AIA Việt Nam đồng hành mang "Tết ấm" đến trẻ em vùng biên Nghệ An

Ngày 30-31/1, AIA Việt Nam đã đồng hành cùng Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu IV, UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

Tam Thái là xã vùng cao giáp biên giới Lào, còn nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến một mùa Tết đủ đầy, ấm áp hơn cho 350 trẻ em và 300 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Bên cạnh việc trao tặng quà Tết và các vật phẩm thiết yếu, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa như truyền thông về quyền và bảo vệ trẻ em, hoạt động văn hóa - văn nghệ, hội thi gói bánh chưng, khám bệnh miễn phí cho người dân và Hội chợ Tết 0 đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

AIA Việt Nam và các đơn vị đồng hành cùng trao biển tượng trưng cho đại diện xã Tam Thái (Ảnh: AIA Việt Nam).

Tại sự kiện, AIA Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình thông qua việc trao tặng nhiều hạng mục thiết thực, bao gồm: máy lọc nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng, khay đựng cơm cho học sinh bán trú, xe đạp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và các phần quà Tết dành cho trẻ em và người dân địa phương với tổng giá trị đóng góp lên tới gần 200 triệu đồng.

Những chiếc xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa khác được trao tặng cho trẻ em (Ảnh: AIA Việt Nam).

Đại diện AIA Việt Nam cho biết, việc tham gia chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng” là một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng đến trẻ em, các gia đình khó khăn và cộng đồng tại những khu vực còn nhiều thách thức, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đoàn đại diện tới thăm các gia đình chính sách tại xã Tam Thái (Ảnh: AIA Việt Nam).

Ghi nhận những đóng góp thiết thực và sự đồng hành bền bỉ của AIA Việt Nam trong nhiều năm liền đối với người dân tỉnh Nghệ An nói riêng và cộng đồng nói chung, tại khuôn khổ chương trình, AIA Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bằng khen là sự ghi nhận cho những nỗ lực tiên phong và đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

AIA Việt Nam được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: AIA Việt Nam).

Trong thời gian tới, AIA Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội để triển khai những hoạt động cộng đồng thiết thực, bền bỉ, góp phần cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu 25 năm AIA Việt Nam hiện diện và đồng hành tại thị trường Việt Nam. Trong cột mốc này, AIA Việt Nam tiếp tục kiên định với các chương trình trách nhiệm xã hội trọng điểm, tập trung vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em và đồng hành cùng phụ nữ, hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Tiêu biểu là “Hành trình cuộc sống”, khởi động từ năm 2014, đã hỗ trợ hàng chục nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng hơn 27.000 xe đạp, 700 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cùng nhiều suất học bổng và thiết bị học tập, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, quyền trẻ em và lối sống khỏe mạnh trong học đường.

Song song đó, chương trình thiện nguyện thường niên “Giáng sinh yêu thương” với hơn 7 năm đồng hành cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã trao tặng trên 10.000 suất viện phí, suất ăn và quà tặng, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi và gia đình.

Thông qua sáng kiến AIA Pink Journey - Hành trình Yêu thương - AIA Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tầm soát sớm ung thư vú cho phụ nữ, với mục tiêu hỗ trợ 2.500 phụ nữ trong năm 2025, hướng tới 30.000 người dân vào năm 2030.

Bên cạnh đó, trước tác động của thiên tai, bão lũ trong năm 2025, AIA Việt Nam đã kịp thời triển khai các chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 1.400 hộ gia đình tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, với tổng giá trị hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định cam kết vì một cộng đồng khỏe mạnh, bền vững và nhân ái.

Trên hành trình 25 năm đồng hành cùng Việt Nam, AIA Việt Nam kiên định theo đuổi sứ mệnh giúp người dân Việt Nam “sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn”, thông qua các chương trình cộng đồng được đầu tư bài bản, triển khai dài hạn và mang lại giá trị bền vững cho xã hội.