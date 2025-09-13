Ưu đãi lớn khi đặt cọc trước iPhone mới tại TopZone

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình đặt hàng trước của TopZone là ưu đãi mua trả chậm lãi suất 0%, trả trước chỉ 10% hoặc từ 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ, thời hạn lên đến 12 tháng. Đây là ưu đãi lần đầu tiên xuất hiện tại TopZone, mở ra cơ hội sở hữu máy sớm mà không phải lo áp lực tài chính.

Anh Quốc Anh (26 tuổi, TPHCM) chia sẻ: “Mấy năm nay tôi thường đặt trước iPhone mới tại TopZone vì luôn có máy sớm, có đủ các phiên bản màu. Năm nay lại chỉ cần trả trước 1 triệu đồng là được giữ chỗ, yên tâm là tới ngày có hàng, tôi sẽ là một trong những người đầu tiên cầm iPhone 17”.

Song song đó, TopZone triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó khách hàng còn có thể thanh toán qua các thẻ ngân hàng và liên kết để được giảm thêm đến 2,5 triệu đồng.

Nhiều khách hàng đặt cọc trước để trở thành chủ nhân của những chiếc iPhone 17 đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Apple).

Như vậy, nếu kết hợp tối đa các ưu đãi trên, số tiền tiết kiệm có thể lên đến 5,5 triệu đồng, giúp việc sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air đã trở nên “nhẹ nhàng” hơn đáng kể.

Bên cạnh các chính sách tài chính, TopZone còn mang đến hàng loạt ưu đãi thiết thực để tăng trải nghiệm. Đơn vị cam kết tặng ngay 1 triệu đồng nếu giao trễ so với thời gian hẹn.

Ngoài ra, khi mua iPhone 17 và iPhone Air, khách hàng được giảm 3 triệu mua Mac, giảm 2 triệu mua iPad, giảm 600.000đ mua Apple Watch, giảm 500.000đ mua AirPods. Nếu muốn chọn sản phẩm hãng khác, TopZone cũng tặng thêm phiếu mua hàng 150.000 đồng cho đơn hàng phụ kiện từ 500.000 đồng, và phiếu 500.000 đồng khi mua loa và tai nghe trên 3 triệu.

Sắm iPhone thế hệ mới nhất, khách hàng còn có cơ hội mua kèm các sản phẩm Apple đa dạng tại TopZone với mức ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: TopZone).

Một điểm nhấn khác là gói Bảo hành vàng. Với chi phí chỉ từ 990.000 đồng, khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hành mở rộng thêm 12 tháng (được đổi mới 1 lần và sửa chữa miễn phí không giới hạn), hoặc gói bảo hành rơi vỡ (khách vẫn được đổi mới ngay cả khi máy rơi vỡ hay vào nước).

Ngoài ra, TopZone còn tặng bình giữ nhiệt MagSafe (dành riêng cho 17.000 khách hàng đầu tiên), phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM Mobifone kèm gói 6 tháng sử dụng và hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí cho cả ba nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Không chỉ ở ưu đãi, TopZone còn ghi điểm nhờ dịch vụ vượt trội. Dù Việt Nam chưa có Apple Store vật lý, TopZone cho biết luôn nỗ lực mang lại không gian mua sắm tiệm cận Apple Store quốc tế, từ cách trưng bày sản phẩm, đội ngũ tư vấn đến dịch vụ hậu mãi.

Anh Hữu Đức (28 tuổi, Đà Nẵng) nhận xét: “Tôi mua iPhone 14 Pro Max tại TopZone hồi năm 2022, ấn tượng nhất là luôn có sẵn các phiên bản, bao gồm cả những màu được ưa chuộng. Nhân viên vừa hiểu biết về sản phẩm, vừa nhiệt tình giúp chọn đúng phiên bản phù hợp”.

Nhờ mạng lưới gần 100 cửa hàng trên cả nước và khả năng phân phối vượt trội, TopZone cam kết đưa hàng chính hãng đến tay khách hàng nhanh chóng, giúp Apple Fan ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng có cơ hội được sở hữu iPhone mới sớm nhất. Trước đó, trong mùa mở bán iPhone 16, TopZone đã giao tận 20.000 máy chỉ trong ngày đầu tiên.

Mạng lưới cửa hàng phủ rộng của TopZone không chỉ giúp người dùng các tỉnh thành được trải nghiệm không gian hàng đầu, mà còn là chìa khóa để đưa iPhone đến tay người dùng sớm nhất (Ảnh: TopZone).

Bằng loạt ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm mua sắm xứng tầm, TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền hàng đầu của Apple, mang đến trải nghiệm như thể một “Apple Store phiên bản Việt”.