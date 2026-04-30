Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple

Việc tạo ra một chiếc iPhone hay iPad được xem là một nỗ lực toàn cầu, với sự đóng góp của hàng loạt công ty vào từng quy trình. Apple dựa vào nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng với các nhà máy lắp ráp đặt trên toàn thế giới.

Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động lành nghề và chi phí sản xuất tối ưu (Ảnh: Thế Anh).

Vài năm trở lại đây, Apple liên tục cho thấy nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược cho việc lắp ráp hàng loạt thiết bị quan trọng của công ty.

Sự chuyển dịch này không chỉ mang tính tạm thời mà là một phần trong kế hoạch dài hạn của Apple, nhằm xây dựng mạng lưới cung ứng linh hoạt và bền vững hơn.

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất chính cho nhiều dòng sản phẩm chủ lực từ Apple. Đối với dòng máy tính bảng, các đối tác như BYD Electronics và Compal Electronics đã triển khai lắp ráp iPad, bao gồm cả mẫu iPad mini, tại các nhà máy ở Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam hiện là trung tâm lắp ráp Apple Watch lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, việc lắp ráp thiết bị thực tế ảo Apple Vision Pro phiên bản chạy chip M5 cũng đã được chuyển dịch sang Việt Nam. Đây là minh chứng cho năng lực xử lý các sản phẩm công nghệ phức tạp của lực lượng lao động trong nước.

Việt Nam hiện là trung tâm lắp ráp Apple Watch lớn thứ hai thế giới (Ảnh: Thế Anh).

Mảng máy tính Mac và thiết bị âm thanh cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn từ các nhà máy tại Việt Nam. Các dòng laptop phổ biến như MacBook Air, MacBook Pro cùng với mẫu máy tính để bàn Mac Studio đều đang được lắp ráp bởi Foxconn và Quanta Computer tại Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cùng với Trung Quốc vẫn là hai trung tâm chính cung ứng dòng loa HomePod và toàn bộ các phiên bản tai nghe AirPods cho thị trường toàn cầu.

Theo Apple Insider, vai trò chiến lược của Việt Nam được củng cố nhờ lợi thế về lực lượng lao động lành nghề và chi phí sản xuất tối ưu. Dự kiến, Apple sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực châu Á, trong đó Việt Nam và Ấn Độ là hai trọng tâm hàng đầu.