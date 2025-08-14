TPHCM xác định trí tuệ nhân tạo là động lực đột phá

Phát biểu tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều 14/8, ông Lê Thanh Minh, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết trong năm 2025, TPHCM đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan AI.

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Nam Anh).

Một số sự kiện đáng chú ý bao gồm Ngày chuyển đổi số quốc gia 2025, AI Challenge và AI.Star 2025. Những sự kiện này thu hút hàng trăm nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo cơ hội cho các ý tưởng đổi mới, sáng tạo được giới thiệu và kết nối đầu tư.

Ông Minh cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) được TPHCM xác định là một động lực đột phá thực hiện tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững hàng đầu khu vực.

Sứ mệnh của TPHCM là xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ, gắn kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp, cộng đồng.

“AI là công cụ mạnh mẽ để hiện thức hóa các mục tiêu ESG. Đối với môi trường (E), AI thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường theo thời gian thực, hỗ trợ cảnh báo sớm và đề xuất giải pháp giảm thải tác động tiêu cực.

Đối với môi trường (S), AI hỗ trợ phân tích dữ liệu nhân sự, tăng tính đa dạng, thúc đẩy bình đẳng và nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Với quản trị (G), AI tự động hóa quy trình báo cáo ESG, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực, tăng tính minh bạch”, ông Minh chia sẻ.

Về hạ tầng và nền tảng AI, ông Minh cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện phương án phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao. TPHCM đang từng bước hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung được thiết kế theo chuẩn mở.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đang đào tạo và phát triển nhân lực. Trong đó, phát triển nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chiến lược AI. Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình đào tạo.

Cụ thể, TPHCM mở 4 lớp bồi dưỡng AI cho gần 500 cán bộ, công chức; mở 4 lớp AI thí điểm cho 203 học sinh đạt giải thưởng các cuộc thi cấp thành phố, khơi dậy niềm đam mê công nghệ; khởi động chương trình "AI For Citizens" với mục tiêu đào tạo 3 triệu người dân có kiến thức AI vào năm 2030.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” là sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay được các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.