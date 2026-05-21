Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững.

Dẫn dắt bởi thế hệ trẻ: Kiến tạo cam kết chung cho tương lai toàn cầu

Khi công nghệ hình ảnh di động ngày càng trở nên hoàn thiện, thiết bị đã chuyển mình thành một phương tiện thiết yếu cho việc gắn kết cộng đồng và xã hội. Ngày nay, các nhà sáng tạo trẻ đang có xu hướng hướng ống kính của mình vào điểm giao thoa giữa những biến động xã hội và môi trường.

Với vị thế là đơn vị tiên phong đổi mới trong lĩnh vực hình ảnh di động, vivo đã cam kết hỗ trợ các nhà sáng tạo sử dụng ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh để phản ánh những thách thức của thế giới với môi trường tự nhiên, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa quan điểm cá nhân và hành động chung của cộng đồng.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu “Capture the Future” (Ảnh: BTC).

Các Khu dự trữ sinh quyển của UNESCO đóng vai trò là những “mô hình mẫu” kết hợp hài hòa giữa bảo tồn sinh thái và phát triển cộng đồng bền vững. Những địa danh này đang rất cần những cách kể chuyện bằng hình ảnh mới mẻ, mang tính đột phá từ thế hệ trẻ để làm nổi bật các hình mô hình sống bền vững thành công.

Thông qua sáng kiến này, vivo và Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO đang triển khai lộ trình trao quyền cho thanh niên trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc lưu trữ dữ liệu sinh thái và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ông Yu Meng, Phó chủ tịch phụ trách mảng Hình ảnh tại vivo, nhấn mạnh: “Công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo trẻ trên toàn cầu trong hành trình khám phá thế giới và kiến tạo tương lai”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UNESCO và vivo, diễn ra tại Barcelona (Ảnh: BTC).

Giáo sư Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc Ban Khoa học Sinh thái và Trái đất của UNESCO, chia sẻ thêm: “Thanh niên chính là động lực then chốt của sự phát triển bền vững. Góc nhìn độc đáo và nguồn năng lượng sáng tạo của họ là những giá trị vô giá.

Thông qua mối quan hệ hợp tác với vivo, chúng tôi đang cung cấp một nền tảng toàn cầu để những người trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ hình ảnh không biên giới, nhằm chuyển hóa những câu chuyện từ các Khu dự trữ sinh quyển thành những tác động thực tiễn. Từ đó, thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực như mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giáo dục và khoa học cộng đồng, cũng như bảo tồn tri thức bản địa”.

Hành trình hợp tác: Từ quan sát đến tạo tác động thực tiễn

Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO. Tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững, chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của giới trẻ.

Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ “cố vấn kép”, bao gồm các chuyên gia hình ảnh từ vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO.

Những trải nghiệm thực tế này, cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực, được thiết kế nhằm giúp các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng.

Tầm nhìn về một tương lai bền vững

Hướng đến tương lai, vivo và Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO cam kết tiếp tục huy động sức sáng tạo của giới trẻ để chuyển tải những hoạt động phức tạp tại các khu dự trữ sinh quyển thành những câu chuyện giàu sức hút về mặt thị giác. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ hình ảnh tiên tiến và những hành động lấy con người làm trung tâm, mối quan hệ hợp tác này kỳ vọng sẽ xóa nhòa mọi rào cản về địa lý và văn hóa.

Đạo diễn Nhu Đặng sử dụng vivo X300 Ultra cho những thước phim sáng tạo (Ảnh: BTC).

Tại Việt Nam, dự án sẽ đồng hành cùng với sự tham gia của Đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn đã chọn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho thước phim sáng tạo của mình.

Toàn bộ những khung hình cảnh sắc thiên nhiên đậm chất điện ảnh đều được thực hiện hoàn toàn bằng vivo X300 Ultra. Việc sử dụng một chiếc điện thoại không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của công nghệ hình ảnh di động, mà còn khẳng định sứ mệnh của vivo trong việc trao quyền cho mỗi cá nhân trở thành một nhà làm phim thực thụ, tự do lưu trữ những giá trị sinh thái quý giá một cách chân thực và sống động nhất.