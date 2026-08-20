AEON MALL và trải nghiệm “du lịch tại chỗ” của gia đình đa thế hệ

Với những trải nghiệm đa dạng, AEON MALL đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình cho các chuyến đi ngắn cuối tuần: thuận tiện, đa dạng trải nghiệm và gắn kết các thành viên trong gia đình bằng khoảng thời gian ý nghĩa dành cho nhau.

“Du lịch tại chỗ” - Xu hướng gắn kết mới của các gia đình đa thế hệ

“Du lịch tại chỗ” là những chuyến đi ngắn trong phạm vi gần, không cần lên kế hoạch phức tạp nhưng vẫn mang lại cảm giác được cùng nhau trải nghiệm không gian với nhịp sinh hoạt mới và có thêm trải nghiệm ý nghĩa bên cạnh gia đình, bạn bè.

Với người lớn tuổi, giá trị của một chuyến đi đôi khi không nằm ở việc mua sắm hay tham gia nhiều hoạt động, mà ở cảm giác được đi cùng con cháu trong một không gian dễ chịu. Bà Nguyễn Thị Lan, 67 tuổi, cho biết cuối tuần bà thường cùng gia đình đến AEON MALL Hà Đông để ăn uống, dạo bộ và đưa các cháu đi khu vui chơi.

“Tôi không cần đi đâu xa, chủ yếu là muốn đi cùng các cháu. Các cháu chơi thì mình ngồi nhìn cũng vui. Ở đây mát mẻ, sạch sẽ, đi lại thuận tiện, có chỗ ngồi nghỉ nên người lớn tuổi như tôi thấy thoải mái. Cả nhà đi cùng nhau được vài tiếng như vậy cũng thấy vui rồi”, bà Lan chia sẻ.

AEON MALL sôi động với nhiều sự kiện mới lạ (Ảnh: AEON MALL Hà Đông).

Ở chiều ngược lại, với trẻ nhỏ, AEON MALL lại giống như một thế giới đa sắc màu để khám phá. Không chỉ có khu vui chơi, các em còn được ăn món mình thích, xem phim, tham gia các sự kiện cuối tuần.

Bé Minh Anh, 8 tuổi, kể: “Con thích đến AEON MALL vì ở đây có nhiều hoạt động vui lắm. Hôm nay, con lên tầng 3 chơi trò chơi và làm đồ thủ công cùng nhiều bạn khác. Con rất vui và muốn cuối tuần nào cũng được đến đây cùng bố mẹ”.

Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy giá trị của một chuyến đi không nằm ở độ dài, mà ở chất lượng của khoảng thời gian cả nhà cùng nhau tận hưởng. Khi một buổi đi chơi ngắn đủ để các thành viên rời khỏi nhịp sinh hoạt quen thuộc, cùng ăn uống, trò chuyện và tìm thấy niềm vui, đó đã là một khoảng thời gian đáng nhớ.

Điểm đặc sắc của AEON MALL là khả năng “chia nhịp” nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình của gia đình. Chuyến đi có thể bắt đầu bằng bữa ăn chung, tiếp nối bằng khu vui chơi cho trẻ nhỏ, rạp chiếu phim hoặc mua sắm cho người trẻ, khoảng dạo bộ và nghỉ chân cho ông bà, rồi khép lại bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trước khi ra về.

Mỗi người có thể tận hưởng chuyến đi theo cách riêng, nhưng tất cả vẫn được kết nối trong một không gian chung, thoải mái và không bị giới hạn bởi khác biệt độ tuổi.

Mỗi cuối tuần, các TTTM AEON MALL lại khoác lên một chiếc áo mới mang màu sắc riêng của mình (Ảnh: AEON MALL Hà Đông).

Từ trung tâm thương mại tới điểm đến gắn kết gia đình

Khi tiêu dùng trải nghiệm trở thành một phần của đời sống đô thị, các trung tâm thương mại (TTTM) cũng đang nỗ lực mở rộng vai trò của mình, không chỉ là nơi mua sắm, mà còn đáp ứng nhu cầu ăn uống, giải trí, gặp gỡ, thư giãn và dành thời gian bên nhau cho nhiều thế hệ.

AEON MALL tiên phong đón đầu xu hướng này với mô hình TTTM hướng đến trải nghiệm gia đình và cộng đồng. Sở hữu vị trí thuận tiện, bãi đỗ xe rộng cùng hệ thống không gian, tiện ích và sự kiện đa dạng, hệ thống TTTM này mang đến cho các gia đình, đặc biệt là gia đình đa thế hệ cảm giác thuận tiện, thoải mái và an tâm dành trọn một ngày trải nghiệm cùng nhau trong khi vẫn được đáp ứng những nhu cầu riêng của cá nhân.

“Chúng tôi hướng đến việc xây dựng AEON MALL như điểm đến hàng đầu - nơi khách hàng luôn cảm thấy thoải mái, thuận tiện và an toàn. Các TTTM AEON MALL đầy ắp những sự kiện ý nghĩa về văn hóa, giải trí, thể thao, gia đình, lối sống, ẩm thực... Chúng tôi cũng tập trung nâng tầm giá trị TTTM với việc giới thiệu mô hình cửa hàng mới, những thương hiệu mới sau những giai đoạn cải tạo định kỳ”, đại diện AEONMALL Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo vị đại diện này, trải nghiệm gia đình không nằm riêng ở từng tiện ích, mà ở cách các tiện ích ấy được kết nối trong một hành trình chung, trong cùng một điểm đến, mỗi người có hoạt động phù hợp nhưng vẫn dễ dàng gặp nhau.

AEON MALL đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi (Ảnh: AEON MALL Hà Đông).

Từ góc nhìn đó, những TTTM như AEON MALL đang dần mở rộng vai trò trong đời sống cộng đồng địa phương, không chỉ là nơi tiêu dùng mà còn là điểm hẹn cộng đồng, nơi các thế hệ có thể cùng hiện diện, kết nối và tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp.

Khi chất lượng sống ngày càng được đo bằng cả sự tiện nghi lẫn thời gian dành cho nhau, những “chuyến đi nhỏ” trong lòng thành phố sẽ tiếp tục trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của nhiều gia đình Việt.