Viettel AI bắt tay Linker Vision mở rộng hệ sinh thái AI tại Việt Nam

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới trong việc ứng dụng AI vào quản lý và vận hành hạ tầng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số tại các thành phố ngày càng tăng cao.

Viettel AI và Linker Vision ký kết Biên bản ghi nhớ (Ảnh: Viettel AI).

Theo thỏa thuận, Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) và Linker Vision sẽ cùng nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội triển khai thử nghiệm các mô hình đô thị thông minh phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

Sự kết hợp được kỳ vọng giúp giải pháp đô thị có khả năng nhận thức hình ảnh, phân tích tình huống và đưa ra quyết định tức thời đối với những vấn đề phức tạp như giám sát an toàn giao thông, quản lý trật tự hay tối ưu hóa vận hành và cảnh báo sớm rủi ro.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các đô thị chuyển dần từ mô hình quản lý phản ứng sang mô hình quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Viettel AI và Linker Vision cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong nhiều hướng quan trọng, bao gồm đồng phát triển công nghệ AI như thị giác máy tính (computer vision), AI đa phương thức và phân tích dự đoán; đánh giá tính khả thi của việc bản địa hóa các giải pháp của Linker Vision và tối ưu thuật toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước; đồng thời tăng cường các chương trình trao đổi chuyên môn và đào tạo lực lượng kỹ thuật để nâng cao năng lực phát triển AI cho cả hai phía.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, nhấn mạnh: “Hợp tác với Linker Vision là cơ hội quan trọng để Viettel AI mở rộng năng lực phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của các thành phố lớn như giao thông, an toàn và môi trường. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp Viettel AI mở rộng hệ sinh thái AI và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Ông Paul Shieh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Linker Vision, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác Viettel AI. Điều này mở ra cơ hội lớn để triển khai những giải pháp AI hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề mở rộng sang các thị trường trong khu vực”.

Việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tiếp tục là định hướng chiến lược của Viettel AI, đóng vai trò đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tăng tốc quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Viettel AI hiện là một trong những trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu năng lực mạnh trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, phân tích dữ liệu và mô hình bản sao số (digital twin). Viettel AI phát triển và cung cấp các công nghệ, sản phẩm AI cho Việt Nam cũng như nhiều thị trường tại Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Linker Vision là công ty công nghệ có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyên về computer vision (công nghệ thị giác máy tính), điện toán biên (edge AI), phân tích giám sát đô thị thông minh và triển khai các hệ thống AI quy mô lớn cho chính phủ và doanh nghiệp.

Công ty sở hữu nền tảng VisionAI đã được ứng dụng tại nhiều thị trường trong các bài toán giám sát đô thị, giao thông và quản lý hạ tầng phức tạp.