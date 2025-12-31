3 điều cần lưu ý khi mua quạt trần động cơ DC

Mỗi chiếc quạt trần DC chỉ tương thích với một loại điều khiển

Khác với các dòng quạt trần sử dụng động cơ AC (Alternating Current) vốn vận hành theo nguyên lý dòng điện xoay chiều, chỉ điều chỉnh tốc độ bằng công tắc hoặc tụ điện, quạt trần động cơ DC (Direct Current) hoạt động khác biệt.

Động cơ DC được điều khiển bởi mạch điện tử thông minh - thường là bo mạch tích hợp bên trong quạt, nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa để điều chỉnh tốc độ, đảo chiều gió, hẹn giờ hay bật tắt đèn.

Điều khiển từ xa của các dòng quạt DC chính hãng sẽ được cài đặt chương trình riêng phù hợp với mỗi dòng quạt riêng biệt (Ảnh: Fanxi).

Mỗi hãng sản xuất lại thiết kế chương trình điều khiển và chuẩn tín hiệu riêng, tương thích duy nhất với loại remote (điều khiển) đi kèm.

Vì vậy, điều khiển của một model (mẫu) hoặc thương hiệu không thể dùng chung cho quạt của hãng khác, dù hình thức có thể giống nhau. Đây là điểm khác biệt then chốt giữa quạt DC và quạt AC, và cũng là lý do khiến việc thay thế điều khiển cho quạt trần DC khó hơn nhiều lần nếu không phải hàng chính hãng.

Hàng không có thương hiệu - “bẫy” chi phí ẩn người dùng dễ mắc phải

Thị trường hiện nay có nhiều quạt trần DC giá rẻ, bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, không có thông tin thương hiệu rõ ràng. Phần lớn những sản phẩm dùng chung linh kiện, không có hệ thống mã điều khiển cố định. Khi điều khiển hỏng, người dùng khó tìm được phụ kiện thay thế tương thích, dẫn đến tình trạng “mất điều khiển là mất quạt”.

Quạt DC chính hãng được cài đặt chương trình riêng cho động cơ và điều khiển phù hợp với công suất và tốc độ vòng quay theo từng cấp độ của quạt (Ảnh: LuxuryFan).

Nghiêm trọng hơn, việc thay bo mạch hoặc chế lại điều khiển có thể khiến quạt hoạt động chập chờn, gây cháy linh kiện hoặc mất an toàn điện.

Lựa chọn thương hiệu uy tín - đầu tư cho trải nghiệm và bảo hành dài lâu

Khi chọn mua quạt trần động cơ DC, người tiêu dùng nên ưu tiên các thương hiệu có hệ thống bảo hành và linh kiện thay thế chính hãng. Một chiếc quạt tốt không chỉ ở thiết kế và độ êm, mà còn nằm ở khả năng bảo trì sau bán hàng - đặc biệt với thiết bị điện tử như quạt DC.

Luxury Fan Việt Nam nhận nhiều giải thưởng (Ảnh: Công ty Cổ Phần Quạt Trần Mỹ).

Các thương hiệu uy tín hiện nay thường lưu trữ mã linh kiện và remote đồng bộ theo từng model, giúp người dùng dễ dàng thay thế khi cần. Đồng thời, hệ thống hậu mãi chuyên nghiệp cũng đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và an toàn trong nhiều năm.

Lời khuyên cho người tiêu dùng

Anh Nguyễn Hữu Đài - Đại diện tại Luxury Fan Việt Nam, đơn vị phân phối các sản phẩm quạt trần chính hãng chia sẻ, nhiều người tiêu dùng thường quan tâm đến thiết kế và giá bán, mà chưa để ý đến yếu tố kỹ thuật và hậu mãi.

Với quạt trần động cơ DC, việc lựa chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín rất quan trọng. Hầu hết các mẫu quạt trần DC motor được cài đặt chương trình cho động cơ và bộ điều khiển riêng phù hợp với công suất hoạt động và tốc độ vòng quay theo từng cấp độ của quạt. Vì vậy, rất khó có thể dùng bộ điều khiển của mẫu quạt này thay thế cho bộ điều khiển của mẫu quạt khác.

Nếu bị mất tay điều khiển hay cháy cục nhận tín hiệu (gắn ở trên quạt), bạn cần liên hệ chính hãng để mua thay thế. Nếu cùng dải công suất, quạt cũng có thể hoạt động với bộ điều khiển không chính hãng nhưng chỉ được một thời gian ngắn vì về cơ bản, chương trình cài đặt cho động cơ quạt và bộ điều khiển thay thế là không đồng bộ.

Bên cạnh đó, cục nhận tín hiệu của quạt DC do sử dụng mạch điện tử nên có nguy cơ cháy cao nếu chất lượng kém và điện áp không ổn định... Khi điều khiển hỏng, những thương hiệu có hệ thống bảo hành và linh kiện chính hãng mới có thể thay thế đồng bộ, đảm bảo quạt hoạt động ổn định, an toàn và bền bỉ lâu dài.

Anh Đài cũng khuyến nghị người mua nên kiểm tra rõ nguồn gốc, chính sách bảo hành, khả năng cung cấp linh kiện thay thế và mã điều khiển tương thích trước khi quyết định.

“Một lựa chọn đúng đắn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng lâu dài, an tâm hơn cho gia đình”, anh nhấn mạnh.

Để đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng có thể tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm quạt trần chính hãng tại https://quattranmy.com/ - kênh thông tin của Luxury Fan, đơn vị tiên phong phân phối các thương hiệu quạt trần cao cấp hàng đầu thế giới như Hunter, Minka Aire, Fanxi…