Vietnamobile có CEO người Việt đầu tiên

Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí cao nhất trong lịch sử Vietnamobile (Ảnh: Vietnamobile).

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.

Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

“Vietnamobile đang sở hữu một vị thế rất khác biệt khi là nhà mạng tư nhân duy nhất, với lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt.

Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội”, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, chia sẻ.

Vietnamobile hiện là nhà mạng di động tư nhân duy nhất tại Việt Nam. Đơn vị cũng vừa công bố định hướng chiến lược mới, đánh dấu bước chuyển mình sau giai đoạn chuẩn bị nội lực bền bỉ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các doanh nghiệp viễn thông được kỳ vọng sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ kết nối truyền thống, mà còn là “lực lượng hạ tầng số chủ lực”, góp phần kiến tạo nền tảng số, phát triển trung tâm dữ liệu, dịch vụ IoT và xây dựng hệ sinh thái số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số.

Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023.

Xét riêng 3 ông lớn Viettel, VNPT và MobiFone đã chiếm hơn 90% thị phần mảng viễn thông di động tại Việt Nam. Lượng thị phần còn lại thuộc về Vietnamobile, Gmobile và các nhà mạng ảo.