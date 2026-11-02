Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công làm gián đoạn hoạt động của điện thoại từ xa mà nạn nhân không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android 12 trở lên đều có khả năng gặp phải sự cố bảo mật này (Ảnh: PhoneArena).

Nhà nghiên cứu bảo mật Mark Blaszczyk đã phát hiện ra lỗ hổng này. Vấn đề liên quan đến một tin nhắn văn bản được thiết kế đặc biệt khiến hệ thống Android gặp khó khăn khi xử lý.

Không giống như tin nhắn SMS thông thường, tin nhắn này không xuất hiện trong hộp thư đến. Vì vậy, nạn nhân sẽ không thấy bất kỳ thông báo đáng ngờ nào xuất hiện.

Thay vào đó, tin nhắn này làm sập hệ thống xử lý cuộc gọi, khiến các cuộc hội thoại đang diễn ra bị ngắt kết nối ngay lập tức, bao gồm cả các cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp.

Vì Android liên tục xử lý cùng một tin nhắn độc hại đó, tình trạng treo hệ thống có thể xảy ra nhiều lần. Theo Blaszczyk, chỉ cần khoảng 20 tin nhắn như vậy là đủ để khiến một chiếc điện thoại gần như không thể sử dụng được, thậm chí có thể rơi vào vòng lặp khởi động (bootloop).

Ngay cả việc khôi phục cài đặt gốc (factory reset) cũng có thể không giải quyết được vấn đề. Để khắc phục mà không cần xóa sạch dữ liệu điện thoại, người dùng có thể phải kết nối thiết bị với máy tính rồi xóa thủ công các tin nhắn này.

Nhà nghiên cứu này đã thực hiện thành công cuộc tấn công trên các thiết bị Google Pixel và Samsung Galaxy. Đoạn mã chứa lỗ hổng đã tồn tại từ phiên bản Android 12, nhưng mức độ rủi ro còn tùy thuộc vào việc thiết bị đó đã nhận được bản vá hay chưa.