vivo X300 Pro: Điện thoại dành cho người thích chụp ảnh và đề cao hiệu năng

Camera vẫn là điểm nhấn

Trong nhiều năm, vivo xây dựng vị thế bằng việc tạo ra những chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp tự nhiên với những công nghệ nhiếp ảnh hàng đầu thị trường. Trên X300 Pro, dấu ấn đó vẫn thừa kế, với cụm camera độ phân giải lớn, khả năng zoom xa ổn định và thuật toán xử lý hình ảnh được hoàn thiện hơn.

Ảnh từ máy cho cảm giác tự nhiên, giàu chiều sâu, chuyển vùng sáng - tối mềm mại, tương phản tốt. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng khó như ngược sáng, đêm hoặc trong nhà, máy vẫn giữ được độ chi tiết rõ nét. Với X300 Pro, giá trị mà người dùng nhận lại còn nhiều hơn câu chuyện của một cụm camera chất lượng.

TPHCM được chụp bằng vivo X300 Pro (Ảnh: vivo).

Từ vị trí cách Núi Bà Đen gần 100km, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã ghi lại khoảnh khắc với X300 Pro TPHCM được chụp bằng vivo X300 Pro (Ảnh: vivo).

Hiệu năng vượt trội với chip kép

vivo X300 Pro sử dụng cấu hình chip kép gồm SoC Dimensity 9500 và chip xử lý hình ảnh VS1 kết hợp chip V3+. CPU/GPU sẽ đảm nhiệm xử lý ứng dụng, game, thao tác đa nhiệm.

Trong khi đó, VS1 chuyên xử lý tiền xử lý khung hình với khả năng tối ưu màu sắc, giảm nhiễu và tăng tốc thuật toán AI, còn V3+ đảm nhận hậu kỳ hình ảnh, nâng chất lượng ảnh, giữ chi tiết và độ tương phản chuẩn xác hơn.

Sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa CPU/GPU và chip hình ảnh giúp máy vừa mạnh mẽ vừa ổn định khi sử dụng lâu dài. Máy nhanh và mượt hơn khi mở ứng dụng, chuyển đổi tác vụ hay chạy nhiều app (ứng dụng) nền đều không có độ trễ. Mặt khác, camera bền và ổn định hơn, chụp liên tục lâu không nóng nhanh, không bị cắt khung hình.

Nói cách khác, hiệu năng mạnh mẽ là giá trị cốt lõi nó mang lại là để giúp người dùng không còn sợ máy giật, khựng hay quá nhiệt khi cần chụp hoặc quay nhiều, đảm bảo người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm và ghi lại mọi khoảnh khắc.

Vivo X300 Pro sử dụng hệ điều hành OriginOS 6 mượt mà với nhiều lựa chọn tùy biến (Ảnh: vivo).

Pin tối ưu cho người thích chụp

Viên pin lớn là nền tảng để vivo X300 Pro trở thành một thiết bị bền bỉ cho những ai thường xuyên ghi lại cuộc sống. Ngoài việc trang bị pin dung lượng lớn lên đến 6.510mAh, X300 Pro còn sở hữu sạc siêu tốc 90W nhằm đảm bảo người dùng luôn sẵn sàng cho mọi khoảnh khắc.

Trong nhịp sống bận rộn, đi làm, di chuyển, gặp gỡ bạn bè, việc có một chiếc máy vừa khỏe vừa tối ưu tốt giúp người dùng thoải mái chụp ảnh, quay video, gọi video call hay dùng bản đồ mà không cần lo lắng về pin.

Không chỉ vậy, vivo còn thực hiện nhiều cải thiện giúp X300 Pro có thể quay chụp lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông thường, khi người dùng bật camera, rất nhiều tác vụ nặng bắt đầu chạy cùng lúc, điều vốn khiến nhiều điện thoại tụt pin khá nhanh.

Nhưng trên X300 Pro, trải nghiệm lại khác hẳn. Nhờ cách vivo tinh chỉnh toàn hệ thống, máy giữ năng lượng ổn định hơn ngay cả khi chụp liên tục. Những hoạt động quen thuộc như chuyển ống kính, zoom nhanh hay quay video độ phân giải cao đều diễn ra mượt mà mà không tốn pin quá mức.

Kết quả là người dùng có thể thoải mái bấm hàng trăm tấm trong một buổi dạo phố, hoặc quay vlog 4K dài hơn bình thường mà không phải ngắt quãng vì lo hết pin. Sự bền bỉ này mang lại cảm giác chủ động và yên tâm, khi điện thoại của bạn luôn sẵn sàng theo kịp mọi khoảnh khắc người dùng muốn ghi lại.

OriginOS 6 mượt và thông minh

Trải nghiệm phần mềm luôn quyết định cảm giác dùng smartphone mỗi ngày, và trên X300 Pro, OriginOS 6 là thứ khiến người dùng hài lòng chỉ sau vài cú vuốt đầu tiên. Hệ thống cho cảm giác mượt mà: hiệu ứng chuyển động nhanh, nhẹ, liền mạch và vừa đủ. Từ việc mở ứng dụng đến vuốt về màn hình chính, mọi thao tác đều tự nhiên, không vướng độ trễ gây khó chịu.

Người dùng có thể tự điều chỉnh các giao diện theo phong cách riêng (Ảnh: vivo).

Lợi thế này được cộng hưởng bởi khả năng cá nhân hoá sâu. OriginOS 6 cho phép người dùng sắp xếp màn hình thông minh, giữ giao diện gọn gàng và tuỳ chỉnh vị trí theo đúng thói quen riêng. Sinh viên thích tối giản, dân văn phòng cần nhiều thông tin dạng widget hay những người sáng tạo nội dung muốn tối ưu thao tác nhanh… tất cả đều có thể tự thiết kế không gian làm việc phù hợp với nhịp của mình.

Dù vivo muốn nhấn mạnh rằng sức mạnh của X300 Pro không chỉ nằm ở camera, thực tế chính camera vẫn là nơi thể hiện rõ nhất những nâng cấp toàn diện của máy. Khi chip mạnh hơn, phần mềm mượt mà hơn, pin tối ưu hơn và hệ thống xử lý hình ảnh thông minh hơn, kết quả cuối cùng chính là những bức ảnh chất lượng hơn rõ rệt.

Vivo X300 Pro có thể chụp ảnh tại sự kiện âm nhạc với camera tele zoom 200MP (Ảnh: vivo).

Quang Hùng Master D được chụp bằng vivo X300 Pro khi zoom 20X (Ảnh: vivo).

Ảnh chụp trong điều kiện sáng mạnh ít bị cháy, ngược sáng vẫn giữ được chi tiết, ảnh đêm trở nên ít nhiễu. Khả năng zoom xa cũng ổn định hơn, hình ảnh ít bị rung lắc khi cầm tay. Ngoài ra, vivo X300 Pro không chỉ nổi bật về khả năng chụp ảnh mà còn hỗ trợ việc quay video ở chất lượng cao 8K/30fps và 4K/60fps, đảm bảo từng khung hình đều sắc nét và chi tiết.

Các thuật toán AI thông minh giúp hỗ trợ nhận diện bối cảnh, ổn định hình ảnh chống rung quang học (OIS), giúp video luôn ổn định và chân thực kể cả khi quay chuyển động nhanh. Người dùng có thể thoải mái quay chân dung, quay slow-motion, quay time-lapse, hoặc quay vlog với góc rộng mà vẫn luôn đảm bảo chất lượng chuẩn chuyên nghiệp.

