8/3 xuống phố cùng Yamaha: Rạng rỡ là chính mình

Hòa cùng không khí ấy, Yamaha tổ chức chuỗi hoạt động roadshow (trình diễn lưu động) và workshop (buổi trao đổi) tại hai thành phố lớn, mang đến những trải nghiệm tương tác thú vị trong ngày đặc biệt.

8/3 là dịp để phụ nữ “lên đồ” và làm chủ khoảnh khắc (Ảnh: Yamaha).

Khi thông điệp tôn vinh phụ nữ lan tỏa trên từng cung đường

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc - từ công việc, gia đình đến các mối quan hệ xã hội. Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người dễ quên mất việc dành thời gian cho bản thân. Bởi vậy, 8/3 trở thành một lời nhắc dịu dàng rằng họ xứng đáng được yêu thương và tận hưởng những khoảnh khắc riêng.

Chỉ cần một buổi hẹn cà phê, một cuộc dạo phố ngắn hay một tấm ảnh (check-in) cùng bạn bè, ngày 8/3 cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Khi phụ nữ cảm thấy tự tin với phong cách và lựa chọn của mình, mọi hành trình - dù ngắn hay dài - đều trở nên đặc biệt.

Khi phụ nữ tự tin, rạng rỡ trong lựa chọn của chính mình (Ảnh: Yamaha).

Để lan tỏa tinh thần đó, Yamaha tổ chức roadshow tại hai thành phố lớn với hình ảnh những đoàn xe nổi bật di chuyển trên các tuyến phố, lan tỏa thông điệp “In Her Era” đến cộng đồng. Tại Hà Nội, đoàn xe Yamaha Grande khoác lên mình vẻ duyên dáng, thanh lịch và tinh tế. Trong khi đó, tại TPHCM, đoàn xe Yamaha Janus mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và đầy năng lượng.

Xuất phát từ đại lý và di chuyển qua nhiều tuyến phố, đoàn xe dừng chân tại một số điểm công cộng để trao tặng hoa cho phụ nữ trong ngày 8/3. Những bông hoa nhỏ được chuẩn bị như lời chúc mừng giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, hoa cũng được gửi tặng tại các khu vực trưng bày và điểm check-in của chương trình, tạo thêm niềm vui cho những người ghé thăm.

Không gian check-in tại sự kiện được thiết kế mở, cho phép khách tham dự chụp ảnh cùng xe Yamaha và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đặc biệt. Trong bức tranh ấy, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần của phong cách sống - nơi mỗi lựa chọn đều góp phần định hình hình ảnh cá nhân.

Workshop tương tác và những “bông hoa thông điệp”

Bên cạnh hoạt động roadshow, Yamaha còn mang đến workshop mang tên “Blooming Wishes for Women” với không gian và các hoạt động thú vị. Tại đây, khách hàng có thể check-in cùng mẫu xe Yamaha Janus trong khu vực chụp ảnh được thiết kế riêng độc đáo.

Mỗi bông hoa như một lời chúc giản dị nhưng chân thành (Ảnh: Yamaha).

Ngoài ra, mỗi người tham gia sẽ được lựa chọn một bông hoa từ “bức tường thông điệp”. Mỗi bông hoa mang theo một lời chúc dành riêng cho phụ nữ nhân dịp 8/3 - có thể là lời động viên, lời nhắn nhủ về sự tự tin hay thông điệp khích lệ theo đuổi đam mê.

Bên cạnh đó, workshop còn mang đến một số hoạt động thủ công nhẹ nhàng như tự tay làm gấu bông, trang trí gương và móc khoá. Chương trình còn có mini workshop hướng dẫn nhiếp ảnh, nơi khách tham dự được chia sẻ những mẹo chụp ảnh đơn giản để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong ngày đặc biệt.

Thông qua những trải nghiệm sáng tạo này, người tham gia có cơ hội tận hưởng không gian thư giãn, trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại workshop thu hút người tham gia (Ảnh: Yamaha).

Thông qua chuỗi hoạt động roadshow và workshop, Yamaha không chỉ gửi lời chúc mừng đến phụ nữ trong ngày 8/3 mà còn nhấn mạnh tinh thần “In Her Era” - Đó là thời đại mà mỗi người phụ nữ đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, tự tin thể hiện cá tính và theo đuổi mục tiêu sống.

Tham khảo thêm thông tin về sự kiện tại https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-tu-van-mua-xe/.