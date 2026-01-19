TikTok Live Fest 2025: Tôn vinh sức mạnh cộng đồng và tính chân thật

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia sự kiện (Ảnh: BTC).

TikTok Live Fest 2025: Lễ hội quy mô lớn

Sau vòng thi trực tuyến quy mô toàn cầu diễn ra trong tháng 11 và 12/2025 với sự tham gia của hơn 5 triệu nhà sáng tạo đến từ khu vực Đông Nam Á, khu vực Trung Á và Kavkaz, lễ hội TikTok Live Fest 2025 đã quy tụ hơn 200 nhà sáng tạo nội dung mảng livestream tiêu biểu trong khu vực.

Sự kiện nhằm tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng TikTok, lan tỏa các câu chuyện và giá trị văn hóa, đồng thời vinh danh những nhà sáng tạo nội dung LIVE xuất sắc.

Bà Napattha Chavalitcheewingul, Quản lý Cộng đồng nhà sáng tạo nội dung TikTok Live tại Thái Lan, chia sẻ: “TikTok Live Fest không chỉ là một lễ hội - mà còn là nền tảng hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung thông qua những trải nghiệm Live đầy thiết thực.

Thông qua các cuộc thi trực tuyến, các nhà sáng tạo Live có cơ hội kết nối với nhau và với toàn cộng đồng, nhấn mạnh sự kết nối thời gian thực và trao quyền cho mỗi phiên Live trở thành một cơ hội để phát triển và khám phá bản thân”.

Các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam được vinh danh bao gồm các giải: giải Vàng hạng mục Bảng xếp hạng Sức mạnh (Power League), giải Bạc hạng mục Bảng xếp hạng Sức mạnh (Power League), giải Đồng hạng mục Bảng xếp hạng Sức mạnh (Power League), giải Vàng hạng mục Hạng mục dành cho Người hâm mộ (Fandom), giải Vàng hạng mục Hạng mục Tài năng âm nhạc (Music Talent), giải Vàng hạng mục Hạng mục Tài năng vũ đạo (Dancing Talent), giải Vàng hạng mục Hạng mục Tài năng Gaming (Gaming Talent).

Góp mặt tại TikTok Live Fest 2025, nhà sáng tạo nội dung Live Jasmine (đến từ Thái Nguyên) chia sẻ: “Được góp mặt tại TikTok Live Fest 2025 là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình của tôi với vai trò một nhà sáng tạo nội dung Live. Với tôi, sự ghi nhận này không chỉ nằm ở giải thưởng hay thứ hạng, mà còn là sự trân trọng dành cho cộng đồng đã đồng hành và lớn lên cùng tôi theo thời gian.

Thông qua âm nhạc, những cuộc trò chuyện và tương tác, TikTok LIVE đã mang đến cho tôi không gian để thể hiện bản thân một cách chân thật và kết nối với khán giả, vượt qua rào cản ngôn ngữ và địa lý”.

Nhà sáng tạo nội dung Live Jasmine (Ảnh: BTC).

TikTok Live: Trao quyền cho cộng đồng thông qua kết nối thời gian thực

Trong năm 2025, TikTok Live ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 100 triệu nhà sáng tạo nội dung đã thực hiện tính năng Live tại khu vực Đông Nam Á, khu vực Trung Á và Kavkaz tăng 77% so với năm 2024.

Hơn một nửa trong số đó là những nhà sáng tạo nội dung lần đầu tiên trải nghiệm tính năng Live.

Sự tham gia của cộng đồng người xem cũng được củng cố mạnh mẽ cùng với các phiên Live tạo ra hơn 134 tỷ bình luận, và tính năng Multi-Guest, tính năng cho phép nhiều khách mời tham gia cùng một phiên Live, ghi nhận 1,1 tỷ lượt người dùng tham gia.

Bà Chavalitcheewingul chia sẻ thêm: “TikTok Live là minh chứng cho việc livestream không còn chỉ là một tính năng, mà đã trở thành một phần của văn hóa trên nền tảng số trong bối cảnh hiện đại - nơi con người được kết nối thông qua yếu tố sáng tạo, tính cộng đồng và tương tác đời thực.

Thông qua Live Fest, chúng tôi tôn vinh không chỉ các nhà sáng tạo, mà cả những nỗ lực thầm lặng và cộng đồng người xem luôn ủng hộ hành trình chung đã làm nên giá trị cho từng phiên Live”.

