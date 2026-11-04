Theo Thông tư 63/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27/10, danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu bao gồm nhiều thiết bị điện tử phổ biến và các bộ phận, phụ kiện, linh kiện liên quan.

Trong đó, nhóm sản phẩm đầu tiên thuộc diện cấm nhập khẩu là điện thoại di động và các thiết bị viễn thông đã qua sử dụng.

Nhiều sản phẩm điện tử như máy ảnh, máy tính, smartphone... đã qua sử dụng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 1/1/2027 (Ảnh: Tuấn Anh).

Cụ thể, nhóm mã HS 8517 bao gồm điện thoại thông minh, điện thoại sử dụng mạng di động hoặc mạng không dây khác, cùng các thiết bị truyền và nhận dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây.

Điều này đồng nghĩa những mẫu điện thoại đã qua sử dụng thuộc nhóm hàng hóa trên không được nhập khẩu theo quy định, kể cả khi thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Bên cạnh điện thoại, máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu tự động cũng nằm trong danh mục. Nhóm này bao gồm những sản phẩm quen thuộc như máy tính xách tay, máy tính để bàn và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8471.

Danh mục cấm nhập khẩu còn bao gồm các thiết bị âm thanh (micro, loa, tai nghe), thiết bị ghi phát hình (máy ảnh, máy quay, màn hình, máy chiếu), thiết bị vô tuyến, radar, dẫn đường, cùng toàn bộ linh kiện, phụ kiện và bộ phận đã qua sử dụng của các sản phẩm này.

Đáng chú ý, các sản phẩm đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để có chức năng, chất lượng và hình thức tương đương hàng mới vẫn bị cấm nhập khẩu nếu có mã HS thuộc danh mục.

Đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 4/11, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cho biết, việc nhiều sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng mà lại đưa vào danh mục cấm nhập khẩu nhằm đồng bộ hệ thống quy chuẩn pháp luật và hạn chế rủi ro tiềm ẩn đối với người tiêu dùng.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, việc đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý ngoại thương đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2007.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Thông tư 63 giúp người tiêu dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh nguy cơ cháy nổ và thúc đẩy sản xuất trong nước (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

“Các loại máy cũ, hỏng hóc có khả năng lộ lọt dữ liệu cá nhân của người sử dụng, sinh ra nguồn rác thải điện tử và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Việc kiểm soát chặt chẽ nhóm mặt hàng này sẽ giúp ngăn chặn các rủi ro trên, đồng thời tạo không gian phát triển và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam”, ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết.

Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị điện tử cũ đều bị cấm nhập khẩu. Nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo có thể nhập khẩu thiết bị cũ để phục vụ sản xuất, nghiên cứu, giảng dạy.

Thông tư 63 cũng loại trừ một số loại máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu. Với máy in và máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc, các thiết bị có khả năng in, sao chụp khổ A0 hoặc đạt tốc độ từ 35 trang A4/phút trở lên cũng thuộc trường hợp loại trừ theo quy định.