Tranh luận việc Microsoft Teams sắp tự động cập nhật vị trí nhân viên

Thay đổi này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về quyền riêng tư tại nơi làm việc (Ảnh: Microsoft).

Theo cập nhật mới trên lộ trình (Roadmap) Microsoft 365, ứng dụng Teams sẽ sớm bổ sung tính năng tự động xác định vị trí người dùng.

Cụ thể, ngay khi thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi của công ty hoặc ghép nối với các thiết bị chia sẻ như màn hình, loa, dock hay “hot desk” (bàn làm việc linh hoạt), Teams sẽ tự động hiển thị tòa nhà mà người dùng đang có mặt.

Điều này được Microsoft giải thích là nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cộng tác, giúp các nhóm làm việc kết hợp (hybrid work) dễ dàng xác định ai đang ở văn phòng, ai làm việc từ xa để lên lịch họp hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi này lại đang khơi dậy làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong giới công nghệ và nhân sự toàn cầu.

Zak Doffman, chuyên gia an ninh và quyền riêng tư, viết trên Forbes rằng đây là “tin không vui cho hàng triệu nhân viên văn phòng”. Ông cho rằng việc tích hợp tự động dữ liệu vị trí là “một ví dụ điển hình cho triết lý công nghệ có thể làm được nhưng không nên làm".

Theo Doffman, dữ liệu vị trí là một trong những loại dữ liệu nhạy cảm nhất vì có thể tiết lộ mô hình di chuyển, thời gian có mặt, thậm chí cả thói quen cá nhân của người lao động.

“Chỉ cần một sơ suất trong quản lý dữ liệu, thông tin vị trí có thể trở thành công cụ giám sát hoặc phân biệt đối xử”, ông cảnh báo.

Nhiều chuyên gia bảo mật cũng nhấn mạnh: mặc dù tính năng này chỉ hiển thị tên tòa nhà, không hiển thị tọa độ chính xác, nhưng nó vẫn tạo ra nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, nhất là nếu doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để kiểm tra thời gian có mặt hoặc tần suất làm việc của nhân viên.

Trên các diễn đàn như Reddit và Microsoft Tech Community, người dùng bày tỏ lo ngại rằng Teams đang “tiến quá xa” trong việc theo dõi nhân viên. Một người dùng viết: “Tôi không cần sếp biết tôi đang ở tầng nào, miễn là công việc được hoàn thành".

Một số chuyên gia nhân sự lại lo ngại văn hóa niềm tin trong doanh nghiệp có thể bị tổn hại. “Công cụ cộng tác mà biến thành công cụ giám sát thì sẽ phản tác dụng,” bà Lina Chen, chuyên gia nhân sự tại Singapore, chia sẻ với TechRadar Pro.

Tờ TechRadar, đơn vị đầu tiên phát hiện ra bản cập nhật, bình luận: “Việc cố gắng tìm chút yên tĩnh trong văn phòng để tập trung làm việc có thể sẽ sớm trở thành dĩ vãng".

Phản hồi trước làn sóng tranh luận, Microsoft cho biết tính năng này không theo dõi vị trí GPS, mà chỉ ghi nhận vị trí mạng nội bộ (Wi-Fi hoặc thiết bị kết nối) nhằm giúp đồng nghiệp biết ai đang ở cùng một khu vực.

Hãng nhấn mạnh người dùng và quản trị viên có thể tùy chỉnh hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt quản trị (Admin Center). Tà liệu của hãng cũng nêu rõ: Người dùng mặc định ở trạng thái tắt (opt-out) và sẽ được yêu cầu đồng ý khi bật tính năng. Quản trị viên không thể cấp quyền thay cho người dùng.

Theo Windows Reports, động thái này cho thấy Microsoft đang hướng tới việc làm cho quá trình cộng tác trở nên liền mạch hơn bằng cách đảm bảo các đồng nghiệp luôn biết các thành viên trong nhóm đang làm việc ở đâu.

Dự kiến, bản cập nhật này sẽ được triển khai toàn cầu cho người dùng Microsoft Teams trên cả hai hệ điều hành Windows và Mac, bắt đầu từ tháng 12.