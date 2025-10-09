"Vua YouTube" bày tỏ sự lo sợ với AI

Trong bài viết trên trang cá nhân, YouTuber có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới MrBeast đã bày tỏ sự lo ngại với tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt những công cụ AI tạo sinh, có khả năng tạo ra các nội dung video từ văn bản mô tả của người dùng.

MrBeast cho rằng sự tiến bộ nhanh chóng của AI tạo sinh là rất đáng sợ và sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu nhà sáng tạo nội dung hiện kiếm sống bằng nghề này.

Dù được ví như “vua YouTube” nhờ lượng người theo dõi lớn, MrBeast vẫn lo ngại tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những công cụ AI tạo video (Ảnh: FC).

“Đây là thời kỳ đáng sợ”, MrBeast chia sẻ, đồng thời đặt ra câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra với các nhà sáng tạo nội dung như tôi khi video do AI tạo ra tốt ngang với những video được quay theo cách thông thường?”.

Tuy nhiên, MrBeast cũng thừa nhận rằng những công cụ AI cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhà sáng tạo nội dung, như lên ý tưởng, hoàn thiện kịch bản, tạo phụ đề…

“Xu hướng chung của việc sử dụng AI như một công cụ là nó giúp việc sáng tạo nội dung trở nên rẻ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ những người chiến thắng trong ngắn hạn sẽ là những người đã tận dụng AI để tạo ra những nội dung thực sự chất lượng”, MrBeast chia sẻ thêm.

Tuyên bố của MrBeast được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công cụ AI tạo sinh có khả năng tạo video chất lượng cao được ra mắt. Những công cụ AI này không chỉ tạo nội dung video mà còn có thể tạo âm thanh, lồng tiếng nói cho nhân vật…

Sự xuất hiện của những công cụ AI tạo video này không chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của các nhà sáng tạo nội dung như MrBeast đã lo ngại, mà còn làm tăng nguy cơ lan truyền những nội dung giả mạo, thông tin sai sự thật… khi những đoạn video được tạo ra có mức độ chuẩn xác rất cao, đến mức rất khó phân biệt với video thực.

Không chỉ những nhà sáng tạo nội dung, nhiều công việc được dự đoán sẽ sớm bị AI thay thế trong thời gian tới

Trong một bài trả lời phỏng vấn trực tuyến vào tháng 8, Geoffrey Hinton - người được ví như “Bố già AI” - cho rằng những nhân viên tiếp thị qua điện thoại, những nhà phân tích pháp lý và tài chính cấp thấp, nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến… sẽ là những công việc sẽ bị AI thay thế trong vòng 24 tháng tới.