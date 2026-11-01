Loạt thiết bị công nghệ cũ bị cấm nhập khẩu từ năm 2027

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 63/2026/TT-BKHCN , công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu, kèm theo mã số hàng hóa (mã HS).

Thông tư được ban hành ngày 27/10, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và thay thế Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý, danh mục bao gồm nhiều thiết bị công nghệ phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, loa, tai nghe và các linh kiện điện tử.

Điện thoại, máy tính, máy ảnh cũ nằm trong danh mục cấm

Theo phụ lục ban hành kèm Thông tư 63, nhóm sản phẩm đầu tiên nằm trong diện cấm nhập khẩu là điện thoại di động và các thiết bị viễn thông đã qua sử dụng.

Cụ thể, nhóm mã HS 8517 bao gồm điện thoại thông minh, điện thoại sử dụng mạng di động hoặc mạng không dây khác, cùng các thiết bị truyền và nhận dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây.

Điều này đồng nghĩa những mẫu điện thoại đã qua sử dụng thuộc nhóm hàng hóa trên không được nhập khẩu theo quy định, kể cả khi thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

Điện thoại di động, điện thoại thông minh đã qua sử dụng tiếp tục nằm trong danh mục sản phẩm công nghệ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định mới (Ảnh: Tuấn Anh).

Bên cạnh điện thoại, máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu tự động cũng nằm trong danh mục. Nhóm này bao gồm những sản phẩm quen thuộc như máy tính xách tay, máy tính để bàn và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8471.

Ngoài ra, danh mục còn đề cập đến máy tính tiền, máy kế toán, máy bán vé và những thiết bị có chức năng tính toán thuộc nhóm mã HS 8470.

Ở lĩnh vực hình ảnh, các sản phẩm thuộc nhóm mã HS 8525 cũng bị cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng. Đây là nhóm bao gồm camera truyền hình, máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị ghi hình.

Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim đã qua sử dụng cũng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu theo Thông tư 63/2026/TT-BKHCN (Ảnh: Hoàng Giang).

Các sản phẩm âm thanh cũng không ngoại lệ. Micro, loa, tai nghe chụp tai, tai nghe nhét tai, bộ khuếch đại âm thanh và một số thiết bị liên quan thuộc nhóm mã HS 8518 đều nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Danh mục còn bao gồm màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình, thiết bị thu phát sóng vô tuyến, radar và thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Không chỉ thiết bị hoàn chỉnh, một số sản phẩm điện tử khác như mạch in, mạch điện tử tích hợp, các loại dây và cáp điện thuộc mã HS được quy định cũng nằm trong danh sách.

Hàng tân trang có được nhập khẩu?

Một điểm đáng chú ý của Thông tư 63 là quy định đối với sản phẩm công nghệ số tân trang, thường được biết đến với tên gọi refurbished.

Theo đó, sản phẩm tân trang là thiết bị đã qua sử dụng, được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nhằm khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, bảo hành và nhãn hàng hóa theo quy định.

Tuy nhiên, việc được tân trang không đồng nghĩa thiết bị được phép nhập khẩu.

Các sản phẩm công nghệ tân trang (refurbished), dù đã được sửa chữa, thay thế linh kiện và khôi phục chất lượng, vẫn bị cấm nhập khẩu nếu thuộc danh mục quy định (Ảnh chụp màn hình).

Thông tư quy định rõ sản phẩm công nghệ số tân trang có mã HS thuộc danh mục cấm vẫn bị cấm nhập khẩu.

Như vậy, một chiếc điện thoại hoặc máy tính đã qua sử dụng, dù được thay thế linh kiện, làm mới ngoại hình và có chế độ bảo hành, vẫn thuộc diện cấm nếu được phân loại vào nhóm hàng hóa tương ứng.

Quy định cũng áp dụng với bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục.

Dù vậy, không phải mọi thiết bị công nghệ cũ đều bị cấm trong mọi trường hợp.

Thông tư loại trừ một số loại máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu. Với máy in và máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc, các thiết bị có khả năng in, sao chụp khổ A0 hoặc đạt tốc độ từ 35 trang A4/phút trở lên cũng thuộc trường hợp loại trừ theo quy định.

Ngoài ra, dây chuyền công nghệ, máy móc và thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện pháp luật, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số không thuộc danh mục cấm này.

Đối với hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, nếu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027, việc nhập khẩu tiếp tục được thực hiện theo nội dung và trong thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép.

Cần lưu ý, việc cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng không phải quy định hoàn toàn mới. Trước đó, Thông tư 11/2018/TT-BTTTT đã đưa nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị âm thanh cũ vào danh mục cấm nhập khẩu.

Thông tư 63/2026/TT-BKHCN công bố danh mục theo hệ thống mã HS hiện hành, đồng thời quy định nguyên tắc áp dụng đối với linh kiện, sản phẩm tân trang và một số trường hợp loại trừ.

Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh của thông tư là hoạt động nhập khẩu hàng hóa, không phải việc mua bán, sử dụng những thiết bị công nghệ đã qua sử dụng đang lưu hành hợp pháp trong nước.