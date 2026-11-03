Số lượng iPhone Duo bị vỡ màn hình có thực sự “nhỏ” như Apple tuyên bố?

Chỉ một thời gian ngắn sau khi iPhone Duo chính thức được bán ra thị trường, nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng màn hình trong của sản phẩm bị nứt hoặc vỡ mà không rõ lý do.

Một số người dùng cho biết họ đã sử dụng iPhone Duo rất cẩn thận vì đây là sản phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, khi gập màn hình sản phẩm, nhiều người cảm thấy bản lề bị kẹt hoặc nghe tiếng gãy vỡ, sau đó xuất hiện vết hỏng màn hình tại vị trí gập hoặc phần giữa màn hình.

Thậm chí, một số người gặp lỗi chỉ sau khoảng 20 lần gập và mở iPhone Duo.

Hàng loạt màn hình iPhone Duo bị hư hỏng tại các vị trí giống nhau (Ảnh: Thepcenthusiast).

Apple sau đó đã phải lên tiếng thừa nhận “một số lượng nhỏ iPhone Duo gặp sự cố màn hình”, tuy nhiên, công ty chưa giải thích nguyên nhân gây ra lỗi này.

“Chúng tôi ghi nhận được vấn đề ảnh hưởng đến màn hình trong trên một số lượng nhỏ iPhone Duo. Nếu gặp sự cố, hãy liên hệ AppleCare để được thay thế”, một phát ngôn viên của Apple chia sẻ, đồng thời cho biết công ty sẽ không thu hồi sản phẩm để sửa lỗi.

Apple không cho biết số lượng cụ thể iPhone Duo gặp lỗi, nhưng theo Mark Gurman, phóng viên công nghệ chuyên theo sát các hoạt động của Apple, “số lượng nhỏ” này có thể lên đến hàng nghìn thiết bị. Thông tin này được công bố trong chương trình Power On của Bloomberg.

Mark Gurman khẳng định mình đã tự xác minh một số trường hợp iPhone Duo bị vỡ màn hình và ghi nhận hư hại xảy ra khi người dùng đang sử dụng thiết bị bình thường, không có va đập hay tác động mạnh nào từ bên ngoài.

Theo nhiều nguồn tin, Apple chỉ cung ứng được khoảng 23.000 iPhone Duo trong đợt mở bán đầu tiên, dẫn đến tình trạng khan hàng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Apple dự kiến sẽ đẩy mạnh sản lượng iPhone Duo để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm. Hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research ước tính Apple sẽ tiêu thụ được khoảng 6 triệu iPhone Duo trong năm 2026.

Nếu những số liệu thống kê là chính xác, việc hàng nghìn chiếc iPhone Duo bị vỡ màn hình như Mark Gurman công bố cho thấy đây là con số không hề “nhỏ” như những gì Apple đã tuyên bố.

Đáng chú ý, trước đó Apple đã từng tự tin khẳng định iPhone Duo bền hơn so với các mẫu điện thoại màn hình gập khác trên thị trường, nhưng những gì đang diễn ra có thể khiến nhiều người hoài nghi về tuyên bố của Apple.

Cận cảnh một số chiếc iPhone Duo gặp sự cố trên màn hình (Video: Mac Generation).

Nguyên nhân gì khiến màn hình iPhone Duo bị vỡ khi gập?

Apple vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến một số màn hình iPhone Duo gặp sự cố, nhưng việc hàng loạt iPhone Duo có vị trí vỡ và hỏng màn hình giống nhau cho thấy nhiều khả năng sự cố bắt nguồn từ lỗi thiết kế phần cứng hoặc trong một lô sản xuất nào đó của iPhone Duo.

Mark Gurman cho rằng vấn đề nằm ở phần bản lề bên dưới chứ không phải ở màn hình iPhone Duo.

iFixit, trang web chuyên “mổ xẻ” các thiết bị công nghệ để kiểm tra và đánh giá linh kiện bên trong, cũng đồng tình với quan điểm của Mark Gurman.

Phần bản lề và ray trượt được cho là nguyên nhân khiến màn hình iPhone Duo gặp sự cố (Ảnh: iFixit).

Theo iFixit, một trong những nguyên nhân khiến màn hình iPhone Duo bị hỏng là thanh đỡ ở giữa không hạ xuống hoàn toàn khi điện thoại gập lại. Nguyên nhân khác là các thanh ray dẫn hướng có thể bị đẩy ngược lên phía trên, ngay vị trí thường xuất hiện các vết nứt vỡ của iPhone Duo. Tuy nhiên, iFixit cho biết đây chỉ là những giả thuyết và vẫn cần xác minh từ phía Apple.

Dù thế nào đi nữa, cả Gurman và iFixit đều cho rằng vấn đề nằm ở phần bản lề chứ không phải ở tấm nền màn hình iPhone Duo. iFixit cho rằng nếu người dùng iPhone Duo cảm thấy bản lề bỗng trở nên cứng hơn, gập khó hơn thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo màn hình sản phẩm có thể bị vỡ sau một vài lần gập tiếp theo.

Apple cho biết nếu người dùng gặp vấn đề với iPhone Duo, hãy liên hệ với cửa hàng chính hãng của công ty để được hỗ trợ sửa chữa hoặc đổi máy mới. Hãng cũng chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin do Mark Gurman và iFixtit cung cấp.