bốn người, nơi tiếng cười luôn hiện diện bất chấp những khó khăn của cuộc sống.

Là hành trình 11 năm của Thuyên và Liêm, đôi bạn trẻ cùng nhau vượt qua thử thách, nắm tay nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc từ sự sẻ chia.

Là câu chuyện của Thanh Mai - cô gái từng trải qua những ngày u ám vì điều trị ung thư tuyến giáp. Vết sẹo từng khiến Mai tự ti nay trở thành dấu ấn của nghị lực, đồng hành cùng cô trong công tác thiện nguyện và trên hành trình chinh phục một cuộc thi nhan sắc sắp tới.

Nguyễn Đoàn Thanh Mai - Huấn luyện viên Pilates (Ảnh: NVCC).

Và cũng là tiếng cười rộn rã của gia đình Pika - NSƯT Trần Hoàng Yến và nghệ sĩ múa Phan Thái Bình. Ẩn sau những niềm vui ấy là những biến cố sức khỏe tưởng như khó vượt qua. Nhưng bằng sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành, họ đã đứng vững để hôm nay cùng nhau kỷ niệm 8 năm ngày cưới - minh chứng cho thông điệp: “Sống khỏe không chỉ một mình”.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSƯT Trần Hoàng Yến và nghệ sĩ múa Phan Thái Bình (Ảnh: NVCC).

Chiến dịch cũng tôn vinh những con người dám vượt qua giới hạn của chính mình: Vận động viên siêu bền Thanh Vũ - biểu tượng của ý chí và khát vọng nâng tầm thể thao Việt Nam; bác sĩ - nhà leo núi - vận động viên Ngô Hải Sơn, người Việt đầu tiên chinh phục đỉnh K2, hiện thân cho tinh thần dám đương đầu thử thách và kiên định tìm thấy chính mình.

Hệ sinh thái sống khỏe toàn diện - lời cam kết dài lâu của AIA Việt Nam

“Đồng cam cộng khỏe” được phát triển dựa trên triết lý: Sống khỏe là sự kết hợp hài hòa giữa thể chất - tinh thần - cảm xúc. Đây cũng là định hướng mà AIA Việt Nam đang theo đuổi thông qua hệ sinh thái sống khỏe toàn diện, gồm các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe đa chiều.

Ông Andrew Loh - Tổng giám đốc, AIA Việt Nam chia sẻ: “Tại AIA Việt Nam, chúng tôi tin rằng sức khỏe của mỗi người không chỉ được đo bằng những chỉ số trên giấy khám bệnh, mà còn được nuôi dưỡng bởi sự kết nối, sự thấu hiểu và sự đồng hành chân thành.

Hệ sinh thái sống khỏe mà AIA Việt Nam đang xây dựng hướng đến việc chăm sóc toàn diện - từ thể chất, tinh thần đến cảm xúc - để mỗi người luôn cảm nhận được rằng họ không đơn độc trên hành trình của mình. ‘Đồng cam cộng khỏe’ chính là cách chúng tôi lan tỏa tinh thần ấy: Cùng bước bên nhau, cùng tạo nên sức mạnh để vượt qua thử thách và hướng đến một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn”.

Không chỉ là chiến dịch truyền thông, với “Đồng cam cộng khỏe”, AIA Việt Nam muốn gửi thêm một thông điệp: Sức khỏe là hành trình của kết nối. Khi được đồng hành, sự an tâm được bồi đắp; khi được sẻ chia, sức mạnh được nhân lên, khi mỗi người đều có một điểm tựa để dựa vào, hành trình sống khỏe trở nên trọn vẹn hơn, không chỉ cho hôm nay mà cho cả tương lai.